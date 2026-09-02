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Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

'Tidak ada pembicaraan baru' - Scott McTominay memberikan kabar terbaru soal kontrak dan menenangkan para penggemar terkait prosedur jantung yang akan datang

S. McTominay
SSC Napoli
Serie A

Gelandang Napoli Scott McTominay berupaya meredakan kekhawatiran soal kondisinya setelah mengonfirmasi bahwa ia akan menjalani prosedur jantung kecil. Pemain internasional Skotlandia itu juga membahas masa depannya dalam jangka panjang di Stadio Diego Armando Maradona, dengan mengakui bahwa pembicaraan resmi soal kontrak baru masih belum dilakukan.

  • Intervensi medis yang direncanakan untuk McTominay

    McTominay memberikan kabar yang menenangkan kepada pendukung Napoli terkait kondisinya setelah muncul laporan bahwa ia memerlukan sebuah prosedur medis. Mantan bintang Manchester United itu akan menepi sebentar untuk menangani aritmia ringan yang jinak, tetapi ia cepat menegaskan bahwa situasinya sama sekali bukan keadaan darurat.

    'Saya baik-baik saja, prosedur itu adalah sesuatu yang sudah lama saya rencanakan bersama klub. Kami sudah membicarakannya sejak pramusim, saya akan absen selama beberapa pekan,' kata McTominay kepada para wartawan di karpet merah dalam acara penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh AIC, asosiasi pemain Italia.

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  • SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Tidak ada perkembangan dalam negosiasi kontrak

    Meskipun kondisi kesehatannya menjadi perhatian utama bagi banyak pihak, pertanyaan mengenai situasi kontraknya di Naples juga mencuat dalam acara tersebut. Meski telah menjadi komponen vital di lini tengah Partenopei sejak kepindahannya yang menyita perhatian dari Old Trafford dua musim panas lalu, McTominay mengungkapkan bahwa belum ada perkembangan terbaru terkait perpanjangan kontraknya saat ini, yang masih tersisa dua tahun lagi.

    Saat ditanya langsung soal kemungkinan kontrak baru, gelandang itu dengan gaya khasnya berbicara blak-blakan mengenai prioritasnya. "Belum ada pembicaraan baru," aku McTominay. "Yang penting adalah apa yang terjadi di lapangan, bukan perpanjangan kontrak. Saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu."

  • Dominasi di Gran Gala del Calcio

    Kehadiran McTominay di acara penghargaan itu bukan kejutan mengingat penampilannya yang gemilang di Italia. Gran Gala Del Calcio merupakan versi Italia dari penghargaan PFA, dan pemain asal Skotlandia itu telah menjadikan dirinya sosok langganan di podium. Setelah sebelumnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Serie A dan masuk dalam Tim Terbaik Musim Ini pada 2025, mantan gelandang Manchester United itu kembali menjadi kandidat untuk kedua penghargaan bergengsi tersebut pada tahun ini.

    McTominay tampil dalam dua laga pembuka Napoli di Serie A musim baru ini, menjadi starter dalam kemenangan 2-0 atas Genoa sebelum menelan kekalahan 2-1 dari Como.

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  • Gran Galà Del Calcio AlC 2026Getty Images Sport

    Rekor gemilang McTominay bersama Napoli

    Sejak kedatangannya di Naples, McTominay menikmati karier yang gemilang bersama Napoli, dengan menjuarai Scudetto pada musim 2024–25, lalu Supercoppa Italiana pada 2025–26. Dalam 82 penampilan di semua kompetisi untuk klub tersebut, pemain internasional Skotlandia itu terlibat langsung dalam 37 gol, dengan mencetak 27 gol dan menyumbang 10 assist.

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