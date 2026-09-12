'Tidak ada pemain yang lebih baik daripada saya'

Berbicara kepada France Football, Mbappe memberikan pembelaan tegas atas kiprah pribadinya. Ia menekankan bahwa Ballon d'Or pada akhirnya merupakan penghargaan individual, bukan cerminan langsung dari raihan gelar tim.

"Saya yakin bisa memenangkannya tahun ini," tegas Mbappe. "Itu salah satu target saya, dan target jangka pendek juga," kata Mbappe. "Orang-orang bilang saya tidak memenangkan trofi (untuk klub atau negara), tetapi ini adalah penghargaan individual. Saya belum pernah melihat pemenang Ballon d’Or terpilih secara mutlak. Apakah pernah ada yang menang dengan 100 persen suara? Itu berarti selalu ada seseorang yang berpikir pemenangnya tidak pantas mendapatkannya.

"Tidak ada pemain yang lebih baik dari saya. Kita sedang membicarakan pencapaian. Mencetak gol sebanyak itu di kompetisi-kompetisi besar, tempat semua pemain hebat berada, dan tentu saja di Piala Dunia, ajang terbesar, untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa kompetisi itu - sepanjang liburan saya, hanya itu yang dibicarakan orang-orang kepada saya."