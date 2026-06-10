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"Tidak ada skandal" - Fabio Cannavaro membantah adanya pemeriksaan keamanan yang "tidak pantas" di AS setelah video yang memperlihatkan para pemain Uzbekistan digeledah memicu kontroversi
Kontroversi seputar keamanan stadion
Setelah sebuah video yang ditayangkan di televisi Amerika Selatan memperlihatkan para pemain Uzbekistan diperiksa oleh petugas keamanan dan anjing pelacak, media sosial dibanjiri klaim bahwa tim tersebut diperlakukan dengan buruk. Insiden tersebut terjadi segera setelah skuad turun dari bus tim menjelang pertandingan persahabatan pemanasan Piala Dunia melawan Belanda, yang pada akhirnya dimenangkan oleh tim Belanda dengan skor 2-1.
Rekaman tersebut memicu tuduhan bahwa pemeriksaan tersebut "tidak pantas" bagi tim nasional yang sedang mempersiapkan diri untuk turnamen besar. Namun, Cannavaro kini telah mengklarifikasi situasi tersebut, dengan menjelaskan bahwa pengamanan tingkat tinggi merupakan bagian wajib dari logistik bagi semua tim yang berkompetisi di turnamen di Amerika Utara.
- Getty Images Sport
Cannavaro meluruskan kabar tersebut
Adegan-adegan ini muncul di tengah persiapan Piala Dunia yang diwarnai berbagai krisis, termasuk penolakan masuk bagi wasit top Somalia Omar Abdulkadir Artan, keterlambatan visa yang parah bagi tim-tim seperti Iran, melonjaknya harga tiket, serta peringatan terkait cuaca panas ekstrem dan gangguan akibat badai di AS.
Namun, melalui Instagram untuk menanggapi spekulasi yang semakin memanas dan "berita utama yang menyesatkan," mantan pemenang Ballon d'Or ini bersikap tegas. Ia berargumen bahwa protokol tersebut tidak berbeda dengan yang dialami oleh wisatawan biasa, meskipun dilakukan di lokasi yang berbeda untuk mengakomodasi atlet elit.
“Saya melihat foto-foto di halaman depan surat kabar yang menunjukkan pemeriksaan yang kami jalani di bandara, sebagai anggota tim nasional Uzbekistan. Saya juga melihat judul berita yang menyesatkan, jadi saya ingin meluruskan hal ini,” tulis Cannavaro. “Ini adalah pemeriksaan rutin dan standar. Orang-orang tidak menyadari satu hal: ketika tim nasional Piala Dunia bepergian, mereka tidak melewati terminal bandara seperti wisatawan biasa, tetapi dibawa langsung ke landasan pacu dengan bus yang disediakan khusus untuk tim.”
Penjelasan mengenai protokol landasan pacu
Pelatih kepala Uzbekistan menjelaskan bahwa karena tim-tim melewati gedung terminal utama demi alasan keamanan dan privasi, pemeriksaan wajib tersebut harus dilakukan di tempat lain. Menurut Cannavaro, tidak ada perlakuan khusus atau penargetan dalam proses yang terekam kamera tersebut.
“Pemeriksaan yang dilalui oleh para pelancong biasa di terminal, kami lalui langsung di landasan pacu. Persis sama. Itu prosedur standar,” tambahnya. “Jadi, tidak ada skandal. Tidak ada perlakuan yang merendahkan atau tidak sopan. Hal yang sama berlaku untuk pertandingan. Sebelum pertandingan persahabatan melawan Belanda, kami diperiksa di stadion, dan ini juga sudah diharapkan: sebelum setiap pertandingan, tim menjalani pemeriksaan baik di hotel sebelum berangkat (seperti yang terjadi dengan Belanda) atau langsung di stadion, seperti yang terjadi pada kami.”
- Getty
Impian Uzbekistan untuk meraih kesuksesan di Piala Dunia
Terlepas dari berbagai gangguan di luar lapangan, Cannavaro tetap fokus pada tugas yang harus diselesaikan saat Uzbekistan bersiap untuk debut bersejarah mereka di panggung dunia. Setelah finis di posisi kedua di grup kualifikasi, mereka akan menghadapi babak penyisihan grup yang menantang melawan Portugal, Republik Demokratik Kongo, dan Kolombia.
Pelatih asal Italia itu mengakhiri pesannya dengan memuji panitia penyelenggara Amerika, meyakinkan para penggemar bahwa timnya diperlakukan dengan baik. “Kenyataannya, kami menilai penyelenggaraan ini sempurna,” katanya, yang secara efektif mengakhiri perdebatan mengenai perlakuan terhadap skuad saat mereka melanjutkan persiapan akhir untuk turnamen tersebut.