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'Tidak ada yang berubah' - Kapten baru Ruben Dias melontarkan peringatan kepada para rival di tengah revolusi £458 juta Manchester City
Era baru dimulai di bawah Enzo Maresca
Menyusul kepergian Pep Guardiola setelah satu dekade dominasi, Manchester City menginvestasikan rekor Premier League sebesar £458 juta untuk membentuk ulang skuad bagi Enzo Maresca. Meski kepergian sosok-sosok andalan seperti Rodri, Bernardo Silva, dan John Stones menandai berakhirnya sebuah era, kedatangan Enzo Fernandez, Elliot Anderson, dan Ayyoub Bouaddi telah menyuntikkan energi baru ke Stadion Etihad.
Merefleksikan tanggung jawab barunya dan perubahan wajah ruang ganti, Dias menjelaskan bahwa pendekatannya terhadap kepemimpinan tetap teguh meski terjadi pergantian personel yang besar. "Dalam hal peran yang saya miliki, semuanya bermuara pada upaya menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri, dan dalam hal itu, tidak ada yang berubah," kata Dias kepada BBC Sport. "Begitu banyak orang telah pergi dan begitu banyak pemenang telah pergi, dan sekarang orang-orang baru telah bergabung dengan banyak ambisi dan orang-orang yang sangat ingin menang, dan itulah juga yang membuat klub ini terus berjalan."
- Getty Images Sport
Metode Maresca mulai diterapkan
Transisi dari Guardiola ke Maresca bisa saja menjadi batu sandungan, tetapi pengalaman sebelumnya pelatih asal Italia itu sebagai asisten di klub telah memastikan proses adaptasi berjalan mulus. City memulai kampanye baru dengan empat kemenangan beruntun di Premier League dan Liga Champions, dan Dias pun cepat memuji penunjukan tersebut, seraya mencatat bahwa kedekatan Maresca dengan kultur internal klub sangat vital pada musim panas yang mengalami perubahan radikal seperti ini.
"Jelas ada banyak hal, mulai dari sesi latihan hingga beberapa detail soal cara kami menekan, detail soal cara kami bertahan dan itu semua menjadikan ini gagasan Enzo. Saya merasa semuanya sangat masuk akal. Semua orang menerima gagasan itu. Semua orang antusias dengan hal itu dan ada banyak kegembiraan dalam latihan, yang sangat penting," jelas Dias.
Tetap ambisius di tengah lanskap yang berubah
Skala perombakan yang begitu besar membuat Dias, di usia 29 tahun, kini menjadi salah satu sosok paling senior dan pemain yang paling lama membela tim utama. Dengan lebih dari 250 penampilan serta koleksi trofi yang mencakup empat gelar Premier League dan medali juara Liga Champions, ia menjadi jembatan antara masa lalu peraih Treble dan masa depan yang sedang dibangun ulang. Meski beberapa sahabat dekat dan rekan setim jangka panjang telah pergi, Dias tetap bersemangat menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa budaya juara Manchester City melampaui nama-nama individu.
Dias, yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga 2029, berbicara secara terbuka tentang sisi emosional saat melihat figur-figur legendaris pergi. "Saya berusia 29 tahun, tahun depan saya akan berusia 30 tahun, tetapi saya antusias dengan semua ini dan semua hal di klub, manajer baru, pemain-pemain baru, tantangan baru, serta para pemain yang sangat dekat dengan saya yang pergi," katanya.
"Ini adalah siklus kehidupan, Anda bisa menyebutnya begitu, dan memang begitulah adanya. Saya menghargai semua itu, saya menghargai kenangan yang saya miliki bersama semua orang yang pergi dan saya antusias dengan kenangan-kenangan yang akan saya ciptakan bersama mereka yang baru saja datang."
"Saya masih sangat ambisius. Saya mengambil keputusan untuk berada di level ini karena saya merasa sudah memenangkan begitu banyak hal, tetapi mungkin hal yang akan menjadi penghargaan terbesar saya adalah berada di sini selama bertahun-tahun, bermain di level ini, dan memiliki konsistensi untuk tetap ambisius dalam waktu yang begitu lama."
- Getty Images Sport
Fokus pada derby Manchester
Meski proyek jangka panjang sudah berjalan dengan baik, fokus terdekat kini beralih ke rivalitas lokal yang bagi banyak suporter menentukan musim City. Lawatan ke Old Trafford pada hari Minggu menjadi ujian besar pertama di era Maresca dan kesempatan bagi para rekrutan baru untuk merasakan intensitas derby Manchester.
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