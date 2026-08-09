Gelandang berusia 28 tahun itu telah menandatangani kontrak di London utara hingga 2030, dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi, yang mengakhiri masa baktinya yang sukses di St James’ Park. Meski dalam beberapa musim terakhir sempat terlibat sejumlah perselisihan panas di lapangan dengan para pemain Arsenal, Guimaraes mengungkapkan bahwa Rice menjadi salah satu yang pertama mengucapkan selamat kepadanya atas kepindahan tersebut.

Berbicara kepada situs resmi klub, Guimaraes menjelaskan peringatan bersahabat yang ia terima dari pemain internasional Inggris itu. "Rice mengirim saya pesan: 'Datanglah ke sini dan tolong jangan ada pertengkaran lagi, sekarang kita berteman'," aku pemain asal Brasil itu. "Saya senang dia mengirim pesan kepada saya, tetapi lini tengah yang kami miliki di sini, menurut saya, adalah salah satu yang terbaik di Eropa."



