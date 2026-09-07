'Tidak ada orang lain yang melihat itu!' - Peter Schmeichel memuji Martin Odegaard sebagai yang terbaik di Premier League setelah Arsenal menenggelamkan Chelsea

Mantan kiper United Schmeichel sangat terkesan dengan penampilan penentu kemenangan Odegaard. Ia memberikan pujian setinggi-tingginya kepada pemain Norwegia itu setelah peluit akhir berbunyi.

"Ya Tuhan, sebagus apa dia? Bagi saya, dia adalah pemain terbaik di lapangan," kata Schmeichel di Viaplay. "Tentu saja, kita melihat, kita menyadari, tipe pemain seperti apa yang kita sukai.

"Pemain ini... apa yang dia lakukan untuk tim ini benar-benar sangat mengesankan. Secara teknik dia sangat bagus. Apa yang dia lihat, tidak ada orang lain yang melihat itu. Keluarkan dia dari tim Arsenal dan akan sangat, sangat sulit untuk melihat apa yang akan terjadi kemudian. Saya rasa tidak ada tim di negara ini yang memiliki pemain dengan kualitas seperti itu."