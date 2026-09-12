Skala perombakan yang begitu besar membuat Dias, di usia 29 tahun, kini menjadi salah satu sosok paling senior dan pemain yang paling lama membela tim utama. Dengan lebih dari 250 penampilan serta koleksi trofi yang mencakup empat gelar Premier League dan medali juara Liga Champions, ia menjadi jembatan antara masa lalu peraih Treble dan masa depan yang sedang dibangun ulang. Meski beberapa sahabat dekat dan rekan setim jangka panjang telah pergi, Dias tetap bersemangat menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa budaya juara Manchester City melampaui nama-nama individu.

Dias, yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga 2029, berbicara secara terbuka tentang sisi emosional saat melihat figur-figur legendaris pergi. "Saya berusia 29 tahun, tahun depan saya akan berusia 30 tahun, tetapi saya antusias dengan semua ini dan semua hal di klub, manajer baru, pemain-pemain baru, tantangan baru, serta para pemain yang sangat dekat dengan saya yang pergi," katanya.

"Ini adalah siklus kehidupan, Anda bisa menyebutnya begitu, dan memang begitulah adanya. Saya menghargai semua itu, saya menghargai kenangan yang saya miliki bersama semua orang yang pergi dan saya antusias dengan kenangan-kenangan yang akan saya ciptakan bersama mereka yang baru saja datang."

"Saya masih sangat ambisius. Saya mengambil keputusan untuk berada di level ini karena saya merasa sudah memenangkan begitu banyak hal, tetapi mungkin hal yang akan menjadi penghargaan terbesar saya adalah berada di sini selama bertahun-tahun, bermain di level ini, dan memiliki konsistensi untuk tetap ambisius dalam waktu yang begitu lama."