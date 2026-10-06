Kane akan mengukir namanya lebih dalam lagi di buku sejarah jika ia tampil melawan Republik Ceko. Kapten Inggris itu berada dalam posisi ideal untuk menyamai rekor sepanjang masa tim nasional milik Shilton dengan 125 caps saat bentrok di UEFA Nations League di Wembley.

Sejak mencetak gol pada detik ke-79 dalam debutnya melawan Lithuania pada Maret 2015, Kane telah menjadi sosok yang tak tergantikan. Ia sudah berdiri sendirian sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya, dengan torehan luar biasa 89 gol dalam 124 penampilan internasional.

Pemain berusia 33 tahun itu juga mendominasi statistik turnamen besar. Ia mencatatkan 21 gol dalam 36 penampilan di enam turnamen besar, membuatnya tetap unggul nyaman atas Gary Lineker dalam daftar bergengsi tersebut.