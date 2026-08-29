Getty Images Sport
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"Tidak ada kepanikan!" - Roberto De Zerbi yang tidak gentar melontarkan janji berani kepada fans Tottenham setelah kekalahan mengecewakan dari Newcastle
Menganalisis keterpurukan saat menghadapi Newcastle
Tottenham menjalani sore yang sulit di London Utara saat gol-gol dari Anthony Elanga dan Yoane Wissa memastikan tiga poin penuh untuk tim tamu. Merefleksikan pertandingan tersebut, De Zerbi merasa skor akhir tidak secara akurat mencerminkan jalannya laga, meski timnya kesulitan membongkar lini belakang Newcastle yang tangguh.
"Kecewa dengan hasilnya karena sampai gol pertama yang kami kebobolan, saya pikir kami bermain lebih baik daripada Newcastle," kata De Zerbi kepada BBC Sport. "Kami kehilangan penguasaan bola di babak pertama karena kami tidak bertahan dengan cara yang tepat, jarak antara para pemain bertahan dan penyerang terlalu jauh. Kami bisa berkembang dalam fase bertahan, tetapi hari ini hasilnya tidak adil."
- Getty Images Sport
Perjuangan di masa lalu dan peluang yang terlewat
Kekalahan ini terasa sangat menyakitkan karena membuat Tottenham menorehkan catatan sejarah yang tidak diinginkan, yakni untuk pertama kalinya dalam 52 tahun mereka gagal mencetak gol sambil kalah dalam dua laga pembuka liga. Tottenham kini gagal mencetak gol saat kalah dalam dua pertandingan pembuka musim untuk pertama kalinya sejak musim 1974-75.
De Zerbi menyesalkan kurangnya ketenangan timnya di sepertiga akhir lapangan, secara khusus menyoroti perlunya pengambilan keputusan yang lebih baik saat berada di depan gawang. "Pada awal babak kedua kami punya beberapa peluang untuk menciptakan potensi peluang. Kami menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol, kami harus memperbaiki keputusan terakhir, karena itu akan membuat perbedaan," jelas sang manajer. "Pada akhirnya kami kecewa dengan hasil ini dan untuk para penggemar kami. Kami sedang bekerja untuk menjadi tim yang hebat. Ketika kami menjadi sebuah tim, saya pikir kami bisa mengubah cerita dua musim terakhir untuk Tottenham. Kami bekerja untuk tampil baik di lapangan, jika Anda percaya pada kerja dan latihan maka Anda harus berkembang hari demi hari."
Dibutuhkan kesabaran untuk rencana jangka panjang
Terlepas dari frustrasi yang kian meningkat di kalangan pendukung setia Tottenham, De Zerbi menegaskan bahwa peta jalan yang jelas menuju kesuksesan tetap ada. Tottenham memasuki musim baru dengan tekad untuk melupakan lolos dari degradasi pada hari terakhir musim lalu, sambil mendukung pelatih barunya dengan belanja pemain musim panas lebih dari £350 juta. Namun, setelah kalah telak 3-0 dari Brentford pada laga pembuka dan kembali tampil buruk melawan Newcastle, tim itu masih terus kesulitan. Di tengah awal yang goyah ini, De Zerbi meminta para suporter tetap bersabar sementara skuad yang dirombak itu beradaptasi dengan filosofi taktisnya yang menuntut.
Berbicara kepada Sky Sports, sang manajer mengirim pesan yang jelas kepada mereka yang mempertanyakan arah tim: "Tidak ada kepanikan. Saya tahu ke mana kami menuju dan apa rencananya. Saya minta maaf kepada para fans atas hasil ini. Kami harus berkembang. Kami harus bekerja keras di lapangan dan menemukan koneksi antarpemain.
- AFP
Tantangan berikutnya menanti pasukan De Zerbi
Tottenham akan berupaya mengembalikan musim mereka ke jalur yang tepat saat bertandang menghadapi Nottingham Forest pada 5 September. Ini menjanjikan ujian berat lainnya bagi tim De Zerbi, dengan Forest sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah meraih hasil imbang 2-2 yang mengesankan di Anfield melawan Liverpool hari ini.
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