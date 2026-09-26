Al Mubarak telah menyampaikan pesan yang emosional dan penuh tekad kepada basis penggemar global klub menyusul kabar mengejutkan tentang putusan Premier League. Setelah penyelidikan selama empat tahun terhadap urusan finansial klub antara 2009 dan 2018, laporan muncul pada Jumat bahwa City telah dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan yang semula diajukan kepada mereka.

Dalam pesan langsung kepada para suporter, Al Mubarak berupaya meredakan situasi dengan menekankan hubungan lamanya dengan institusi Manchester tersebut. Dalam surat dari ketua kepada penggemar Manchester City, dia menyatakan: "Saya telah menjadi bagian dari Klub ini selama 18 tahun. Saya mendapat kehormatan untuk berdiri bersama Anda di Etihad, di Wembley, dan di Istanbul. Klub ini berarti bagi saya, dan Anda telah menunjukkan serta memberi tahu saya, berkali-kali, betapa besar arti Manchester City bagi Anda. Itulah sebabnya saya menulis kepada Anda hari ini."

Dia menambahkan: "Setelah pemberitaan media pada Jumat, banyak dari Anda mungkin menghabiskan malam untuk menjawab pertanyaan dan membalas pesan dari teman, keluarga, dan rekan kerja. Saya juga. Inilah yang saya katakan kepada keluarga saya: Proses Premier League masih panjang, dan keyakinan serta tekad kami untuk membuktikan klub ini tidak bersalah tetap sama kuatnya seperti saat ini dimulai."