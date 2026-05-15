"Tidak ada lagi yang bisa membujuk saya, baik Uli Hoeneß maupun Herbert Hainer": Pelatih sukses itu menepis pendekatan tersebut - namun ingin tetap bertahan di FC Bayern

Sebelum mengakhiri kariernya, Pesic akan tampil untuk terakhir kalinya bersama juara FC Bayern di babak playoff Basketball Bundesliga (BBL) akhir pekan ini. Di klub asal Munich itu, ia menggantikan pelatih juara dunia Gordon Herbert pada bulan Desember. Keputusannya untuk kembali menjabat posisi tersebut setelah masa jabatan pertamanya (2012-2016) adalah tepat, "kalau tidak, saya pasti akan terus bertanya-tanya apakah seharusnya saya melakukannya". Dalam perebutan gelar juara, Bayern memang menjadi favorit, "tetapi berdasarkan pengalaman yang kami kumpulkan, saya katakan: Ini akan sangat sulit," kata Pesic.

Bahwa ia masih bisa menjalankan tugas ini di usia yang sudah lanjut, juga berkat rutinitas yang teratur. "Saat naik pesawat, saya duduk, membaca buku, dan melepaskan diri sejenak. Setelah tiba, saya langsung pergi ke hotel dan tidur," kata Pesic: "Kemudian ada latihan, rapat, pertandingan, kembali ke hotel, tidur, semuanya rutinitas." Selain itu, ia "dua atau tiga kali seminggu pergi ke gym, bersepeda".