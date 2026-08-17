Liverpool menutup persiapan musim panas mereka dengan kemenangan 2-0 atas Como di Anfield pada hari Minggu, tetapi skor tersebut tidak menutupi masalah mendasar menurut Carragher. Liverpool menjalani pramusim yang bergejolak dalam hal stabilitas pertahanan, dengan total 18 gol tercipta dalam lima laga uji coba sebelumnya, terbagi sama rata antara gol yang dicetak dan kebobolan.

Berbicara di The Overlap Fan Debate bekerja sama dengan Sky Bet, Carragher melontarkan penilaian pedas terhadap susunan tim saat ini. "Liverpool akan menarik musim ini," kata sang mantan bek. "Saya penasaran melihat bagaimana jalannya dan pemain seperti apa yang akan mereka datangkan serta bagaimana mereka akan menjalani musim ini.

"Liverpool memiliki terlalu banyak pemain menyerang di lapangan, mereka hanya ingin terus menyerbu ke depan. Dan di pramusim Liverpool musim ini juga sama, ini seperti pertandingan basket. Tidak ada tim papan atas yang bermain sepak bola seperti itu. Saya tidak mempercayainya."



