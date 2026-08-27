Ketegangan yang sudah berlangsung lama antara dua klub raksasa sepakbola Spanyol mencapai titik puncak pada Kamis ketika Atletico secara resmi menarik diri dari semua pembicaraan dengan Barcelona terkait penjualan Alvarez. Dalam pernyataan publik yang tegas, klub ibu kota itu mengumumkan bahwa dewan direksi mereka "telah secara bulat menyatakan dukungan penuh mereka terhadap keputusan klub untuk tidak menegosiasikan transfer Alvarez ke Barcelona."

Klub tersebut tidak menahan diri dalam kritik mereka terhadap cara Barcelona menangani upaya merekrut penyerang berusia 26 tahun itu. Pernyataan tersebut berlanjut: "Atletico Madrid terbuka terhadap negosiasi pasar transfer yang standar ketika dilakukan secara profesional, etis, dan penuh hormat. Kami sepenuhnya mendukung posisi klub yang sebelumnya telah disampaikan bahwa Barcelona gagal memenuhi persyaratan tersebut dan, sebagai akibatnya, tidak akan ada negosiasi dan sama sekali tidak ada pertimbangan mengenai transfer Alvarez ke Barcelona."