AFP
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‘Tidak ada masalah’ - Ousmane Dembele buka suara soal kabar perselisihannya dengan Kylian Mbappe terkait komentar soal ‘yang terpilih’ untuk Ballon d'Or
Membungkam kebisingan
Berbicara menjelang pertandingan UEFA Nations League melawan Italia pada Jumat, Dembele menanggapi ketegangan yang dilaporkan tersebut. Laporan sebelumnya mengklaim bahwa jarak telah muncul antara Dembele dan Mbappe, dengan menggambarkan situasinya sebagai dingin.
Namun, Dembele dengan cepat menolak klaim tersebut ketika ditanya apakah ia masih berteman dengan Mbappe. "Kami sudah berbicara. Kami duduk bersebelahan di meja. Tidak ada masalah," kata Dembele menjelang pertandingan. Dembele menegaskan dengan sangat jelas bahwa hubungan personal mereka tidak rusak oleh sorotan media yang mengelilingi mereka.
- AFP
Perdebatan tentang sosok terpilih
Perselisihan itu bermula dari wawancara yang diberikan Mbappe kepada France Football mengenai Ballon d'Or tahun ini. Mbappe membahas perbedaan karier mereka dengan mengatakan: "Dia selalu dipandang sebagai pemain bertalenta; saya selalu dipandang sebagai sosok terpilih."
Dembele kemudian memberikan respons dalam wawancara dengan Ligue 1 Plus. "Saya selalu berada di belakang kelas, bekerja keras. Sepanjang karier saya, saya tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Saya sudah bekerja sangat keras. Seperti yang saya katakan, saya tidak pernah menjadi sosok terpilih, tetapi saya bekerja dan, tahun lalu, saya mendapat ganjaran atas tahun yang fantastis bersama PSG, dan tahun ini, kita lihat saja, tanpa tekanan, tenang," jelas Dembele.
Fokus di lapangan
Terlepas dari narasi yang terus bergulir, Dembele menolak meladeni drama itu lebih jauh selama pemusatan latihan tim nasional terbaru.
Dembele, yang bisa mengenakan ban kapten saat Mbappe absen melawan Italia, menegaskan bahwa fokusnya hanya pada sepak bola. "Saya tidak akan mengomentari semua cerita ini; saya tidak ingin mengomentarinya. Ini hanyalah pertengkaran kecil di media sosial. Di usia 29 tahun, saya tidak akan mengomentarinya. Saya fokus pada apa yang terjadi di lapangan," kata Dembele.
- AFP
Menatap masa depan bersama Zidane
Prancis akan menjalani laga krusial melawan Italia pada Jumat, yang menandai awal era baru saat Zinedine Zidane memimpin pertandingan pertamanya sebagai pelatih. Dengan upacara Ballon d'Or di London yang semakin dekat pada akhir bulan ini, baik Dembele maupun Mbappe akan bersemangat membiarkan penampilan mereka berbicara di panggung internasional.
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