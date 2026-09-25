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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Tidak ada Memphis atau Weghorst!' - Mengapa Xavi Hernandez memilih Joshua Zirkzee setelah pukulan cedera Brian Brobbey

Netherlands
J. Zirkzee
B. Brobbey
UEFA Nations League A

Striker Manchester United Joshua Zirkzee secara mengejutkan kembali dipanggil ke skuad Belanda setelah Brian Brobbey mengalami cedera hamstring saat melawan Jerman. Pelatih kepala Xavi Hernandez memilih pemain berusia 25 tahun itu ketimbang Wout Weghorst dan Memphis Depay untuk menambah opsi di lini serang.

  • Zirkzee kembali dipanggil Belanda setelah Brobbey diterpa cedera hamstring

    Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee menerima panggilan darurat ke skuad Belanda asuhan Xavi Hernandez setelah Brian Brobbey mengalami cedera pada babak pertama. KNVB mengonfirmasi pergantian tersebut setelah striker Sunderland Brobbey terpaksa ditarik keluar dalam hasil imbang 1-1 UEFA Nations League melawan Jerman pada Kamis malam.

    Brobbey memegangi hamstring-nya sesaat setelah laga melewati menit ke-30 dan terjatuh ke lapangan di Johan Cruyff Arena.

    Jerman secara kontroversial tetap melanjutkan permainan ketika Brobbey terkapar, yang berujung pada Felix Nmecha mencetak gol pembuka.

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    Xavi memilih Zirkzee di depan Memphis Depay dan Wout Weghorst

    Penarikan Brobbey membuat debutan Mexx Meerdink menjadi satu-satunya penyerang tengah murni dalam skuad, setelah Donyell Malen lebih dulu ditarik. Xavi langsung bergerak setelah peluit akhir laga melawan Jerman untuk memanggil tambahan amunisi jelang laga tandang yang akan datang.

    Meski spekulasi media mengarah kepada kandidat berpengalaman Wout Weghorst atau Memphis Depay, Xavi memilih Zirkzee untuk memimpin lini depan.

    Striker 25 tahun itu mendapat panggilan tim nasional pertamanya sejak November 2024, dengan tujuan menambah koleksi enam caps seniornya.

  • Penyerang Manchester United berupaya menghidupkan kembali karier internasionalnya

    Zirkzee tiba di pemusatan latihan tim nasional di Zeist dengan tekad membangun kembali kiprahnya di level internasional setelah hanya tampil secara sporadis untuk Manchester United musim ini. Peran pendukungnya di Old Trafford turut berkontribusi pada absennya dia dalam waktu lama dari skuad tim nasional selama dua tahun terakhir.

    Namun, preferensi taktis Xavi terhadap penyerang yang punya kemampuan teknik mumpuni dan bisa menghubungkan permainan membuka jalan bagi kembalinya Zirkzee.

    Penyerang itu melapor ke markas KNVB pada Jumat malam untuk menjalani pemeriksaan medis.

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    Belanda bersiap terbang ke Beograd untuk menghadapi Serbia

    Zirkzee akan naik pesawat ke Belgrade pada Sabtu bersama skuad Belanda lainnya menjelang laga UEFA Nations League hari Minggu melawan Serbia. Laga tandang itu menjadi yang pertama dari tiga pertandingan grup Oranje yang akan datang.

    Setelah perjalanan ke Serbia, Belanda akan bertandang menghadapi Yunani sebelum menjamu Serbia dalam laga balasan.

    Tim asuhan Xavi membidik tiga poin di kandang lawan untuk mendorong peluang finis di puncak klasemen grup.

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