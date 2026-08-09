Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ARSENALAFP
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

'Tidak ada lagi pertengkaran!' - Bruno Guimaraes mengungkap pesan KOCOK dari Declan Rice saat Arsenal merampungkan transfer £75 juta untuk gelandang Newcastle

B. Guimaraes
Arsenal
D. Rice
Newcastle United
Premier League

Arsenal secara resmi telah menuntaskan perekrutan sensasional Bruno Guimaraes dari Newcastle United dalam kesepakatan senilai £75 juta. Maestro Brasil itu tiba di Emirates untuk bergabung dengan lini tengah bertabur bintang, tetapi kedatangannya ditandai dengan percakapan ringan saat ia berdamai dengan Declan Rice.

  • Rice menghubungi rekan setim barunya

    Gelandang berusia 28 tahun itu telah menandatangani kontrak di London utara hingga 2030, dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi, yang mengakhiri masa baktinya yang sukses di St James’ Park. Meski dalam beberapa musim terakhir sempat terlibat sejumlah perselisihan panas di lapangan dengan para pemain Arsenal, Guimaraes mengungkapkan bahwa Rice menjadi salah satu yang pertama mengucapkan selamat kepadanya atas kepindahan tersebut.

    Berbicara kepada situs resmi klub, Guimaraes menjelaskan peringatan bersahabat yang ia terima dari pemain internasional Inggris itu. "Rice mengirim saya pesan: 'Datanglah ke sini dan tolong jangan ada pertengkaran lagi, sekarang kita berteman'," aku pemain asal Brasil itu. "Saya senang dia mengirim pesan kepada saya, tetapi lini tengah yang kami miliki di sini, menurut saya, adalah salah satu yang terbaik di Eropa."


    • Iklan
  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Koneksi Brasil memicu kepindahan ke Emirates

    Rice bukan satu-satunya wajah yang familiar yang berhubungan dengan Guimaraes selama proses negosiasi. Gelandang itu juga mencatat bahwa rekan setimnya di tim nasional, Gabriel Magalhaes, memainkan peran penting dalam mendorongnya untuk pindah ke ibu kota.

    Menjelaskan kegigihan bek tengah Arsenal itu, Guimaraes menambahkan: "Big Gabi sangat antusias. Setiap kali dia mengirim pesan kepada saya, 'Kami akan menunggumu, kapan kamu akan datang?' Saya sangat antusias untuk bergabung dengan mereka, bukan hanya para pemain Brasil, kami punya skuad yang luar biasa di sini."


  • Arteta mendapatkan seorang 'pejuang' yang menyebut dirinya sendiri

    Guimaraes datang dengan reputasi sebagai pemain yang gigih dan memiliki kualitas teknis luar biasa, kualitas yang menurutnya sempurna untuk tahap berikutnya dalam kariernya. "Saya sangat antusias," akuinya saat diperkenalkan. "Saya berada di titik dalam hidup saya ketika saya membutuhkan tantangan seperti ini. Saya ingin memenangkan trofi, saya ingin mencetak sejarah, dan saya pikir saya berada di tempat yang tepat untuk melakukannya."

    Gelandang itu jelas tidak kekurangan ambisi, dengan menyatakan keinginannya untuk meninggalkan warisan yang bertahan lama di Stadion Emirates. Ia kemudian menjelaskan: "Apa yang telah saya lakukan sejauh ini sangat besar, tetapi saya ingin lebih. Saya ingin menang untuk Arsenal. Saya ingin memenangkan lebih banyak trofi dalam karier saya, dan saya pikir saya berada di tempat yang tepat, pada puncak saya di usia 28 tahun.

    "Saya adalah pejuang Anda, saya tidak akan pernah menyerah. Semoga kita bisa menciptakan banyak sekali kenangan indah bersama."


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    Memperkuat jantung para juara

    Direktur olahraga Andrea Berta, yang memainkan peran penting dalam transfer ini, meyakini fleksibilitas pemain Brasil itu akan menjadi faktor pembeda bagi racikan taktik Mikel Arteta. Arsenal sempat menghadapi sejumlah kritik karena dianggap terlalu bergantung pada soliditas pertahanan musim lalu, dan harapannya adalah Guimaraes akan memberikan percikan kreativitas yang dibutuhkan dari lini tengah yang lebih dalam.

    "Kami sangat senang menyambut Bruno Guimaraes ke klub kami," kata Berta. "Seperti yang sudah kita semua lihat, Bruno bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan sebagai gelandang box-to-box. Ia memadukan kualitas dengan kuantitas, dan selalu menyumbang gol serta assist untuk timnya setiap tahun.

    "Bruno akan memungkinkan Mikel untuk semakin mengembangkan gaya bermain kami dan juga akan meningkatkan persaingan internal kami, yang sangat penting untuk menjaga standar yang dibutuhkan ketika kami berusaha memenangkan trofi-trofi besar."

Club Friendlies
Everton crest
Everton
EVE
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Club Friendlies
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Como crest
Como
COM