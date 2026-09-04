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Tidak ada suporter tim tamu untuk derby Old Firm setelah Celtic dan Rangers mencapai kesepakatan dengan SPFL menyusul kericuhan penonton di Ibrox
Kekhawatiran soal keamanan membuat suporter dilarang hadir
Rivalitas paling sengit dalam sepakbola Skotlandia akan menghadirkan atmosfer yang berbeda musim ini, setelah kedua raksasa Glasgow sepakat memberlakukan larangan total bagi suporter tim tamu di semua pertemuan domestik. Keputusan ini berdampak pada laga di Scottish Premiership dan Premier Sports Cup, sehingga tribune akan diisi secara eksklusif oleh suporter tuan rumah.
Pertandingan Premier Sports Cup yang akan datang pada 13 September, dengan Rangers sebagai tuan rumah, akan menjadi laga besar pertama yang terdampak aturan ini. Hanya sepekan kemudian, kedua tim dijadwalkan bertemu lagi di Celtic Park dalam laga liga, yang juga akan berlangsung tanpa kehadiran suporter tim tamu.
- Getty Images Sport
SPFL memprioritaskan keamanan dan perencanaan hari pertandingan
Dalam pernyataan yang mengonfirmasi langkah tersebut, SPFL menjelaskan bahwa larangan itu merupakan langkah yang diperlukan untuk mengevaluasi rekomendasi keselamatan yang muncul dari kerusuhan di Ibrox. Badan pengatur itu menyatakan: 'Pengaturan sementara ini akan memungkinkan kedua klub, bersama SPFL, Police Scotland, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, untuk mempertimbangkan secara saksama temuan dan rekomendasi dari tinjauan independen, melanjutkan tindakan yang diperlukan, dan memastikan tersedia cukup waktu untuk merencanakan pertandingan-pertandingan mendatang secara menyeluruh.'
Pihak berwenang ingin menghindari kerumitan logistik yang membayangi derby-derby terbaru, ketika alokasi tiket terus menjadi sumber gesekan. SPFL menambahkan: 'Ini juga akan memberikan kepastian yang lebih besar bagi para suporter dan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan hari pertandingan, sekaligus menghindari ketidakpastian berulang terkait pengaturan tiket untuk pertandingan tertentu. Semua pihak berkomitmen untuk bekerja secara konstruktif selama periode ini, dengan keselamatan dan keamanan tetap menjadi prioritas.'
Dampak dari bentrokan piala pada Maret
Ketegangan seputar pertandingan-pertandingan ini mencapai titik puncak saat pertemuan di ajang piala pada Maret, yang membuat fans Celtic menerima alokasi penuh untuk Broomloan Road Stand untuk pertama kalinya sejak 2018. Sekitar 8.000 suporter tim tamu hadir untuk pertandingan itu, jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan alokasi di bawah 1.000 yang terlihat dalam laga-laga liga belakangan ini.
Sebagai bagian dari dampaknya, Celtic dan Rangers sama-sama diperintahkan oleh Scottish FA untuk memainkan laga kandang berikutnya di Scottish Cup secara tertutup. Keputusan untuk kini memperluas larangan fans tandang ke semua kompetisi domestik musim ini menyoroti betapa seriusnya situasi tersebut.
- Getty Images Sport
Para manajer merefleksikan larangan derby
Mengomentari keputusan tersebut, manajer Rangers Derek McInnes mengakui bahwa ia terkejut dengan pengumuman itu, dan menyebut kabar tersebut sebagai sesuatu yang 'mengecewakan'. 'Selalu lebih baik ketika suporter tim lawan diizinkan masuk ke laga derby,' kata McInnes. 'Dalam konteks semua yang telah terjadi dengan pertandingan ini dan bagian terakhir darinya, saya pikir ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan banyak yang perlu dibahas. Sejauh yang saya pahami, itu masih terbuka untuk dibahas, jadi ini sedikit membuat saya cukup terkejut.'
Turut memberikan reaksinya terhadap larangan tersebut, manajer Celtic Martin O'Neill menyoroti hasil akhirnya, dengan menyebut kesepakatan itu sebagai sesuatu yang 'tak terelakkan' dan 'sangat menyedihkan'. 'Ini adalah pertandingan yang sangat, sangat hebat ketika stadion benar-benar penuh. Dan saya pikir suporter tandang membuat pertandingan ini jadi seperti itu,' tambah O'Neill. 'Semoga kedua klub bisa berkumpul bersama pada suatu waktu nanti dan mencoba menyelesaikan masalah-masalah khusus ini.'
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