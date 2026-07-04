Menurut informasi dari pakar transfer asal Italia, Matteo Moretto, SGE sedang mempertimbangkan untuk merekrut Victor Valdepenas yang berusia 19 tahun.
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Tidak ada masa depan di bawah asuhan Jose Mourinho? Eintracht Frankfurt tampaknya tertarik untuk mendatangkan seorang bek dari Real Madrid
Sejak awal 2025, ia telah menjadi bagian dari tim cadangan Real Madrid, RM Castilla. Di sana, bek tengah ini tampil dalam total 37 pertandingan pada musim lalu, sementara tim cadangan Los Blancos itu berhasil finis di peringkat kelima klasemen Liga Spanyol Divisi Tiga.
Meskipun Valdepenas dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di posisinya, ia belum pernah melakukan debut di tim utama hingga saat ini. Hal ini diperkirakan tidak akan berubah di bawah asuhan pelatih baru Jose Mourinho, mengingat Los Blancos sedang gencar-gencarnya berinvestasi di lini pertahanan selama bursa transfer musim panas ini.
Dengan mendatangkan Ibrahima Konate (bebas transfer dari Liverpool), Denzel Dumfries (seharga 20 juta euro dari Inter Milan), dan Marc Cucurella (seharga 55 juta euro dari Chelsea), Real Madrid telah mengontrak tiga pemain kelas atas untuk lini pertahanan. Pemain-pemain ternama lainnya diperkirakan akan menyusul.
- AFP
Frankfurt tampaknya sedang "gencar-gencarnya" berusaha merekrut Valdepenas
Menurut Moretto, SGE pun "gencar" berusaha merekrut pemain berusia 19 tahun tersebut, yang konon sebelumnya sudah masuk dalam radar klub-klub besar seperti AC Milan.
Menurut laporan tersebut, pihak Frankfurt berharap dapat segera mencapai kesepakatan dalam negosiasi ini. Namun, ada kemungkinan bahwa pihak Madrid, meskipun mereka membiarkan Valdepenas pindah ke Bundesliga, akan memasukkan klausul pembelian kembali ke dalam kontraknya. Langkah serupa sebelumnya telah dilakukan pada kasus Nico Paz atau Jacobo Ramon (keduanya dari Como) serta Chema Andres (VfB Stuttgart).
Di bawah asuhan pelatih baru (lama) Adi Hütter, Frankfurt harus mengatasi kepergian Nathaniel Brown (ke FC Bayern München seharga 55 juta euro) dan Rasmus Kristensen (ke FC Midtjylland seharga enam juta euro) di lini pertahanan untuk musim mendatang.
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