‘Tidak ada Wrexham baru’ - Alexandre Pato & Northampton diberi tahu bahwa mereka tidak bisa meniru model pemecah rekor milik Ryan Reynolds & Rob Mac

Ketua bersama Cobblers, Tim Chamberlain, mengatakan tentang pentingnya memiliki sosok yang dikenal luas dalam jajaran pada awal sebuah usaha baru: “Pato sangat peduli dengan sepak bola dan dia sangat mudah terhubung dengan orang-orang. Dia aset besar bagi kami dari sisi brand untuk seluruh dunia. Kami ingin menjajaki jalur dengan Brasil, dia mantan pemain internasional, dan dia juga masih sangat dekat dengan AC Milan.

“Saya mendapat kehormatan menghabiskan waktu bersamanya dan pertama-tama, dia sosok yang sangat rendah hati dan pria yang hebat. Dia adalah wajah yang sempurna untuk konsorsium kami dan dia sangat menikmati kunjungannya ke Sixfields serta menantikan untuk kembali.”

Chamberlain menambahkan soal ambisi bersama: “Kami berada dalam posisi untuk membantu membawa klub ini melangkah maju. Itu tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi rencana kami adalah membangun dan berkembang dari tahun ke tahun, melakukan hal-hal yang benar, dan melibatkan para suporter. Semoga semua orang akan melihat bahwa kami ada di sini untuk jangka panjang, tetapi pembuktiannya akan terlihat dari hasilnya. Kami ingin membangun sesuatu.

“Jika itu datang dengan cepat, bagus. Tetapi kami tidak akan menjadikannya sebagai skenario dasar kami. Apakah saya akan senang jika kami masih menjadi klub League Two dalam lima tahun? Tidak, saya tidak akan senang. Tetapi realitas sepak bola adalah semuanya bisa naik dan turun, dan kadang-kadang segalanya berjalan sesuai keinginan Anda, kadang-kadang tidak.

“Namun, kami melihat diri kami terus tumbuh dan sukses di lapangan, tetapi saya tidak berani berkata, 'baik, kami akan berada di sini'. Saya rasa dan berharap para suporter akan senang dengan apa yang ingin kami bangun dan semuanya akan dilakukan dengan pandangan jangka panjang. Kami tidak akan mempertaruhkan keberlangsungan klub, semuanya harus berkelanjutan, itulah pesannya.”