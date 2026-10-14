Tuan rumah segera mengecam individu yang menyasar bangku cadangan tim tamu, sementara skuad Swansea kompak mendukung rekan setim mereka.

Dalam pernyataan resmi, Millwall mengonfirmasi bahwa pihaknya “mengetahui adanya dugaan satu insiden pelecehan diskriminatif terhadap seorang pemain Swansea City pada babak kedua”, lalu menambahkan: “Klub menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelecehan diskriminatif. Siapa pun yang terbukti melakukan tindakan semacam itu akan menghadapi tindakan setegas mungkin.

“Klub bekerja sama dengan pihak berwenang terkait untuk memastikan fakta-faktanya dan belum dapat berkomentar lebih jauh karena dugaan insiden malam ini sedang diselidiki polisi, dan klub sepenuhnya mendukung penyelidikan tersebut.”

Meyakinkan para suporter bahwa Eom mendapat pendampingan penuh, Matos menambahkan: “Dia anak yang cerdas. Dia tidak senang dengan situasi ini, tetapi dia tahu kami akan terus mendampinginya dan memantau situasinya selama kami bisa. Millwall melakukan hal yang benar dengan menyatakan bahwa hal semacam ini tidak punya tempat. Saya senang dengan cara situasi ini ditangani, tetapi sangat sedih karena kejadian ini terjadi. Sekarang kami perlu mengevaluasi situasinya dan melihat apa yang akan terjadi.”