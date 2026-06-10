"Tidak ada skandal" - Fabio Cannavaro membantah adanya pemeriksaan keamanan yang "tidak pantas" di AS setelah video yang memperlihatkan para pemain Uzbekistan digeledah memicu kontroversi

Adegan-adegan ini muncul di tengah persiapan Piala Dunia yang diwarnai berbagai krisis, termasuk penolakan masuk bagi wasit top Somalia Omar Abdulkadir Artan, keterlambatan visa yang parah bagi tim-tim seperti Iran, melonjaknya harga tiket, serta peringatan terkait cuaca panas ekstrem dan gangguan akibat badai di AS.

Namun, melalui Instagram untuk menanggapi spekulasi yang semakin memanas dan "berita utama yang menyesatkan," mantan pemenang Ballon d'Or ini bersikap tegas. Ia berargumen bahwa protokol tersebut tidak berbeda dengan yang dialami oleh wisatawan biasa, meskipun dilakukan di lokasi yang berbeda untuk mengakomodasi atlet elit.

“Saya melihat foto-foto di halaman depan surat kabar yang menunjukkan pemeriksaan yang kami jalani di bandara, sebagai anggota tim nasional Uzbekistan. Saya juga melihat judul berita yang menyesatkan, jadi saya ingin meluruskan hal ini,” tulis Cannavaro. “Ini adalah pemeriksaan rutin dan standar. Orang-orang tidak menyadari satu hal: ketika tim nasional Piala Dunia bepergian, mereka tidak melewati terminal bandara seperti wisatawan biasa, tetapi dibawa langsung ke landasan pacu dengan bus yang disediakan khusus untuk tim.”