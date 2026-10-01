Berbicara menjelang pertandingan UEFA Nations League melawan Italia pada Jumat, Dembele menanggapi ketegangan yang dilaporkan tersebut. Laporan sebelumnya mengklaim bahwa jarak telah muncul antara Dembele dan Mbappe, dengan menggambarkan situasinya sebagai dingin.

Namun, Dembele dengan cepat menolak klaim tersebut ketika ditanya apakah ia masih berteman dengan Mbappe. "Kami sudah berbicara. Kami duduk bersebelahan di meja. Tidak ada masalah," kata Dembele menjelang pertandingan. Dembele menegaskan dengan sangat jelas bahwa hubungan personal mereka tidak rusak oleh sorotan media yang mengelilingi mereka.