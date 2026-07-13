"Tidak ada tindakan yang diambil dan hal ini sulit diterima": Wasit legendaris itu sangat marah karena Argentina diduga mendapat perlakuan istimewa di Piala Dunia

Swiss sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 saat melawan Argentina di babak perempat final, ketika penyerang Breel Embolo mendapat kartu kuning-merah akibat aksi diving yang terdeteksi oleh VAR. Pada babak perpanjangan waktu, Julian Alvarez dan Lautaro Martinez mencetak gol yang memastikan kemenangan 3-1 bagi sang juara bertahan dan mengantarkan mereka melaju ke babak berikutnya.

"Jika kita melihat kasus Embolo, itu jelas-jelas tindakan diving. Namun, muncul pertanyaan mengapa dia melakukannya. Dia terus-menerus dijegal dan ditendang sepanjang pertandingan. Setiap kali selalu ada sikutan," demikian pandangan Meier. "Para pemain Argentina bisa melakukan pelanggaran dari awal hingga akhir tanpa mendapat sanksi," tambahnya.