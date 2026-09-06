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'Tidak ada yang berubah' - FIFA bersikeras Infantino akan mencalonkan diri lagi meski penentangan kian besar
Infantino tetap teguh di tengah tekanan yang kian besar
FIFA secara resmi menegaskan kembali bahwa Infantino akan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga sebagai presiden, meski menghadapi gelombang penentangan luas dan seruan agar ia mundur dari jabatannya. Administrator Swiss-Italia itu berada di bawah tekanan besar sejak runtuhnya skema kontroversial FIFA Forward Enterprise (FFE), sebuah proyek yang berupaya menjual saham minoritas dalam operasi komersial dan penyelenggaraan acara Piala Dunia putra dan putri kepada investor swasta.
Seorang juru bicara badan pengatur itu mengonfirmasi niat sang presiden kepada The Athletic, dengan mengatakan: "Presiden FIFA mengumumkan pada April bahwa ia akan mencalonkan diri kembali pada 2027. Tentu saja, tidak ada yang berubah. Tuan Infantino akan mencalonkan diri kembali."
- Getty Images Sport
Runtuhnya FIFA Forward Enterprise
Proposal FFE menjadi katalis bagi perang saudara yang saat ini terjadi dalam hierarki sepakbola, yang memicu aliansi konfederasi melawan kepemimpinan FIFA yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika rencana itu diumumkan, UEFA menyatakan bahwa negara-negara anggotanya akan memboikot kompetisi FIFA, dengan menyebut mereka "secara bulat dan tegas menolak proposal FIFA".
Badan pengatur sepakbola Amerika Selatan, CONMEBOL, juga angkat bicara soal pergeseran komersial tersebut, dengan menegaskan bahwa keputusan finansial "harus selalu melayani kepentingan sepakbola dan tidak pernah didahulukan atas esensinya". Menghadapi blokade total dari kekuatan-kekuatan utama dalam sepakbola, Infantino terpaksa mundur, dan pada akhirnya mengonfirmasi bahwa proposal tersebut akan dibatalkan.
Tanggapan langsung dari presiden FIFA
Dalam pernyataannya yang mengonfirmasi kematian proyek FFE, Infantino mengakui perpecahan mendalam yang ditimbulkan rencana tersebut di antara para pemangku kepentingan sepakbola dunia. Ia berkata: "Setelah mendengarkan dengan saksama semua pandangan, menjadi jelas bahwa proyek ini telah menciptakan perpecahan dengan sifat yang, terlepas dari tingkat dukungannya, tidak lagi sejalan dengan tujuan yang sejak awal ditetapkan."
Infantino kemudian juga mengomentari rencananya untuk menyembuhkan keretakan itu, seraya menambahkan: "Ke depannya, niat saya adalah menyatukan kembali semua pihak yang berkepentingan dalam beberapa hari dan pekan mendatang dengan semangat kepentingan bersama terhadap permainan kita, serta dengan tujuan untuk terus mengembangkan sepakbola di mana-mana, khususnya di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan kami."
- Getty Images Sport
Kontroversi dan hubungan politik jadi sorotan
Di luar usaha komersial, masa jabatan Infantino ditandai kontroversi yang kerap muncul, mulai dari harga tiket yang melonjak tajam pada Piala Dunia terbaru hingga dugaan campur tangan dalam urusan disipliner. Keputusan untuk membatalkan larangan satu pertandingan bagi striker USMNT Folarin Balogun menuai kritik besar, terutama karena itu terjadi setelah muncul laporan tentang percakapan telepon antara Infantino dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
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