Para pemain Füchse yang dipimpin Mathias Gidsel melompat-lompat membentuk lingkaran setelah peluit akhir berbunyi, sementara para penggemar di tribun merayakannya dengan penuh euforia. Juara Jerman yang dipimpin oleh Pemain Handball Terbaik Dunia Gidsel mematahkan harapan tim kejutan Bergischer HC dengan skor 42:33 (22:17) dalam pertandingan final Final Four yang berlangsung satu arah di Köln, dan mengulangi satu-satunya kemenangan mereka di Piala DHB pada tahun 2014.
Tidak ada kejutan lain dari BHC: Füchse Berlin Juara Piala DHB untuk Kedua Kalinya
"Sungguh luar biasa bahwa kami berhasil melakukannya akhir pekan ini," kata Gidsel dalam wawancara dengan ARD. "Memenangkan trofi ini untuk klub untuk pertama kalinya setelah dua belas tahun membuat saya sangat bangga dan sangat berarti bagi saya."
Gidsel, yang untuk pertama kalinya dalam kariernya yang sukses meraih gelar di "Kuil Bola Tangan" Köln, kembali bersinar di hadapan 19.750 penonton di Lanxess Arena dengan mencetak sembilan gol. Namun, pencetak gol terbanyak dalam final dengan skor tertinggi dalam sejarah piala ini adalah rekan senegaranya dari Denmark, Lasse Andersson (sepuluh gol). Setelah sprint singkat sebelum jeda, tim favorit tidak meninggalkan keraguan di babak kedua.
Setelah gelar juara pertama dalam sejarah klub dan lolos ke final Liga Champions tahun lalu, ini adalah kesuksesan besar berikutnya dalam sejarah klub ibu kota yang relatif baru. Selain itu, juara piala baru ini berhak atas hadiah uang sebesar 200.000 euro.
Bagi BHC, yang sehari sebelumnya secara sensasional mengalahkan juara Liga Champions SC Magdeburg dalam drama adu penalti di semifinal, mimpi meraih kejutan besar pun pupus pada penampilan final pertamanya. Namun, dengan lolos ke final, tim dari Wuppertal dan Solingen tetap menorehkan kisah paling spektakuler di akhir pekan ini.
"Sekitar pukul 2 pagi saya berhasil tidur. Tapi itu bukan alasan. Hari ini kita harus all-out," kata pemain profesional BHC Noah Beyer, yang mencetak tendangan penalti penentu di semifinal, sesaat sebelum kick-off final di ARD. Ia menegaskan: "Kami siap untuk melakukan hal yang sama persis seperti kemarin."
Füchse Berlin menunjukkan mentalitas pemenang saat melawan BHC
Tim Bergisch memulai pertandingan dengan gugup dan beruntung tidak tertinggal tiga gol sejak awal. Namun, saat skor menjadi 5:5 (menit ke-7) berkat gol Sören Steinhaus, pertandingan kembali seimbang. Meski demikian, Füchse selalu mengendalikan jalannya pertandingan dan berhasil meraih keunggulan tiga gol pertama mereka saat skor 13:10 (menit ke-18).
"Ada banyak gol balasan yang cepat, kita harus memastikan pertahanan kita lebih baik," kata Pelatih BHC Markus Pütz dalam waktu istirahat pertamanya. Meskipun tanpa pertahanan yang luar biasa seperti pada hari Sabtu, tim promosi ini berhasil mengejar ketertinggalan menjadi 14:13 (menit ke-21) dan 17:16 (menit ke-27), dua kali hanya terpaut satu gol.
Namun, melalui serangan balik 5:1, keunggulan kembali melebar menjadi lima gol. Kini, kata Pelatih Tim Nasional Alfred Gislason di ARD, BHC membutuhkan "babak kedua yang sempurna untuk bermimpi meraih kemenangan".
Namun, meski berjuang dengan gigih, tim dari Bergisch masih jauh dari itu. Berbeda dengan SCM pada hari sebelumnya, Füchse yang dipimpin pemain nasional tangguh Nils Lichtlein menunjukkan mentalitas pembunuh sejati: Saat skor 34:26 (47.) lewat gol Max Darj, keunggulan mereka untuk pertama kalinya melebar menjadi delapan gol – yang menjadi penentu hasil akhir.
SC Magdeburg bahkan sebelumnya gagal meraih hadiah hiburan. "Apakah saya khawatir? Tentu saja," kata Pelatih Bennet Wiegert setelah skor 31:35 (15:16) dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan TBV Lemgo Lippe. Di Bundesliga, gelar juara hampir pasti menjadi milik tim ini. Namun, dengan performa akhir pekan ini, kembalinya ke Köln pada Juni untuk Final Four Liga Champions tampaknya mustahil.