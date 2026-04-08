Pada menit ke-54, kiper Atletico Juan Musso melakukan tendangan gawang datar ke arah kanan hingga ke tepi kotak penalti timnya sendiri. Rekan setimnya, Pubill, menghentikan bola dengan tangannya, meletakkannya di garis gawang, dan kemudian melakukan tendangan gawang tersebut kembali.
Diterjemahkan oleh
Tidak ada tendangan penalti untuk FC Barcelona setelah insiden handball yang aneh di kotak penalti! Hansi Flick benar-benar kesal
Adegan tersebut langsung memicu protes di lapangan dan kemudian menjadi bahan perbincangan di media sosial. Wasit Istvan Kovacs (Rumania) tetap membiarkan permainan berlanjut, dan wasit video Christian Dingert (Thallichtenberg) pun tidak melakukan intervensi.
Penjelasan yang mungkin mengapa mereka memutuskan untuk tidak menganggapnya sebagai handball yang layak dihukum di kotak penalti dan dengan demikian tidak memberikan penalti: Bola belum meninggalkan area kotak penalti, sehingga umpan Mussos tidak dapat dianggap sebagai umpan kepada rekan setimnya, melainkan hanya sebagai manuver untuk mengarahkan bola kepadanya agar ia dapat melakukan tendangan gawang.
Namun, seperti yang dicatat oleh komentator DAZN Freddy Harder, dalam praktik umum ini, kiper biasanya menggulirkan bola ke rekan setimnya untuk menunjukkan bahwa tendangan gawang belum dilakukan. Terlebih lagi, dalam adegan ini, Lamine Yamal, seorang pemain tuan rumah, menunggu di tepi kotak penalti untuk langsung menekan.
- Getty Images Sport
Tidak ada penalti untuk Barca: Hansi Flick kesal
Pelatih Blaugrana, Hansi Flick, tampak sangat kesal saat diwawancarai DAZN setelah peluit akhir dibunyikan: "Kiper mengoper bola kepadanya, dan dia menyentuhnya dengan tangan. Ayolah, itu sangat jelas. Saya tidak tahu mengapa VAR tidak bertindak. Saya tidak mengerti."
Dan sambil menatap Dingert, dia menambahkan: "Dia orang Jerman. Astaga! Ini sungguh tak terbayangkan."
Seperti dulu saat pelanggaran tangan Gabriel melawan FC Bayern
Hal ini membangkitkan kenangan akan adegan serupa pada leg pertama perempat final Liga Champions antara FC Arsenal dan Bayern München hampir tepat dua tahun lalu. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2 di Emirates pada 10 April 2024, kiper Arsenal David Raya melakukan tendangan gawang setelah bola dilepaskan bersamaan dengan bunyi peluit. Bek Arsenal, Gabriel, yang kebingungan, menerima umpan pendek di kotak penalti dan kembali melakukan tendangan gawang - para pemain Bayern memprotes dan menuntut penalti. Namun, wasit Glenn Nyberg membiarkan permainan berlanjut, dan asisten video tidak ikut campur.
"Itu jelas-jelas penalti tangan," tegas pelatih Bayern saat itu, Thomas Tuchel, setelah pertandingan. "Dia (Nyberg) berkata kepada para pemain kami: Ya, tapi itu 'kesalahan anak-anak', saya tidak akan meniup peluit di perempat final Liga Champions. Itu adalah bentuk interpretasi aturan yang benar-benar baru. Itu sungguh luar biasa."
- Getty Images Sport
Pau Cubarsi diusir dari lapangan sebelum jeda
Para pemain Barcelona juga tampak sangat kesal pada Rabu setelah pertandingan, ketika beberapa di antaranya memprotes keputusan wasit Kovacs. Kekalahan di kandang ini membuat tim asuhan Hansi Flick harus berjuang keras untuk lolos ke semifinal. Salah satu faktor utama kekalahan dari rival LaLiga ini adalah keputusan wasit lainnya: kartu merah yang diberikan kepada Pau Cubarsi menjelang akhir babak pertama.
Pengusiran tersebut diawali oleh duel antara Cubarsi dan Giuliano Simeone. Penyerang Atletico memanfaatkan barisan pertahanan empat pemain Barcelona yang sekali lagi berdiri terlalu tinggi dan berlari sendirian menuju gawang tim Catalan setelah menerima umpan terobosan dari Alvarez di lini tengah. Cubarsi mencoba menyelamatkan situasi, memotong jalur lari Simeone dari belakang, dan menjatuhkannya.
Kovacs awalnya memberikan kartu kuning kepada Cubarsi. Setelah protes keras dari pelatih Atletico, Diego Simeone, dan beberapa pemainnya, serta intervensi VAR, wasit tersebut pergi ke monitor dan meninjau kembali adegan tersebut. Selanjutnya, ia mengubah keputusannya dan mengusir Cubarsi lebih awal.
Liga Champions: Hasil pertandingan leg pertama perempat final
Tanggal Kick-off Tim tuan rumah Hasil Tim tamu 7 April 21.00 Real Madrid 1:2 FC Bayern 7 April 21.00 Sporting Lisbon 0:1 Arsenal 8 April 21.00 PSG 2:0 Liverpool 8 April 21.00 FC Barcelona 0:2 Atletico Madrid