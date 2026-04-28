Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Tidak ada tanda-tanda kehadiran bek andalan Arsenal dalam sesi latihan di tengah kekhawatiran bahwa ia akan absen dalam laga krusial Liga Champions melawan Atletico Madrid
Timber masih absen dalam lawatan ke Madrid
Timber tampaknya besar kemungkinan akan absen dalam laga leg pertama melawan Atlético Madrid pada Rabu malam. Bek serba bisa ini telah absen sejak pertengahan Maret akibat cedera pangkal paha yang dialaminya saat melawan Everton. Football London melaporkan bahwa ketidakhadirannya dalam sesi latihan terakhir pada Selasa di London Colney mengindikasikan bahwa ia belum siap untuk kembali bermain dalam kompetisi Eropa yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Arteta diperkirakan akan memberikan kabar terbaru secara resmi mengenai perkembangan Timber dalam konferensi pers prapertandingan di Madrid.
- Getty Images Sport
Havertz juga diperkirakan akan absen
Timber bukanlah satu-satunya pemain yang absen, karena Havertz juga tidak ikut dalam sesi latihan sore itu. Pemain internasional Jerman itu terpaksa ditarik keluar karena masalah otot saat kemenangan 1-0 atas Newcastle pada Sabtu lalu, yang sempat memicu kekhawatiran akan absen dalam jangka panjang. Meskipun absen dari latihan, ada optimisme yang hati-hati bahwa ia terhindar dari cedera serius dan bisa kembali bermain di sisa musim ini. Meskipun Havertz diperkirakan akan absen pada leg pertama di Spanyol, klub berharap sang penyerang bisa kembali lebih cepat dari yang diperkirakan saat mereka mengejar gelar domestik dan Eropa.
Tiga dorongan kebugaran bagi Arteta
Terlepas dari kekhawatiran tersebut, ada kabar baik karena Eberechi Eze tampaknya terhindar dari cedera serius setelah mencetak gol penentu kemenangan melawan Newcastle. Gabriel Martinelli dan Riccardo Calafiori juga terlihat berlatih bersama tim, sehingga menambah kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan. Keikutsertaan Martinelli merupakan kabar yang melegakan setelah ia terlihat memegangi paha belakangnya akhir pekan lalu, sementara Calafiori telah pulih dari cedera ringan yang dideritanya di babak perempat final.
Sementara itu, Mikel Merino masih absen karena ia terus berupaya pulih dari cedera kaki, meskipun ada harapan ia bisa tampil sebelum musim berakhir.
- Getty Images Sport
Pertandingan besar di Madrid
Skuad Arsenal dijadwalkan terbang ke ibu kota Spanyol pada Selasa malam setelah menyelesaikan persiapan terakhir mereka di London Colney. Laga ini menjadi salah satu rintangan terbesar dalam upaya klub meraih gelar ganda bersejarah. Dengan perebutan gelar Liga Premier yang juga semakin memanas, Arteta harus mengatur rotasi skuadnya dengan bijak untuk mempertahankan momentum di kedua kompetisi tersebut.