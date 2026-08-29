Kekalahan ini terasa sangat menyakitkan karena membuat Tottenham menorehkan catatan sejarah yang tidak diinginkan, yakni untuk pertama kalinya dalam 52 tahun mereka gagal mencetak gol sambil kalah dalam dua laga pembuka liga. Tottenham kini gagal mencetak gol saat kalah dalam dua pertandingan pembuka musim untuk pertama kalinya sejak musim 1974-75.

De Zerbi menyesalkan kurangnya ketenangan timnya di sepertiga akhir lapangan, secara khusus menyoroti perlunya pengambilan keputusan yang lebih baik saat berada di depan gawang. "Pada awal babak kedua kami punya beberapa peluang untuk menciptakan potensi peluang. Kami menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol, kami harus memperbaiki keputusan terakhir, karena itu akan membuat perbedaan," jelas sang manajer. "Pada akhirnya kami kecewa dengan hasil ini dan untuk para penggemar kami. Kami sedang bekerja untuk menjadi tim yang hebat. Ketika kami menjadi sebuah tim, saya pikir kami bisa mengubah cerita dua musim terakhir untuk Tottenham. Kami bekerja untuk tampil baik di lapangan, jika Anda percaya pada kerja dan latihan maka Anda harus berkembang hari demi hari."