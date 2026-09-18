Menurut RMC Sport, manajer baru Prancis Zinedine Zidane telah menerapkan perubahan tegas di Clairefontaine menjelang pemusatan latihan internasional perdananya. Pemenang Piala Dunia itu dengan tegas melarang jurnalis dan kamera meliput kedatangan tradisional para pemain pada Senin.

Dalam beberapa tahun terakhir, kedatangan para pemain di markas tim nasional berubah menjadi ajang peragaan busana informal, dengan bintang seperti Jules Kounde menjadi sorotan karena pakaian eksentrik.

Zidane memutuskan untuk segera mengakhiri tontonan eksternal itu demi memastikan konsentrasi penuh pada persiapan di lapangan.