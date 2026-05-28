Tidak ada Piala Dunia? Tidak masalah!: Khvicha Kvaratskhelia adalah Pemain Terbaik Liga Champions musim ini - dan bintang PSG ini seharusnya masuk dalam daftar favorit peraih Ballon d'Or

Kvaratskhelia sendiri mengakui bahwa ia pernah mengabaikan tugas-tugas pertahanannya saat masih di Napoli. "Sejak saya berada di Paris, saya telah banyak berkembang dalam hal itu, dan juga menjadi pejuang di lapangan," katanya kepada Le Parisien pada awal musim ini. "Saya selalu berusaha memberikan 100 persen, bahkan dalam bertahan, dan manajer telah membantu saya berkembang pesat dalam hal itu."

Memang, Kvaratskhelia secara rutin berusaha keras untuk menunjukkan betapa besarnya pengaruh Luis Enrique terhadap perkembangannya selama 18 bulan terakhir.

"Kemanusiaannya lah yang paling membekas bagi saya," ungkap Kvaratskhelia dalam wawancara dengan UEFA tak lama setelah kedatangannya dari Napoli pada Januari. "Peran manajer sangatlah penting dalam karier seorang pesepakbola. Ketika seseorang datang kepada Anda dengan tenang dan menjelaskan segalanya, maka pemain akan berusaha lebih keras untuk memahami dan tampil lebih baik.

"Luis Enrique membuat Anda merasa, baik di dalam maupun di luar lapangan, bahwa Anda harus memberikan segalanya – untuknya, untuk klub, dan untuk semua penggemar. Dia memperlakukan Anda dengan begitu hormat dan jelas."

Hasil akhir dari hubungan saling menghormati antara pemain dan pelatih ini adalah Kvaratskhelia menjadi pemain yang sempurna, seorang sayap pekerja keras dengan kaki yang sangat cepat yang tidak pernah menguasai bola terlalu lama, artinya dia kini sekeras kerja dan seefisien yang bisa dibayangkan.

Pada dasarnya, ketika Kvaratskhelia tidak sedang mengalahkan lawan, dia terus-menerus menekan mereka, menjadikannya mimpi buruk selama 90 menit bagi setiap tim yang kurang beruntung harus berhadapan dengannya.