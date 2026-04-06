Getty
Diterjemahkan oleh
Tidak ada Leah Williamson?! Kehadiran kapten Lionesses dalam laga kualifikasi Piala Dunia yang sangat penting melawan Spanyol diragukan, sementara bintang Inggris Beth Mead juga mengalami cedera yang mengkhawatirkan dalam kekalahan mengejutkan Arsenal di Piala FA
Arsenal 'sedang berdiskusi dengan timnas Inggris' mengenai kondisi kebugaran Williamson
Williamson masuk dalam skuad Inggris saat diumumkan pekan lalu. Saat itu, ia telah absen dalam tiga pertandingan terakhir Arsenal, namun Sarina Wiegman optimis bahwa ia akan cukup fit untuk menghadapi Spanyol pada 14 April. "Kami mengharapkan hal itu," katanya. "Ia mengalami beberapa kendala kecil, tapi secara keseluruhan, kondisinya sangat baik. Saat ia bermain, penampilannya sangat bagus. Kami telah berhati-hati dengannya, begitu pula Arsenal, dan terutama dia sendiri juga sangat memperhatikan hal itu. Saya pikir dia akan bisa bermain dan itulah mengapa kami memasukkannya ke dalam skuad. Dia berada dalam kondisi yang baik dan sedang membangun kebugarannya. Cedera ringan yang dialaminya bukanlah yang terparah, tetapi hanya membutuhkan sedikit waktu."
Manajer Arsenal, Renee Slegers, juga menghadapi media dan mengutarakan harapan bahwa Williamson akan tersedia untuk dipilih pada hari berikutnya, saat The Gunners menghadapi Chelsea dalam leg kedua perempat final Liga Champions. Namun, sang bek tidak ikut serta karena timnya lolos ke semifinal, dan dia absen lagi pada Minggu, dalam kekalahan mengejutkan 2-0 di Piala FA melawan Brighton, yang membuat peluangnya bermain untuk Inggris pekan depan tiba-tiba berkurang. "Kami akan berdiskusi dengan timnas Inggris sekarang, setelah pertandingan, untuk menyusun rencana bagi Leah," ungkap Slegers setelah kekalahan tersebut.
- Getty Images
Siapa yang bisa menggantikan Williamson saat Inggris menjamu Spanyol di Wembley?
Kabar baiknya bagi Inggris adalah mereka memiliki banyak pilihan bek tengah untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Williamson, jika ia harus mundur dari skuad. Tentu saja, kehilangan kapten mereka akan menjadi pukulan telak, tetapi Wiegman telah memanggil Alex Greenwood, Esme Morgan, Jess Carter, Lotte Wubben-Moy, dan Maya Le Tissier untuk pertandingan pekan depan, yang dimulai dengan menjamu Spanyol pada 14 April dan diakhiri dengan lawatan ke Islandia pada 18 April.
Wubben-Moy khususnya tampil apik di lini pertahanan Arsenal selama Williamson absen, dan berharap telah membuktikan diri untuk mendapatkan kesempatan langka tampil sebagai starter bagi negaranya. Meskipun secara konsisten masuk dalam skuad Wiegman, pemain berusia 27 tahun ini sering digunakan secara terbatas. Namun, ia memang menjadi starter dalam kemenangan 6-1 atas Ukraina pada Maret, yang menjadi laga pembuka kampanye kualifikasi Piala Dunia Inggris.
Seorang bek Arsenal sudah dipastikan absen dari tugas internasional
Adapun bagi Arsenal, absennya Williamson bukanlah satu-satunya kekhawatiran mereka. Steph Catley, bek tengah sayap kiri mereka, terpaksa keluar lapangan dengan tertatih-tatih pada babak pertama leg kedua perempat final Liga Champions melawan Chelsea akibat cedera betis, yang menurut Slegers akan membuatnya absen dari pertandingan-pertandingan Australia mendatang selama jeda internasional ini.
Berbicara setelah pertandingan pada Rabu malam, Slegers mengatakan cedera tersebut awalnya "tidak terlihat terlalu parah", tetapi Catley akan menjalani pemeriksaan dalam beberapa hari ke depan. Kemudian, setelah kekalahan dari Brighton, ia mengonfirmasi bahwa bek tersebut tidak akan bergabung dengan timnas Australia. "Dia akan tinggal di rumah," kata manajer Arsenal itu.
- Getty
Masalah baru bagi Arsenal dan Inggris? Mead juga mengalami cedera ringan
Ada juga kekhawatiran tambahan bagi Inggris dan Arsenal, setelah Beth Mead terpaksa keluar lapangan dengan tertatih-tatih saat kekalahan melawan Brighton. Pemain sayap tersebut tampil sangat aktif dan menjadi salah satu pemain paling menonjol di lini serang The Gunners, namun ia secara tidak sengaja tersenggol oleh bek Seagulls, Manuela Vanegas, tepat sebelum menit ke-60 dan terjatuh ke lapangan dengan rasa sakit yang jelas, sambil memegangi bagian bawah kaki kirinya.
Mead mampu berjalan keluar lapangan saat diganti, alih-alih membutuhkan tandu yang telah disiapkan sebagai antisipasi, yang bisa menjadi pertanda baik, namun masih terlalu dini bagi Slegers untuk memberikan informasi terbaru mengenai kondisi sang pemain sayap. Rincian lebih lanjut akan terungkap dalam beberapa hari ke depan, seiring dimulainya pemusatan latihan timnas Inggris pada bulan April.