McTominay memberikan kabar yang menenangkan kepada pendukung Napoli terkait kondisinya setelah muncul laporan bahwa ia memerlukan sebuah prosedur medis. Mantan bintang Manchester United itu akan menepi sebentar untuk menangani aritmia ringan yang jinak, tetapi ia cepat menegaskan bahwa situasinya sama sekali bukan keadaan darurat.

'Saya baik-baik saja, prosedur itu adalah sesuatu yang sudah lama saya rencanakan bersama klub. Kami sudah membicarakannya sejak pramusim, saya akan absen selama beberapa pekan,' kata McTominay kepada para wartawan di karpet merah dalam acara penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh AIC, asosiasi pemain Italia.