AFP
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'Tidak ada pertimbangan' - Atletico Madrid kecam Barcelona yang 'tidak profesional' saat mereka dengan suara bulat memblokir transfer Julian Alvarez
Atletico merilis pernyataan resmi yang sangat keras
Ketegangan yang sudah berlangsung lama antara dua klub raksasa sepakbola Spanyol mencapai titik puncak pada Kamis ketika Atletico secara resmi menarik diri dari semua pembicaraan dengan Barcelona terkait penjualan Alvarez. Dalam pernyataan publik yang tegas, klub ibu kota itu mengumumkan bahwa dewan direksi mereka "telah secara bulat menyatakan dukungan penuh mereka terhadap keputusan klub untuk tidak menegosiasikan transfer Alvarez ke Barcelona."
Klub tersebut tidak menahan diri dalam kritik mereka terhadap cara Barcelona menangani upaya merekrut penyerang berusia 26 tahun itu. Pernyataan tersebut berlanjut: "Atletico Madrid terbuka terhadap negosiasi pasar transfer yang standar ketika dilakukan secara profesional, etis, dan penuh hormat. Kami sepenuhnya mendukung posisi klub yang sebelumnya telah disampaikan bahwa Barcelona gagal memenuhi persyaratan tersebut dan, sebagai akibatnya, tidak akan ada negosiasi dan sama sekali tidak ada pertimbangan mengenai transfer Alvarez ke Barcelona."
- Getty Images
Julian Alvarez masih absen dari latihan
Meski dewan klub tetap teguh pada pendiriannya, situasi di lapangan tetap bergejolak karena sang pemain terus menjauhkan diri dari tim utama. Alvarez dilaporkan gagal hadir dalam latihan selama dua hari berturut-turut, sebuah tanda jelas dari keinginannya untuk memaksakan kepindahan. "Posisi kuat" yang diambil sang pemain ini semakin memperburuk hubungan antara klub dan penyerang tersebut, yang secara mencolok tidak dimasukkan dalam skuad Atletico untuk laga pembuka musim La Liga mereka.
Terlepas dari ketidakpuasan sang pemain yang tampak jelas, Atletico secara terbuka tetap menyatakan bahwa mereka berharap ia kembali ke tim dan memenuhi komitmennya. Pernyataan klub itu juga menambahkan: "Atletico Madrid percaya bahwa pemain kami akan memahami keputusan ini dan akan tetap fokus membantu klub mencapai tujuannya, seperti yang telah ia lakukan selama dua musim saat ia membela warna kami."
Perburuan Barcelona dan Arsenal terhadap pemain Argentina itu
Drama mencapai puncaknya hanya beberapa jam sebelum pernyataan Atletico ketika presiden Barcelona Joan Laporta berbicara secara terbuka tentang kesepakatan tersebut, dengan mengklaim bahwa tawaran untuk sang penyerang masih aktif. Laporta menyatakan bahwa "tampaknya sang pemain ingin datang ke Barca", komentar yang kemungkinan memicu respons agresif dari Metropolitano.
Meski Barcelona menjadi pihak terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya, mereka bukan satu-satunya raksasa Eropa yang memantau situasi ini. Klub Premier League Arsenal juga sangat sering dikaitkan dengan kepindahan untuk sang penyerang, yang memiliki klausul pelepasan fantastis yang kabarnya dipatok sebesar 500 juta euro. Renggangnya hubungan antara Atletico dan Barcelona berpotensi membuka pintu bagi Arsenal, meski pesan Atletico saat ini menunjukkan penolakan total untuk menjual kepada siapa pun pada tahap ini.
- Getty Images Sport
Keretakan dalam hubungan profesional
Dampak dari saga ini terasa jauh melampaui kantor-kantor di Madrid dan Barcelona. Pada undian Liga Champions di Monaco, perilaku klub Catalan itu menjadi salah satu topik pembicaraan utama di kalangan eksekutif Eropa. Menurut Marca, sumber klub mengindikasikan bahwa cara Barcelona melewati jalur negosiasi tradisional dipandang negatif oleh komunitas sepakbola yang lebih luas. Sentimen di internal Metropolitano adalah bahwa pendekatan Barcelona merupakan upaya untuk "menipu" pasar, yang memicu situasi yang merasa perlu ditangani dewan dengan transparansi penuh dan penolakan untuk terlibat dalam dialog lebih lanjut.
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