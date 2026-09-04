Dalam pernyataan yang mengonfirmasi langkah tersebut, SPFL menjelaskan bahwa larangan itu merupakan langkah yang diperlukan untuk mengevaluasi rekomendasi keselamatan yang muncul dari kerusuhan di Ibrox. Badan pengatur itu menyatakan: 'Pengaturan sementara ini akan memungkinkan kedua klub, bersama SPFL, Police Scotland, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, untuk mempertimbangkan secara saksama temuan dan rekomendasi dari tinjauan independen, melanjutkan tindakan yang diperlukan, dan memastikan tersedia cukup waktu untuk merencanakan pertandingan-pertandingan mendatang secara menyeluruh.'

Pihak berwenang ingin menghindari kerumitan logistik yang membayangi derby-derby terbaru, ketika alokasi tiket terus menjadi sumber gesekan. SPFL menambahkan: 'Ini juga akan memberikan kepastian yang lebih besar bagi para suporter dan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan hari pertandingan, sekaligus menghindari ketidakpastian berulang terkait pengaturan tiket untuk pertandingan tertentu. Semua pihak berkomitmen untuk bekerja secara konstruktif selama periode ini, dengan keselamatan dan keamanan tetap menjadi prioritas.'