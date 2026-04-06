Williamson masuk dalam skuad Inggris saat diumumkan pekan lalu. Saat itu, ia telah absen dalam tiga pertandingan terakhir Arsenal, namun Sarina Wiegman optimis bahwa ia akan cukup fit untuk menghadapi Spanyol pada 14 April. "Kami mengharapkan hal itu," katanya. "Ia mengalami beberapa kendala kecil, tapi secara keseluruhan, kondisinya sangat baik. Saat ia bermain, penampilannya sangat bagus. Kami telah berhati-hati dengannya, begitu pula Arsenal, dan terutama dia sendiri juga sangat memperhatikan hal itu. Saya pikir dia akan bisa bermain dan itulah mengapa kami memasukkannya ke dalam skuad. Dia berada dalam kondisi yang baik dan sedang membangun kebugarannya. Cedera ringan yang dialaminya bukanlah yang terparah, tetapi hanya membutuhkan sedikit waktu."

Manajer Arsenal, Renee Slegers, juga menghadapi media dan mengutarakan harapan bahwa Williamson akan tersedia untuk dipilih pada hari berikutnya, saat The Gunners menghadapi Chelsea dalam leg kedua perempat final Liga Champions. Namun, sang bek tidak ikut serta karena timnya lolos ke semifinal, dan dia absen lagi pada Minggu, dalam kekalahan mengejutkan 2-0 di Piala FA melawan Brighton, yang membuat peluangnya bermain untuk Inggris pekan depan tiba-tiba berkurang. "Kami akan berdiskusi dengan timnas Inggris sekarang, setelah pertandingan, untuk menyusun rencana bagi Leah," ungkap Slegers setelah kekalahan tersebut.