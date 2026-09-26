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'Tidak ada yang berubah!' - Chairman Man City Khaldoon Al Mubarak menegaskan klub tetap yakin bisa membuktikan tidak bersalah setelah 114 vonis bersalah
Al Mubarak tetap teguh menghadapi tuduhan
Al Mubarak telah menyampaikan pesan yang emosional dan penuh tekad kepada basis penggemar global klub menyusul kabar mengejutkan tentang putusan Premier League. Setelah penyelidikan selama empat tahun terhadap urusan finansial klub antara 2009 dan 2018, laporan muncul pada Jumat bahwa City telah dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan yang semula diajukan kepada mereka.
Dalam pesan langsung kepada para suporter, Al Mubarak berupaya meredakan situasi dengan menekankan hubungan lamanya dengan institusi Manchester tersebut. Dalam surat dari ketua kepada penggemar Manchester City, dia menyatakan: "Saya telah menjadi bagian dari Klub ini selama 18 tahun. Saya mendapat kehormatan untuk berdiri bersama Anda di Etihad, di Wembley, dan di Istanbul. Klub ini berarti bagi saya, dan Anda telah menunjukkan serta memberi tahu saya, berkali-kali, betapa besar arti Manchester City bagi Anda. Itulah sebabnya saya menulis kepada Anda hari ini."
Dia menambahkan: "Setelah pemberitaan media pada Jumat, banyak dari Anda mungkin menghabiskan malam untuk menjawab pertanyaan dan membalas pesan dari teman, keluarga, dan rekan kerja. Saya juga. Inilah yang saya katakan kepada keluarga saya: Proses Premier League masih panjang, dan keyakinan serta tekad kami untuk membuktikan klub ini tidak bersalah tetap sama kuatnya seperti saat ini dimulai."
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Menavigasi badai hukum
Besarnya vonis tersebut membuat dunia sepak bola tercengang, dengan potensi sanksi yang berkisar dari denda besar dan pengurangan poin hingga pencabutan gelar atau bahkan pengusiran dari kasta tertinggi. Namun, Al Mubarak menegaskan bahwa perspektif internal klub tidak berubah meski ada tekanan dari luar.
Ia melanjutkan: "Ada begitu banyak hal yang ingin bisa saya bagikan kepada Anda untuk membantu Anda memahami mengapa kami begitu yakin dengan posisi kami. Namun, kerahasiaan ketat dari proses hukum dan tekad kami untuk menghormatinya berarti saya tidak bisa melakukan itu saat ini. Bahkan surat ini pun melalui beberapa pemeriksaan hukum untuk memastikan surat ini mematuhinya. Saya meminta Anda untuk membaca dengan saksama pernyataan yang kami berikan pada hari Jumat, dan pernyataan yang kami keluarkan pada Februari 2023. Setiap kata penting dan tetap benar."
"Sementara beberapa orang begitu cepat menarik kesimpulan mereka sendiri, dan ada begitu banyak kegaduhan yang berputar di sekitar kami, tidak ada yang berubah. Kami pernah menghadapi tantangan bersama sebelumnya dan berhasil melewatinya. Masih ada banyak pihak yang ingin merusak momentum Klub kami. Kami tidak akan memberi mereka kesempatan itu."
Rodri membela warisan klub tersebut
Sikap membangkang itu juga digaungkan mantan gelandang City, Rodri, yang baru-baru ini hengkang ke Barcelona. Pemain Spanyol itu, yang menjadi pilar utama dalam rangkaian kesuksesan bersejarah klub belakangan ini, menunjuk kemenangan City sebelumnya di Court of Arbitration for Sport sebagai alasan untuk mempercayai jajaran petinggi klub.
Berbicara kepada media, Rodri mengatakan: "Kami menghadapi sesuatu yang mirip pada 2020, proses hukum yang serupa. Tuduhan yang berbeda, tetapi prosesnya mirip. Di sana juga pada putusan pertama kami dinyatakan bersalah, tetapi kami percaya kepada klub dan pada ketidakbersalahan yang dipertahankan klub dan pada akhirnya kami dibebaskan. Saya percaya pada sistem peradilan dan saya percaya pada ketidakbersalahan klub."
"Apa yang kami lakukan, mereka tidak bisa mengambilnya dari kami. Itu adalah sesuatu yang tidak dibayar dengan uang, itu dibayar dengan kerja keras, kebersamaan, dan saling bahu-membahu setiap hari. Kami meraih banyak kesuksesan selama bertahun-tahun dan di sini di Wembley jadi saya bisa mengatakan kepada Anda semuanya pantas kami dapatkan dan kami memiliki salah satu era terbaik dalam sepak bola Inggris."
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Jadwal pertandingan mendatang dan sanksi yang masih menunggu keputusan
Sementara pertarungan hukum terus berlangsung, tim utama harus bersiap untuk kembali beraksi setelah jeda internasional. Al Mubarak menyoroti laga-laga besar yang akan datang melawan Liverpool di Anfield dan pertemuan Liga Champions dengan Paris Saint-Germain sebagai kesempatan bagi "keluarga City" untuk bersatu.
Sang chairman menutup pesannya dengan menyoroti tantangan sepakbola yang langsung menanti, dengan menyatakan: "Kami memiliki beberapa momen menarik yang bisa dinantikan setelah jeda internasional ini. Kami akan bertandang ke Anfield dalam dua pekan, lalu menjamu Paris St Germain di Liga Champions kembali di Etihad Stadium, momen-momen yang memberi kami kesempatan untuk merayakan kekuatan keluarga Manchester City. Terima kasih, seperti biasa, atas dukungan Anda yang terus-menerus."
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