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'Tidak ada lagi catwalk!' - Bagaimana Zinedine Zidane menerapkan tatanan baru yang ketat bersama Prancis
Zidane batalkan parade media di Clairefontaine dalam perubahan budaya yang tegas
Menurut RMC Sport, manajer baru Prancis Zinedine Zidane telah menerapkan perubahan tegas di Clairefontaine menjelang pemusatan latihan internasional perdananya. Pemenang Piala Dunia itu dengan tegas melarang jurnalis dan kamera meliput kedatangan tradisional para pemain pada Senin.
Dalam beberapa tahun terakhir, kedatangan para pemain di markas tim nasional berubah menjadi ajang peragaan busana informal, dengan bintang seperti Jules Kounde menjadi sorotan karena pakaian eksentrik.
Zidane memutuskan untuk segera mengakhiri tontonan eksternal itu demi memastikan konsentrasi penuh pada persiapan di lapangan.
- AFP
Manajer baru menuntut fokus total dan kendali internal
Staf teknis Zidane ingin menjaga hari-hari awal pemusatan latihan tetap berada di bawah kendali internal yang ketat untuk menghindari hiruk-pikuk media dan kontroversi yang tidak perlu. Dengan menutup akses bagi fotografer, sang pelatih bermaksud memberi kesempatan kepada skuad untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan tuntutan baru secara mulus.
Staf itu meyakini bahwa menyingkirkan kru kamera memastikan para pemain memprioritaskan performa sepakbola daripada penampilan pribadi.
Staf pendukung yang diperluas melengkapi pemantauan cermat
Bersamaan dengan penyesuaian disipliner, Zidane menyusun tim teknis yang lebih besar daripada pendahulunya, Didier Deschamps, dengan menggelar seminar di Clairefontaine pada pertengahan Agustus. Asisten kunci David Bettoni dan pengamat resmi Stephane Plancque banyak bepergian ke berbagai stadion untuk memantau kandidat, sementara Arthur Hochede bergabung sebagai pelatih fisik.
Penyesuaian di sektor medis juga telah dirampungkan, dengan podiatris Serge Isidro menggantikan Marc Retali setelah pemecatannya.
Zidane secara pribadi menghadiri Trophée des Champions di Stadion Bollaert-Delelis untuk mengevaluasi prospek domestik.
- CordonPress
Pengumuman skuad yang dimodernisasi menandai era baru
Zidane akan secara resmi mengumumkan skuad pertamanya untuk Prancis pada Jumat pukul 18.00, dengan menjanjikan format presentasi yang dimodernisasi. Pelatih baru itu ingin meninggalkan metode tradisional yang digunakan selama 14 tahun era Deschamps.
Dengan daftar yang diperluas dan wajah-wajah baru yang diperkirakan masuk, skuad akan berkumpul pekan depan di bawah pedoman baru yang ketat.
Prancis memulai babak baru mereka dengan tekad menegakkan disiplin total sejak hari pertama.
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