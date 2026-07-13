Menurutnya, juara dunia bertahan itu terlalu sering dibiarkan lolos begitu saja sepanjang turnamen sejauh ini. Terutama penampilan Albiceleste melawan Swiss—negara asal Meier—di perempat final masih membuat wasit itu kesal, bahkan beberapa hari setelah pertandingan. "Mereka bisa berbuat sesuka hati," kata Meier kepada ran mengenai tim Argentina.
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"Tidak ada tindakan yang diambil dan hal ini sulit diterima": Wasit legendaris itu sangat marah karena Argentina diduga mendapat perlakuan istimewa di Piala Dunia
"Ini sungguh tak terbayangkan. Ini sudah pertandingan ke-x Argentina. Pada akhirnya, kamu harus sadar bahwa mereka pura-pura terjatuh dan melakukan pelanggaran. Tapi tidak ada tindakan yang diambil, dan itu sulit diterima," tambahnya. Ia membantah tuduhan bahwa ia hanya marah karena Swiss menjadi pihak yang dirugikan akibat dugaan perlakuan istimewa terhadap Argentina: "Bagi saya, yang terpenting selalu adalah keadilan. Saya bisa membedakannya dengan jelas. Ini soal substansi. Ada cukup banyak mantan wasit yang berpandangan sama seperti saya,” tegas Meier.
Urs Meier tentang Argentina: "Mereka bisa melakukan pelanggaran tanpa mendapat sanksi"
Swiss sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 saat melawan Argentina di babak perempat final, ketika penyerang Breel Embolo mendapat kartu kuning-merah akibat aksi diving yang terdeteksi oleh VAR. Pada babak perpanjangan waktu, Julian Alvarez dan Lautaro Martinez mencetak gol yang memastikan kemenangan 3-1 bagi sang juara bertahan dan mengantarkan mereka melaju ke babak berikutnya.
"Jika kita melihat kasus Embolo, itu jelas-jelas tindakan diving. Namun, muncul pertanyaan mengapa dia melakukannya. Dia terus-menerus dijegal dan ditendang sepanjang pertandingan. Setiap kali selalu ada sikutan," demikian pandangan Meier. "Para pemain Argentina bisa melakukan pelanggaran dari awal hingga akhir tanpa mendapat sanksi," tambahnya.
Pertandingan semifinal Piala Dunia:
14 Juli, pukul 21.00 Prancis - Spanyol 15 Juli, pukul 21.00 Inggris - Argentina
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