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'Tidak ada tim papan atas yang bermain sepak bola seperti itu!' - Jamie Carragher kecam Liverpool yang 'bermain seperti basket' saat era Andoni Iraola dimulai dengan kekacauan taktik
Kekhawatiran taktis di Anfield
Liverpool menutup persiapan musim panas mereka dengan kemenangan 2-0 atas Como di Anfield pada hari Minggu, tetapi skor tersebut tidak menutupi masalah mendasar menurut Carragher. Liverpool menjalani pramusim yang bergejolak dalam hal stabilitas pertahanan, dengan total 18 gol tercipta dalam lima laga uji coba sebelumnya, terbagi sama rata antara gol yang dicetak dan kebobolan.
Berbicara di The Overlap Fan Debate bekerja sama dengan Sky Bet, Carragher melontarkan penilaian pedas terhadap susunan tim saat ini. "Liverpool akan menarik musim ini," kata sang mantan bek. "Saya penasaran melihat bagaimana jalannya dan pemain seperti apa yang akan mereka datangkan serta bagaimana mereka akan menjalani musim ini.
"Liverpool memiliki terlalu banyak pemain menyerang di lapangan, mereka hanya ingin terus menyerbu ke depan. Dan di pramusim Liverpool musim ini juga sama, ini seperti pertandingan basket. Tidak ada tim papan atas yang bermain sepak bola seperti itu. Saya tidak mempercayainya."
- Getty Images
Filosofi Iraola
Menurut Carragher, Iraola didatangkan ke Merseyside untuk menghidupkan kembali gaya pressing agresif berintensitas tinggi yang menjadi ciri khas klub di bawah Jurgen Klopp. Setelah Arne Slot dipecat awal musim panas ini karena pendekatan yang lebih metodis dan gagal mendapat respons positif, petinggi klub beralih kepada mantan bos Bournemouth itu untuk memulihkan identitas "heavy metal" tersebut.
Carragher menjelaskan alasan di balik penunjukan manajer tersebut sambil menegaskan kembali pandangan taktisnya. Ia mengatakan: "Salah satu alasan kami membawa Iraola ke Liverpool adalah karena dia memainkan sepak bola 'Klopp', bukan karena dia telah memenangkan banyak trofi, bukan karena dia pernah menangani klub-klub besar, melainkan karena dia melakukan pressing, mereka energik. Itulah sepak bola yang kami inginkan."
Tanggung jawab bagi para pemain
Saat Liverpool bersiap untuk laga pembuka Premier League melawan Newcastle pada Minggu ini, tekanan terhadap skuad kian meningkat untuk cepat beradaptasi. Menariknya, enam pertandingan pertama Liverpool pada musim ini semuanya akan menghadapi tim yang juga menunjuk manajer baru pada musim panas ini, sehingga menciptakan lanskap persaingan yang unik.
Mantan bek legendaris itu menyebut para suporter akan cepat mengetahui di mana letak kesalahan jika hasil tidak sesuai harapan. Carragher berkata: "Apa yang terjadi, dan itu terjadi di setiap klub, itu akan menjadi sebuah siklus. Kami hampir sampai pada tahap di Liverpool sekarang di mana para pemain akan disalahkan. Fans menginginkan sepakbola berenergi tinggi, kami punya manajer yang membawa itu, jadi jika Anda tidak melakukannya, itu ada pada Anda (pemain). Jadi, tidak, itu bukan pada Iraola."
- Propaganda Photo
Warisan yang sulit
Transisi itu makin rumit karena standar tinggi yang ditetapkan rezim sebelumnya. Meski Slot mampu memenangi 23 dari 27 pertandingan pertamanya, perubahan taktis yang mendasari dinilai perlu demi kesehatan jangka panjang klub.
Dengan bursa transfer masih terbuka, ada harapan bahwa tambahan amunisi bisa datang untuk memberikan pelindung lini tengah dan disiplin bertahan yang menurut Carragher saat ini masih kurang. Untuk saat ini, para pendukung setia Anfield sedang bersiap menghadapi musim yang dipenuhi laga-laga dengan banyak gol dan eksperimen taktis saat Iraola berupaya membuktikan bahwa versinya tentang sepakbola berenergi tinggi memang layak berada di antara tim-tim elite di Eropa.
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