FIFA secara resmi menegaskan kembali bahwa Infantino akan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga sebagai presiden, meski menghadapi gelombang penentangan luas dan seruan agar ia mundur dari jabatannya. Administrator Swiss-Italia itu berada di bawah tekanan besar sejak runtuhnya skema kontroversial FIFA Forward Enterprise (FFE), sebuah proyek yang berupaya menjual saham minoritas dalam operasi komersial dan penyelenggaraan acara Piala Dunia putra dan putri kepada investor swasta.

Seorang juru bicara badan pengatur itu mengonfirmasi niat sang presiden kepada The Athletic, dengan mengatakan: "Presiden FIFA mengumumkan pada April bahwa ia akan mencalonkan diri kembali pada 2027. Tentu saja, tidak ada yang berubah. Tuan Infantino akan mencalonkan diri kembali."