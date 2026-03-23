Tidak ada stadion, Pemerintah Kota San Donato menuntut ganti rugi sebesar 74.360 euro kepada Milan

Total biaya yang mencakup proyek, jasa konsultasi, dan urusan birokrasi telah diumumkan.

Inter dan Milan telah membeli Stadion Meazza di Milan untuk membangun stadion baru di San Siro.

Akibatnya, para petinggi Rossoneri meninggalkan kawasan San Donato Milanese.


Il Giorno menulis bahwa kini pemerintah kota di sebelah tenggara ibu kota Lombardy tersebut meminta Milan untuk mengganti biaya sebesar 74.360 euro atas pengeluaran yang ditanggung oleh pemerintah setempat, termasuk biaya konsultasi, studi mendalam, dan proses teknis-birokratis untuk meninjau proyek yang mengusulkan pembangunan arena berkapasitas 70 ribu tempat duduk di kawasan San Francesco.


Tagihan tersebut telah diajukan oleh pemerintah kota San Donato Milanese kepada perusahaan Sportlifecity-Milan sesuai dengan klausul yang menetapkan batas maksimum sebesar 220 ribu euro.


Walikota Francesco Squeri mengumumkannya dalam rapat dewan kota terakhir, menanggapi pertanyaan dari anggota dewan Partai Demokrat.


  • Kini kawasan yang sama menjadi sorotan dalam kabar terbaru, kali ini terkait bola basket. RedBird dan Oaktree, dua dana investasi asal Amerika Serikat yang memiliki Inter dan Milan, dilaporkan tertarik untuk berinvestasi di NBA Europe guna mendirikan liga bola basket di Benua Eropa. Jika kesepakatan tercapai dengan Gerry Cardinale, direncanakan pembangunan arena di lahan San Francesco di San Donato Milanese (sekitar 300.000 meter persegi) dengan perkiraan biaya sebesar 400 juta euro. Sebelumnya, juga telah dibahas mengenai fasilitas untuk sektor pemuda dan wanita di Milan.


