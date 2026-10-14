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“Tidak ada tempat untuk hal seperti ini”: Pelatih Swansea Vitor Matos mengungkap pemain sayap Korea Selatan Ji-sung Eom menjadi sasaran dugaan pelecehan rasial saat laga melawan Millwall dihentikan selama tujuh menit
Insiden di tepi lapangan membuat pertandingan terhenti cukup lama
Pelatih Swansea, Matos, mengonfirmasi bahwa pertandingan sempat terhenti selama tujuh menit dalam kemenangan tipis timnya di London selatan akibat pelecehan rasial terhadap pemain sayap berusia 24 tahun tersebut. Laga dihentikan pada pertengahan babak kedua ketika pemain timnas Korea Selatan itu melakukan pemanasan di tepi lapangan. Wasit Edward Duckworth segera berbicara dengan perwakilan kedua bangku cadangan sebelum pengumuman melalui pengeras suara menyatakan bahwa polisi sedang menggunakan rekaman CCTV untuk mencari pelakunya.
- Getty Images Sport
Pelatih tim tamu mengecam perilaku diskriminatif
Insiden yang meresahkan itu menodai malam penting bagi Swansea City, yang akhirnya meraih tiga poin lewat gol larut pemain pengganti asal Brasil, Ronald, setelah menerima umpan silang Joseph Opoku.
Menanggapi insiden itu seusai pertandingan, Matos mengatakan: "Situasi itu melibatkan Ji-sung Eom. Wasit mengikuti protokol untuk situasi seperti ini dan mengambil langkah yang tepat. Millwall juga mengambil langkah yang tepat agar protokol tersebut dijalankan. Kita semua tahu hal seperti ini tidak dapat ditoleransi. Situasi semacam ini seharusnya tidak terjadi. Ketika itu terjadi, kami akan mendampingi pemain. Dalam kasus ini, pemain tersebut adalah pemain kami."
Klub-klub bersatu mendukung penyelidikan polisi
Tuan rumah segera mengecam individu yang menyasar bangku cadangan tim tamu, sementara skuad Swansea kompak mendukung rekan setim mereka.
Dalam pernyataan resmi, Millwall mengonfirmasi bahwa pihaknya “mengetahui adanya dugaan satu insiden pelecehan diskriminatif terhadap seorang pemain Swansea City pada babak kedua”, lalu menambahkan: “Klub menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelecehan diskriminatif. Siapa pun yang terbukti melakukan tindakan semacam itu akan menghadapi tindakan setegas mungkin.
“Klub bekerja sama dengan pihak berwenang terkait untuk memastikan fakta-faktanya dan belum dapat berkomentar lebih jauh karena dugaan insiden malam ini sedang diselidiki polisi, dan klub sepenuhnya mendukung penyelidikan tersebut.”
Meyakinkan para suporter bahwa Eom mendapat pendampingan penuh, Matos menambahkan: “Dia anak yang cerdas. Dia tidak senang dengan situasi ini, tetapi dia tahu kami akan terus mendampinginya dan memantau situasinya selama kami bisa. Millwall melakukan hal yang benar dengan menyatakan bahwa hal semacam ini tidak punya tempat. Saya senang dengan cara situasi ini ditangani, tetapi sangat sedih karena kejadian ini terjadi. Sekarang kami perlu mengevaluasi situasinya dan melihat apa yang akan terjadi.”
- Getty Images Sport
Pemuncak klasemen pertahankan momentum bersejarah
Di lapangan, pertahanan paling sulit ditembus di Championship tetap kokoh di bawah tekanan besar, berkat penampilan kiper Lawrence Vigouroux serta intervensi krusial Filip Lissah dan Jenson Seelt. Kemenangan itu menjaga keunggulan dua poin Swansea di puncak klasemen dan memperpanjang awal terbaik mereka dalam satu abad di kompetisi liga. Klub asal Wales tersebut kini harus menyeimbangkan dukungan terhadap penyelidikan polisi dengan persiapan menghadapi pertandingan liga berikutnya.
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