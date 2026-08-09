AFP
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'Tidak ada lagi pertengkaran!' - Bruno Guimaraes mengungkap pesan KOCOK dari Declan Rice saat Arsenal merampungkan transfer £75 juta untuk gelandang Newcastle
Rice menghubungi rekan setim barunya
Gelandang berusia 28 tahun itu telah menandatangani kontrak di London utara hingga 2030, dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi, yang mengakhiri masa baktinya yang sukses di St James’ Park. Meski dalam beberapa musim terakhir sempat terlibat sejumlah perselisihan panas di lapangan dengan para pemain Arsenal, Guimaraes mengungkapkan bahwa Rice menjadi salah satu yang pertama mengucapkan selamat kepadanya atas kepindahan tersebut.
Berbicara kepada situs resmi klub, Guimaraes menjelaskan peringatan bersahabat yang ia terima dari pemain internasional Inggris itu. "Rice mengirim saya pesan: 'Datanglah ke sini dan tolong jangan ada pertengkaran lagi, sekarang kita berteman'," aku pemain asal Brasil itu. "Saya senang dia mengirim pesan kepada saya, tetapi lini tengah yang kami miliki di sini, menurut saya, adalah salah satu yang terbaik di Eropa."
- Getty Images Sport
Koneksi Brasil memicu kepindahan ke Emirates
Rice bukan satu-satunya wajah yang familiar yang berhubungan dengan Guimaraes selama proses negosiasi. Gelandang itu juga mencatat bahwa rekan setimnya di tim nasional, Gabriel Magalhaes, memainkan peran penting dalam mendorongnya untuk pindah ke ibu kota.
Menjelaskan kegigihan bek tengah Arsenal itu, Guimaraes menambahkan: "Big Gabi sangat antusias. Setiap kali dia mengirim pesan kepada saya, 'Kami akan menunggumu, kapan kamu akan datang?' Saya sangat antusias untuk bergabung dengan mereka, bukan hanya para pemain Brasil, kami punya skuad yang luar biasa di sini."
Arteta mendapatkan seorang 'pejuang' yang menyebut dirinya sendiri
Guimaraes datang dengan reputasi sebagai pemain yang gigih dan memiliki kualitas teknis luar biasa, kualitas yang menurutnya sempurna untuk tahap berikutnya dalam kariernya. "Saya sangat antusias," akuinya saat diperkenalkan. "Saya berada di titik dalam hidup saya ketika saya membutuhkan tantangan seperti ini. Saya ingin memenangkan trofi, saya ingin mencetak sejarah, dan saya pikir saya berada di tempat yang tepat untuk melakukannya."
Gelandang itu jelas tidak kekurangan ambisi, dengan menyatakan keinginannya untuk meninggalkan warisan yang bertahan lama di Stadion Emirates. Ia kemudian menjelaskan: "Apa yang telah saya lakukan sejauh ini sangat besar, tetapi saya ingin lebih. Saya ingin menang untuk Arsenal. Saya ingin memenangkan lebih banyak trofi dalam karier saya, dan saya pikir saya berada di tempat yang tepat, pada puncak saya di usia 28 tahun.
"Saya adalah pejuang Anda, saya tidak akan pernah menyerah. Semoga kita bisa menciptakan banyak sekali kenangan indah bersama."
- Getty Images
Memperkuat jantung para juara
Direktur olahraga Andrea Berta, yang memainkan peran penting dalam transfer ini, meyakini fleksibilitas pemain Brasil itu akan menjadi faktor pembeda bagi racikan taktik Mikel Arteta. Arsenal sempat menghadapi sejumlah kritik karena dianggap terlalu bergantung pada soliditas pertahanan musim lalu, dan harapannya adalah Guimaraes akan memberikan percikan kreativitas yang dibutuhkan dari lini tengah yang lebih dalam.
"Kami sangat senang menyambut Bruno Guimaraes ke klub kami," kata Berta. "Seperti yang sudah kita semua lihat, Bruno bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan sebagai gelandang box-to-box. Ia memadukan kualitas dengan kuantitas, dan selalu menyumbang gol serta assist untuk timnya setiap tahun.
"Bruno akan memungkinkan Mikel untuk semakin mengembangkan gaya bermain kami dan juga akan meningkatkan persaingan internal kami, yang sangat penting untuk menjaga standar yang dibutuhkan ketika kami berusaha memenangkan trofi-trofi besar."
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