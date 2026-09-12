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'Tidak ada pemain yang lebih baik daripada saya!' - Kylian Mbappe membuat klaim berani soal Ballon d'Or meski menjalani musim tanpa trofi di Real Madrid
Mbappe mengukuhkan klaim untuk meraih Ballon d'Or
Mbappe yakin dirinya tetap menjadi kandidat terdepan untuk Ballon d'Or, bahkan setelah menuntaskan musim tanpa satu pun trofi besar. Penyerang Prancis itu menjalani kampanye yang mengecewakan secara kolektif, gagal mengangkat trofi bersama Madrid.
Aspirasinya di level internasional juga kandas di panggung terbesar. Prancis mencapai semifinal Piala Dunia, tetapi menderita kekalahan 2-0 dari juara akhirnya, Spanyol, sehingga Mbappe menutup tahun tanpa gelar. Terlepas dari minimnya kesuksesan tim ini, sang penyerang tetap bersikeras bahwa performa individunya layak mendapatkan penghargaan tertinggi dalam sepakbola dunia.
- Getty
'Tidak ada pemain yang lebih baik daripada saya'
Berbicara kepada France Football, Mbappe memberikan pembelaan tegas atas kiprah pribadinya. Ia menekankan bahwa Ballon d'Or pada akhirnya merupakan penghargaan individual, bukan cerminan langsung dari raihan gelar tim.
"Saya yakin bisa memenangkannya tahun ini," tegas Mbappe. "Itu salah satu target saya, dan target jangka pendek juga," kata Mbappe. "Orang-orang bilang saya tidak memenangkan trofi (untuk klub atau negara), tetapi ini adalah penghargaan individual. Saya belum pernah melihat pemenang Ballon d’Or terpilih secara mutlak. Apakah pernah ada yang menang dengan 100 persen suara? Itu berarti selalu ada seseorang yang berpikir pemenangnya tidak pantas mendapatkannya.
"Tidak ada pemain yang lebih baik dari saya. Kita sedang membicarakan pencapaian. Mencetak gol sebanyak itu di kompetisi-kompetisi besar, tempat semua pemain hebat berada, dan tentu saja di Piala Dunia, ajang terbesar, untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa kompetisi itu - sepanjang liburan saya, hanya itu yang dibicarakan orang-orang kepada saya."
Melampaui Messi di panggung dunia
Kepercayaan diri Mbappe yang begitu besar berakar dari catatan gol individunya yang luar biasa. Ia mencetak 15 gol di Liga Champions dan menambah 25 gol di Liga untuk mengusung lini serang Real Madrid.
Namun, aksinya di Piala Dunia-lah yang benar-benar mendefinisikan tahunnya. Penyerang itu membawa total golnya sepanjang masa di turnamen tersebut menjadi 22 gol, secara luar biasa melampaui Lionel Messi untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi itu.
"Gagasan saya tentang Ballon d’Or berasal dari era Messi dan [Cristiano] Ronaldo, Anda tidak memberikannya kepada pemain biasa, Anda memberikannya kepada pemain yang berbeda," jelasnya. "Saya pikir saya melakukan hal-hal yang berbeda tahun ini, jadi saya percaya saya bisa memenanginya."
- Getty Images Sport
Menanti putusan akhir Ballon d'Or
Masih harus dilihat apakah panel pemungutan suara akan sependapat dengannya. Sampai pemenang diumumkan, Mbappe akan terus memimpin lini depan Madrid saat mereka berupaya mengakhiri penantian trofi musim ini.
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