"Sekarang tidak ada lagi yang bisa membujuk saya, baik Uli Hoeneß, Herbert Hainer, maupun Josep Bartomeu (mantan presiden FC Barcelona, red.)," kata pria berusia 76 tahun itu dalam wawancara dengan SZ: "Saya telah menjalani masa-masa yang luar biasa."
"Tidak ada lagi yang bisa membujuk saya, baik Uli Hoeneß maupun Herbert Hainer": Pelatih sukses itu menepis pendekatan tersebut - namun ingin tetap bertahan di FC Bayern
Sebelum mengakhiri kariernya, Pesic akan tampil untuk terakhir kalinya bersama juara FC Bayern di babak playoff Basketball Bundesliga (BBL) akhir pekan ini. Di klub asal Munich itu, ia menggantikan pelatih juara dunia Gordon Herbert pada bulan Desember. Keputusannya untuk kembali menjabat posisi tersebut setelah masa jabatan pertamanya (2012-2016) adalah tepat, "kalau tidak, saya pasti akan terus bertanya-tanya apakah seharusnya saya melakukannya". Dalam perebutan gelar juara, Bayern memang menjadi favorit, "tetapi berdasarkan pengalaman yang kami kumpulkan, saya katakan: Ini akan sangat sulit," kata Pesic.
Bahwa ia masih bisa menjalankan tugas ini di usia yang sudah lanjut, juga berkat rutinitas yang teratur. "Saat naik pesawat, saya duduk, membaca buku, dan melepaskan diri sejenak. Setelah tiba, saya langsung pergi ke hotel dan tidur," kata Pesic: "Kemudian ada latihan, rapat, pertandingan, kembali ke hotel, tidur, semuanya rutinitas." Selain itu, ia "dua atau tiga kali seminggu pergi ke gym, bersepeda".
Pesic ingin tetap berada di klub tersebut dalam kapasitas yang berbeda
Pesic telah berkecimpung di dunia kepelatihan selama lebih dari 40 tahun; menurut pria kelahiran Serbia ini, dunia olahraga telah berubah drastis sejak saat itu. "Saya yakin bahwa pelatih saat ini memiliki kekuasaan yang lebih sedikit. Pengaruhnya lebih kecil, banyak yang ingin ikut menikmati kesuksesan di sebuah klub. Seseorang bisa dengan cepat dipuji tinggi, tapi juga dengan cepat ditinggalkan," kata Pesic: "Olahraga tingkat atas kini lebih banyak tentang pertunjukan dan bisnis daripada dulu, tapi di Eropa belum sepenuhnya seperti di AS."
Ia ingin tetap terlibat di klub dalam peran lain. Ia telah "berbicara dengan Presiden Bayern Herbert Hainer, saya pikir kita akan menemukan tugas yang cocok untuk saya," kata Pesic.