Getty Images Sport
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“Tidak ada orang lain yang berwenang berbicara atas nama saya” - Rafael Leao angkat bicara untuk mengklarifikasi masa depannya di AC Milan di tengah rumor transfer yang mengaitkannya dengan Galatasaray
Leao buka suara soal masa depannya di Milan
Leao melontarkan peringatan tegas terhadap "spekulasi dan cerita yang tidak benar" yang saat ini mengelilingi masa depan profesionalnya. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berusia 27 tahun itu mengungkapkan frustrasinya atas kebisingan yang terus-menerus terkait potensi kepindahannya dari San Siro. Bintang Portugal itu menegaskan bahwa ia ingin fokus tetap tertuju pada performanya di lapangan, bukan pada tajuk berita yang dibuat pihak ketiga di tengah bursa transfer yang sedang berlangsung.
Dalam pernyataan langsung yang dibagikan melalui Instagram Story, Leao menegaskan bahwa urusan representasi profesionalnya ditangani secara eksklusif oleh lingkaran dalam tertentu. "Satu-satunya pikiran saya ada di lapangan: saya fokus memberikan yang terbaik, di setiap pertandingan dan setiap sesi latihan," tulis Leao dalam unggahan yang menampilkan foto dirinya sedang berlatih bersama AC Milan. Ia melanjutkan: "Hanya untuk menghindari segala bentuk spekulasi dan cerita yang tidak benar, saya tegaskan kembali bahwa sejak beberapa waktu lalu saya telah mempercayakan seluruh kepentingan saya secara eksklusif kepada keluarga saya dan para pengacara saya. Tidak ada orang lain yang berwenang berbicara atas nama saya. Pikiran saya tertuju pada target-target berikutnya."
- Getty Images Sport
Ketertarikan Galatasaray dan valuasi transfer
Waktu luapan emosi Leao ini menjadi signifikan, karena raksasa Turki Galatasaray terus dikaitkan dengan langkah besar untuk mendatangkan mantan pemain Lille tersebut. Meski winger Portugal itu sebelumnya mengisyaratkan pada akhir musim lalu bahwa ia merasa perjalanannya di Milan telah mencapai akhir yang alami, kepindahan ke salah satu dari lima liga top Eropa masih belum terwujud. Hal ini membuat Super Lig menjadi tujuan potensial, dengan Fenerbahce dan Besiktas juga disebut berminat bersama juara bertahan Turki tersebut.
Namun, Milan tetap kukuh dengan tuntutan finansial mereka untuk penyerang bintangnya. Meski ada laporan bahwa Galatasaray sudah mengajukan proposal, Rossoneri dilaporkan telah menolak tawaran pembuka yang bernilai di kisaran €35 juta. Klub Italia itu disebut bertahan pada paket total setidaknya €60 juta, termasuk bonus, hanya untuk mempertimbangkan menyetujui penjualan.
Barisan perwakilan di balik layar
Dengan menyebut hanya keluarga dan pengacaranya sebagai pihak yang sah untuk berbicara soal kariernya, sang pemain tampaknya sedang mengambil jarak dari agen atau perantara yang mungkin berbicara dengan klub seperti Galatasaray. Situasi ini kian rumit karena Milan tidak menunjukkan keinginan langsung untuk memperpanjang kontrak Leao saat ini, yang akan berakhir pada Juni 2028.
Jaminan jangka panjang ini memberi klub daya tawar dalam negosiasi, tetapi juga berarti ketegangan antara pemain yang sebelumnya mencari "tantangan baru" dan klub yang terbuka pada penjualan dengan nilai yang tepat bisa terus membara sepanjang bulan Agustus.
- Getty Images Sport
Ketidakpastian membayangi saat tenggat mendekat
Terlepas dari komitmen publiknya terhadap latihan dan performa, bayang-bayang bursa transfer masih membesar di atas Milanello. Sikap klub sudah jelas: mereka tidak akan mempertimbangkan kesepakatan peminjaman dengan opsi atau kewajiban pembelian, dan menuntut perpisahan yang bersih serta biaya transfer yang signifikan. Ketika tenggat semakin dekat, pertanyaannya tetap apakah sebuah klub pada akhirnya akan memenuhi harga yang diminta dewan Milan, yaitu €50 juta plus bonus €10 juta. Hingga saat itu, Leao terus menyesuaikan diri dengan persiapan pramusim, setelah sudah tampil dalam laga-laga persahabatan terbaru.
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