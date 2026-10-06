Getty
Diterjemahkan oleh
'Tidak ada perdebatan soal itu' - Mengapa Harry Kane adalah pemain terhebat Inggris sepanjang masa saat ia semakin dekat dengan rekor bersejarah Peter Shilton
Mengejar tonggak penampilan bersejarah
Kane akan mengukir namanya lebih dalam lagi di buku sejarah jika ia tampil melawan Republik Ceko. Kapten Inggris itu berada dalam posisi ideal untuk menyamai rekor sepanjang masa tim nasional milik Shilton dengan 125 caps saat bentrok di UEFA Nations League di Wembley.
Sejak mencetak gol pada detik ke-79 dalam debutnya melawan Lithuania pada Maret 2015, Kane telah menjadi sosok yang tak tergantikan. Ia sudah berdiri sendirian sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya, dengan torehan luar biasa 89 gol dalam 124 penampilan internasional.
Pemain berusia 33 tahun itu juga mendominasi statistik turnamen besar. Ia mencatatkan 21 gol dalam 36 penampilan di enam turnamen besar, membuatnya tetap unggul nyaman atas Gary Lineker dalam daftar bergengsi tersebut.
- getty
Perdebatan tentang yang terhebat milik Inggris
Meski statistik individu Kane benar-benar tak tertandingi, hadiah utama di level tim masih luput darinya. Satu-satunya bagian yang masih hilang dalam kariernya yang luar biasa adalah kegagalan mengulang kejayaan terkenal di Piala Dunia 1966.
Hal itu tak terelakkan memunculkan perbandingan dengan Bobby Moore yang legendaris. Bek elegan itu mengangkat trofi Piala Dunia sebagai kapten ketika Inggris mengalahkan Jerman Barat di Wembley, mengukuhkan warisan unik bersama Sir Bobby Charlton dan Sir Geoff Hurst. Namun, mantan gelandang Inggris Danny Murphy percaya angka-angka luar biasa milik Kane menuntut rasa hormat sepenuhnya.
"Bobby Moore akan selalu ada dalam pembicaraan orang-orang," kata Murphy, seperti dikutip BBC. "Sir Bobby Charlton juga, karena apa yang mereka lakukan dan kenangan yang mereka ciptakan.
"Seiring waktu berjalan, bagi saya saat masih kecil Gazza [Paul Gascoigne] muncul dan menjadi sosok pahlawan, terutama karena saya sendiri adalah gelandang kreatif. Saya pikir [Wayne] Rooney bisa dibilang adalah pesepakbola paling komplet yang pernah kami miliki, yang paling bertalenta yang pernah saya lihat, tetapi tak seorang pun bisa membantah kualitas, angka-angka, dan konsistensi Harry Kane. Itu adalah catatan milik salah satu pemain besar Inggris."
Level elite dalam hal umur panjang
Kemampuan Kane untuk tampil konsisten di level internasional menempatkannya dalam kelompok eksklusif ikon sepakbola Inggris. Saat ini ia unggul 36 gol dari Rooney, yang sebelumnya memegang rekor gol dengan 53 gol dalam 120 pertandingan. Murphy pun cepat memuji kecemerlangan Kane yang bertahan lama serta sikap profesionalnya.
"Ada satu hal yang tidak perlu diperdebatkan," ujarnya. "Harry Kane adalah pencetak gol terhebat Inggris. Tidak ada yang bisa mengambil itu darinya. Angka-angkanya dalam periode selama itu sungguh luar biasa. Ini sendiri pantas mendapatkan semua pujian di dunia. Tetap berada di level itu dan tidak ada seorang pun yang bisa menggesernya adalah bukti kemampuannya dan profesionalismenya.
"Dia adalah pencetak gol alami. Dia sangat profesional. Secara teknis dia brilian. Dia benar-benar menjadi kebanggaan bagi dirinya sendiri dan keluarganya lewat cara dia membawa diri serta panjangnya karier yang dia miliki.
"Apakah dia pemain terhebat Inggris? Ini semua soal opini dan era, tetapi rekor dan daya tahannya saja sudah menunjukkan bahwa dia adalah salah satu sosok besar Inggris. Dia ada di kelompok elite itu."
- Getty Images Sport
Mengukuhkan warisan permanen bagi negara
Saat Kane melangkah ke lapangan Wembley menghadapi Republik Ceko, ia akan sejajar dengan Shilton di puncak sejarah sepakbola Inggris. Ini merupakan pencapaian monumental bagi seorang pemain yang telah memikul beban lini serang selama hampir satu dekade.
Fokus utama saat ini adalah mengamankan kemenangan penting di UEFA Nations League di hadapan pendukung tuan rumah. Setelah laga ini, Kane tanpa diragukan lagi akan membidik untuk memecahkan rekor penampilan itu secara mutlak.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami