Leao melontarkan peringatan tegas terhadap "spekulasi dan cerita yang tidak benar" yang saat ini mengelilingi masa depan profesionalnya. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berusia 27 tahun itu mengungkapkan frustrasinya atas kebisingan yang terus-menerus terkait potensi kepindahannya dari San Siro. Bintang Portugal itu menegaskan bahwa ia ingin fokus tetap tertuju pada performanya di lapangan, bukan pada tajuk berita yang dibuat pihak ketiga di tengah bursa transfer yang sedang berlangsung.

Dalam pernyataan langsung yang dibagikan melalui Instagram Story, Leao menegaskan bahwa urusan representasi profesionalnya ditangani secara eksklusif oleh lingkaran dalam tertentu. "Satu-satunya pikiran saya ada di lapangan: saya fokus memberikan yang terbaik, di setiap pertandingan dan setiap sesi latihan," tulis Leao dalam unggahan yang menampilkan foto dirinya sedang berlatih bersama AC Milan. Ia melanjutkan: "Hanya untuk menghindari segala bentuk spekulasi dan cerita yang tidak benar, saya tegaskan kembali bahwa sejak beberapa waktu lalu saya telah mempercayakan seluruh kepentingan saya secara eksklusif kepada keluarga saya dan para pengacara saya. Tidak ada orang lain yang berwenang berbicara atas nama saya. Pikiran saya tertuju pada target-target berikutnya."