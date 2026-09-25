'Tidak ada Memphis atau Weghorst!' - Mengapa Xavi Hernandez memilih Joshua Zirkzee setelah pukulan cedera Brian Brobbey

Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee menerima panggilan darurat ke skuad Belanda asuhan Xavi Hernandez setelah Brian Brobbey mengalami cedera pada babak pertama. KNVB mengonfirmasi pergantian tersebut setelah striker Sunderland Brobbey terpaksa ditarik keluar dalam hasil imbang 1-1 UEFA Nations League melawan Jerman pada Kamis malam.

Brobbey memegangi hamstring-nya sesaat setelah laga melewati menit ke-30 dan terjatuh ke lapangan di Johan Cruyff Arena.

Jerman secara kontroversial tetap melanjutkan permainan ketika Brobbey terkapar, yang berujung pada Felix Nmecha mencetak gol pembuka.