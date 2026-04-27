"Tidak ada tekanan" bagi Matthijs de Ligt untuk kembali bermain bersama Man Utd musim ini, seiring Michael Carrick memberikan kabar terbaru mengenai cedera sang pemain

De Ligt baru-baru ini kembali berlatih di lapangan rumput, namun Carrick segera meredam ekspektasi terkait kembalinya sang pemain ke tim utama. Pemain berusia 26 tahun itu telah absen sejak akhir November, dan dengan musim Liga Premier United yang akan berakhir di kandang Brighton dalam waktu kurang dari empat minggu, waktu semakin menipis bagi mantan pemain Bayern Munich dan Juventus itu untuk tampil lagi musim ini.

Carrick memberikan pembaruan terperinci mengenai kondisi sang bek, dengan menyatakan: "Matthijs sedang berupaya untuk kembali bugar. Dia sudah mulai berlatih sedikit di lapangan rumput dan itu merupakan kemajuan. Namun, tidak banyak yang bisa saya katakan. Ini adalah salah satu jenis cedera dan dia sedang menjalani rehabilitasi, dia berupaya untuk kembali bugar. Jadi, kami berharap dia bisa kembali secepat mungkin... Saat ini dia sudah kembali berlatih di lapangan, meski dalam skala kecil, tapi dia terus berupaya menuju kesana. Itu hal yang positif. Kami semua berharap hal ini terus berlanjut ke arah yang benar."