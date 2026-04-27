"Tidak ada tekanan" bagi Matthijs de Ligt untuk kembali bermain bersama Man Utd musim ini, seiring Michael Carrick memberikan kabar terbaru mengenai cedera sang pemain
De Ligt mempercepat proses pemulihannya di lapangan rumput
De Ligt baru-baru ini kembali berlatih di lapangan rumput, namun Carrick segera meredam ekspektasi terkait kembalinya sang pemain ke tim utama. Pemain berusia 26 tahun itu telah absen sejak akhir November, dan dengan musim Liga Premier United yang akan berakhir di kandang Brighton dalam waktu kurang dari empat minggu, waktu semakin menipis bagi mantan pemain Bayern Munich dan Juventus itu untuk tampil lagi musim ini.
Carrick memberikan pembaruan terperinci mengenai kondisi sang bek, dengan menyatakan: "Matthijs sedang berupaya untuk kembali bugar. Dia sudah mulai berlatih sedikit di lapangan rumput dan itu merupakan kemajuan. Namun, tidak banyak yang bisa saya katakan. Ini adalah salah satu jenis cedera dan dia sedang menjalani rehabilitasi, dia berupaya untuk kembali bugar. Jadi, kami berharap dia bisa kembali secepat mungkin... Saat ini dia sudah kembali berlatih di lapangan, meski dalam skala kecil, tapi dia terus berupaya menuju kesana. Itu hal yang positif. Kami semua berharap hal ini terus berlanjut ke arah yang benar."
'Tak ada tekanan' bagi bek asal Belanda itu
Carrick bersikukuh bahwa ia tidak akan mengambil risiko dengan kesehatan jangka panjang De Ligt. Pemain asal Belanda itu sejauh ini terhindar dari operasi, dan tim medis klub menerapkan protokol yang hati-hati untuk memastikan ia tidak mengalami kambuh sebelum musim 2026-27.
"Saya tentu berharap ada peluang baginya untuk [bermain] tanpa tekanan atau tenggat waktu," aku Carrick saat ditanya mengenai tanggal kembalinya. "Tentu saja, itu adalah sesuatu yang kami upayakan dan dia juga berusaha untuk itu. Jadi semoga saja demikian, tapi tentu saja tidak ada tekanan berlebihan untuk memaksanya kembali. Dia perlu kembali pada waktu yang tepat saat dia sudah siap."
Prioritas transfer dan kedalaman skuad di lini belakang
Meskipun dikaitkan dengan Micky van de Ven dari Tottenham, Carrick menyatakan bahwa lini pertahanan bukanlah prioritas utama tim perekrutan musim panas ini. Dengan kehadiran Lisandro Martinez, Harry Maguire, Leny Yoro, dan pemain muda Ayden Heaven dalam skuad, fokus klub tampaknya tertuju ke arah lain saat mereka berupaya memperkuat skuad untuk musim 2026-27.
Meremehkan kebutuhan akan tambahan pemain bertahan, Carrick menyatakan: "Itu bukanlah area yang menjadi perhatian saya saat ini. Saat ini dan dari segi waktu, berbicara tentang musim panas dan apa yang terjadi setelahnya, sulit untuk menjelaskannya secara rinci.
"Licha absen dalam beberapa pertandingan karena berbagai alasan saat ini, yang tidak akan kami bahas, tapi saya mengerti mengapa Anda menanyakannya. Tapi tidak, saya tidak memiliki kekhawatiran. Saya pikir kami memiliki campuran yang baik di sana antara pengalaman, kualitas yang sesungguhnya, dan beberapa pemain muda – saya akan mengatakan lebih dari sekadar berbakat – dua pemain muda yang menjanjikan yang telah menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan."
Ketidakpastian mengenai masa depan jangka panjang
Ketidakjelasan mengenai masa depan De Ligt semakin diperparah oleh fakta bahwa United belum mengonfirmasi siapa yang akan menjadi pelatih tetap musim depan, dengan berbagai laporan menyebutkan bahwa INEOS menunda langkah-langkah transfer hingga situasi kepelatihan dan kualifikasi Liga Champions telah diputuskan. Meskipun Carrick tampil mengesankan, posisinya sendiri masih akan dievaluasi oleh dewan direksi setelah musim berakhir. Akibatnya, ia menolak memberikan jaminan apa pun kepada para pemain, sambil mengakui: “Saya tidak memiliki kekhawatiran. Seperti apa masa depan nanti, saya tidak bisa benar-benar terlibat, karena saya sendiri tidak yakin seperti apa bentuknya.”