Getty/GOAL
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‘Tidak ada Wrexham baru’ - Alexandre Pato & Northampton diberi tahu bahwa mereka tidak bisa meniru model pemecah rekor milik Ryan Reynolds & Rob Mac
Pato bergabung dengan Reynolds, Brady & Snoop di EFL
Dua bintang papan atas menuntaskan pengambilalihan sensasional di Racecourse Ground pada 2021. Sejak saat itu, mereka menikmati lonjakan pesat menuju sorotan, dengan tiga promosi beruntun mengangkat Wrexham keluar dari National League dan ke ambang Premier League.
Serial dokumenter pemenang penghargaan ‘Welcome to Wrexham’ telah membuka jendela kepada dunia, memungkinkan terbentuknya basis penggemar global, dan tren yang mencolok pun mulai bergerak, dengan sosok seperti Tom Brady, Hugh Jackman, dan Snoop Dogg kini terlibat dengan klub-klub EFL lainnya.
Mantan striker AC Milan dan Brasil, Pato, telah bergabung dalam deretan itu, dengan Sports Alpha Capital (SAC) mengakuisisi saham pengendali di Northampton Town. Pemilik yang sudah ada, David Bower, Nigel Le Quesne, dan Kelvin Thomas, mempertahankan 30 persen saham.
- Getty
Mengapa Northampton tidak bisa meniru cetak biru Wrexham
Antusiasme sedang meningkat di Sixfields, setelah degradasi dari League One musim lalu, dengan Hasselbaink termasuk di antara mereka yang antusias melihat seperti apa masa depan jangka pendek dan jangka panjang nanti, setelah hanya memiliki sedikit hal untuk dikerjakan selama 42 pertandingan masa jabatannya di South Midlands.
Mantan bintang Chelsea dan Belanda itu, yang berbicara bekerja sama dengan MrQ, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya soal kehadiran Pato di Northampton dan janji dukungan finansial serta olahraga yang lebih besar: “Ya, dan sayangnya, itu tidak ada. Saya mendoakan yang terbaik untuk klub ini.
“Ini klub yang luar biasa dengan banyak kemungkinan, peluang. Dan semoga pemilik ini benar-benar bisa mengarahkan mereka ke jalur yang benar dan menjadikan mereka klub yang layak dan stabil.
“Saya sebenarnya tidak tahu bahwa ada pengambilalihan. Ini kabar baru bagi saya. Tapi bagus mendengarnya. Saya tahu tentang rezim lama. Mereka mencoba melakukannya dengan baik, tetapi selalu ada pertarungan dengan keuangan. Dan semoga sekarang mereka bisa membereskannya.”
Pria Belanda itu kemudian mengatakan tentang tim-tim yang mencoba meniru cetak biru Reynolds dan Mac: “Saya pikir itu sudah dilakukan. Tidak ada Wrexham baru. Saya pikir sekarang Anda harus melakukan sesuatu yang berbeda. Wrexham telah melakukannya dengan sangat baik. Tetapi sekarang Anda harus menyusun jenis struktur yang berbeda agar itu menjadi sesuatu yang baru dan berhasil.”
Rencana ambisius sedang disusun di Sixfields
Ketua bersama Cobblers, Tim Chamberlain, mengatakan tentang pentingnya memiliki sosok yang dikenal luas dalam jajaran pada awal sebuah usaha baru: “Pato sangat peduli dengan sepak bola dan dia sangat mudah terhubung dengan orang-orang. Dia aset besar bagi kami dari sisi brand untuk seluruh dunia. Kami ingin menjajaki jalur dengan Brasil, dia mantan pemain internasional, dan dia juga masih sangat dekat dengan AC Milan.
“Saya mendapat kehormatan menghabiskan waktu bersamanya dan pertama-tama, dia sosok yang sangat rendah hati dan pria yang hebat. Dia adalah wajah yang sempurna untuk konsorsium kami dan dia sangat menikmati kunjungannya ke Sixfields serta menantikan untuk kembali.”
Chamberlain menambahkan soal ambisi bersama: “Kami berada dalam posisi untuk membantu membawa klub ini melangkah maju. Itu tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi rencana kami adalah membangun dan berkembang dari tahun ke tahun, melakukan hal-hal yang benar, dan melibatkan para suporter. Semoga semua orang akan melihat bahwa kami ada di sini untuk jangka panjang, tetapi pembuktiannya akan terlihat dari hasilnya. Kami ingin membangun sesuatu.
“Jika itu datang dengan cepat, bagus. Tetapi kami tidak akan menjadikannya sebagai skenario dasar kami. Apakah saya akan senang jika kami masih menjadi klub League Two dalam lima tahun? Tidak, saya tidak akan senang. Tetapi realitas sepak bola adalah semuanya bisa naik dan turun, dan kadang-kadang segalanya berjalan sesuai keinginan Anda, kadang-kadang tidak.
“Namun, kami melihat diri kami terus tumbuh dan sukses di lapangan, tetapi saya tidak berani berkata, 'baik, kami akan berada di sini'. Saya rasa dan berharap para suporter akan senang dengan apa yang ingin kami bangun dan semuanya akan dilakukan dengan pandangan jangka panjang. Kami tidak akan mempertaruhkan keberlangsungan klub, semuanya harus berkelanjutan, itulah pesannya.”
- Getty
Wrexham melesat, tetapi Northampton Town sedang goyah
Reynolds dan Mac mengambil pendekatan serupa saat mengakuisisi Wrexham. Mereka membawa orang-orang yang tepat untuk mendampingi mereka dan memastikan untuk tidak mengambil risiko apa pun terkait keberlangsungan sebuah institusi bersejarah.
Masih harus dilihat apa yang akan diberikan Pato dan kolega di Northampton, dengan Cobblers saat ini terpuruk di posisi ke-22 klasemen kasta keempat, hanya satu tingkat dan satu poin di atas zona degradasi. Mereka akan kembali beraksi pada Sabtu saat menjalani lawatan ke York City.
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