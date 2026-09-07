Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Tidak ada orang lain yang melihat itu!' - Peter Schmeichel memuji Martin Odegaard sebagai yang terbaik di Premier League setelah Arsenal menenggelamkan Chelsea
Arsenal amankan kemenangan comeback atas Chelsea
Arsenal keluar sebagai pemenang dalam derby London yang menarik melawan Chelsea pada hari Minggu. Juara bertahan Premier League itu bangkit dari ketertinggalan awal untuk meraih kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah di Emirates.
Morgan Rogers membawa tim tamu unggul secara mengejutkan lewat gol voli saat laga baru berjalan dua menit. Namun, mantan penyerang Chelsea Kai Havertz menyamakan kedudukan pada pertengahan babak pertama dengan menyelipkan bola melewati Emiliano Martinez. Odegaard kemudian menjadi penentu kemenangan bagi tim asuhan Mikel Arteta. Sang playmaker tetap tenang untuk membawa tuan rumah berbalik unggul hanya lima menit setelah jeda.
- Getty Images Sport
Schmeichel memberi pujian khusus kepada Odegaard
Mantan kiper United Schmeichel sangat terkesan dengan penampilan penentu kemenangan Odegaard. Ia memberikan pujian setinggi-tingginya kepada pemain Norwegia itu setelah peluit akhir berbunyi.
"Ya Tuhan, sebagus apa dia? Bagi saya, dia adalah pemain terbaik di lapangan," kata Schmeichel di Viaplay. "Tentu saja, kita melihat, kita menyadari, tipe pemain seperti apa yang kita sukai.
"Pemain ini... apa yang dia lakukan untuk tim ini benar-benar sangat mengesankan. Secara teknik dia sangat bagus. Apa yang dia lihat, tidak ada orang lain yang melihat itu. Keluarkan dia dari tim Arsenal dan akan sangat, sangat sulit untuk melihat apa yang akan terjadi kemudian. Saya rasa tidak ada tim di negara ini yang memiliki pemain dengan kualitas seperti itu."
Arsenal menunjukkan energi dan organisasi yang tak tertandingi
Di luar kecemerlangan individu Odegaard, Schmeichel juga cepat menyoroti etos kerja kolektif Arsenal yang luar biasa. Ia mencatat bahwa tim asuhan Arteta sering terlihat memiliki keunggulan jumlah pemain di lapangan.
"Saya melihat sesuatu yang tidak dimiliki tim lain mana pun di liga ini. Setiap kali mereka kehilangan bola, rasanya seperti ada satu pemain Arsenal tambahan di lapangan," jelas Schmeichel.
"Kami membicarakan prediksi sebelum pertandingan, dan inilah yang saya lihat dalam dua pertandingan pertama. Tidak ada tim lain yang memiliki etos kerja seperti itu, etos kerja yang terorganisasi, dan juga kemampuan untuk melakukannya.
"Mengorganisasi diri untuk melakukannya adalah satu hal, hal lainnya adalah memiliki energi, dan Anda bisa melihat saat pertandingan berjalan dengan adanya pergantian pemain, Anda tidak melihat perbedaan. Tetap sama."
- Getty Images Sport
Arsenal mengalihkan perhatian ke Liga Champions
Dengan momentum domestik yang tetap terjaga, Arsenal kini harus bersiap menghadapi pergantian cepat di kompetisi Eropa. Skuad asuhan Arteta akan bertolak ke Italia untuk memulai kampanye Liga Champions mereka melawan raksasa Serie A, Napoli, pada Rabu malam. Setelah laga tengah pekan tersebut, Arsenal kembali beraksi di kasta tertinggi dengan lawatan tandang yang menantang ke markas Sunderland.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami