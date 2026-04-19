Tidak ada kejutan lain dari BHC: Füchse Berlin Juara Piala DHB untuk Kedua Kalinya

"Sungguh luar biasa bahwa kami berhasil melakukannya akhir pekan ini," kata Gidsel dalam wawancara dengan ARD. "Memenangkan trofi ini untuk klub untuk pertama kalinya setelah dua belas tahun membuat saya sangat bangga dan sangat berarti bagi saya."

Gidsel, yang untuk pertama kalinya dalam kariernya yang sukses meraih gelar di "Kuil Bola Tangan" Köln, kembali bersinar di hadapan 19.750 penonton di Lanxess Arena dengan mencetak sembilan gol. Namun, pencetak gol terbanyak dalam final dengan skor tertinggi dalam sejarah piala ini adalah rekan senegaranya dari Denmark, Lasse Andersson (sepuluh gol). Setelah sprint singkat sebelum jeda, tim favorit tidak meninggalkan keraguan di babak kedua.

Setelah gelar juara pertama dalam sejarah klub dan lolos ke final Liga Champions tahun lalu, ini adalah kesuksesan besar berikutnya dalam sejarah klub ibu kota yang relatif baru. Selain itu, juara piala baru ini berhak atas hadiah uang sebesar 200.000 euro.

Bagi BHC, yang sehari sebelumnya secara sensasional mengalahkan juara Liga Champions SC Magdeburg dalam drama adu penalti di semifinal, mimpi meraih kejutan besar pun pupus pada penampilan final pertamanya. Namun, dengan lolos ke final, tim dari Wuppertal dan Solingen tetap menorehkan kisah paling spektakuler di akhir pekan ini.

"Sekitar pukul 2 pagi saya berhasil tidur. Tapi itu bukan alasan. Hari ini kita harus all-out," kata pemain profesional BHC Noah Beyer, yang mencetak tendangan penalti penentu di semifinal, sesaat sebelum kick-off final di ARD. Ia menegaskan: "Kami siap untuk melakukan hal yang sama persis seperti kemarin."