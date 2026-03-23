Tidak ada stadion, Pemerintah Kota San Donato menuntut ganti rugi sebesar 74.360 euro kepada Milan

Inter dan Milan telah membeli Stadion Meazza di Milan untuk membangun stadion baru di San Siro.

Akibatnya, para petinggi Rossoneri meninggalkan kawasan San Donato Milanese.





Il Giorno menulis bahwa kini pemerintah kota di sebelah tenggara ibu kota Lombardy tersebut meminta Milan untuk mengganti biaya sebesar 74.360 euro atas pengeluaran yang ditanggung oleh pemerintah setempat, termasuk biaya konsultasi, studi mendalam, dan proses teknis-birokratis untuk meninjau proyek yang mengusulkan pembangunan arena berkapasitas 70 ribu tempat duduk di kawasan San Francesco.





Tagihan tersebut telah diajukan oleh pemerintah kota San Donato Milanese kepada perusahaan Sportlifecity-Milan sesuai dengan klausul yang menetapkan batas maksimum sebesar 220 ribu euro.





Walikota Francesco Squeri mengumumkannya dalam rapat dewan kota terakhir, menanggapi pertanyaan dari anggota dewan Partai Demokrat.



