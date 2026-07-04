Tidak ada masa depan di bawah asuhan Jose Mourinho? Eintracht Frankfurt tampaknya tertarik untuk mendatangkan seorang bek dari Real Madrid

Sejak awal 2025, ia telah menjadi bagian dari tim cadangan Real Madrid, RM Castilla. Di sana, bek tengah ini tampil dalam total 37 pertandingan pada musim lalu, sementara tim cadangan Los Blancos itu berhasil finis di peringkat kelima klasemen Liga Spanyol Divisi Tiga.

Meskipun Valdepenas dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di posisinya, ia belum pernah melakukan debut di tim utama hingga saat ini. Hal ini diperkirakan tidak akan berubah di bawah asuhan pelatih baru Jose Mourinho, mengingat Los Blancos sedang gencar-gencarnya berinvestasi di lini pertahanan selama bursa transfer musim panas ini.

Dengan mendatangkan Ibrahima Konate (bebas transfer dari Liverpool), Denzel Dumfries (seharga 20 juta euro dari Inter Milan), dan Marc Cucurella (seharga 55 juta euro dari Chelsea), Real Madrid telah mengontrak tiga pemain kelas atas untuk lini pertahanan. Pemain-pemain ternama lainnya diperkirakan akan menyusul.