"Tidak ada harapan lagi": Hari-hari Julian Nagelsmann sebagai pelatih tim nasional Jerman konon sudah terhitung

Kehati-hatian Neuendorf memiliki latar belakang: Sebagai anggota oposisi Infantino yang setengah hati dari Eropa, ia pernah melakukan perjalanan ke Qatar pada tahun 2022, namun kembali dengan rasa malu sebagai “pendatang baru”, yang telah diberi pelajaran oleh bos FIFA dalam pertarungan kekuasaan “One Love” di hadapan publik dunia. Kegagalan insentif tersebut kemudian berulang kali dijadikan alasan oleh lingkaran Neuendorf sebagai penjelasan atas kegagalan di bidang olahraga. Kali ini, menurut pernyataan para pejabat DFB, isu-isu politik harus dijauhkan dari tim.

Oleh karena itu, harus ada penjelasan lain untuk kegagalan di Foxborough. Dalam beberapa hari ke depan, kata Neuendorf sebelum keberangkatannya dari AS, mereka akan “bersama-sama dan dengan tenang mendiskusikan alasan-alasannya”, “mengapa tim tidak dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya dan tidak memenuhi harapan mereka sendiri maupun harapan dunia sepak bola Jerman”.

Tidak mungkin Neuendorf akan mengambil keputusan sendiri. Bahkan saat menunjuk Rudi Völler, ia telah meminta masukan dari para pakar di bidang ini. Pendapat Wakil Presiden DFB Hans-Joachim Watzke, yang menjalin hubungan persahabatan dengan Klopp berkat masa kerja bersama di BVB, memiliki bobot tersendiri dalam hal ini. Direktur Eksekutif Andreas Rettig juga turut duduk di meja pimpinan DFB, yang memperpanjang kontrak Nagelsmann hingga 2028 setelah tersingkir di perempat final Piala Eropa yang digelar di kandang sendiri. Meskipun situasi di bawah kepemimpinan Neuendorf telah membaik di asosiasi yang dulu sangat kekurangan dana ini, masalah keuangan kemungkinan besar juga akan menjadi pertimbangan.

Menurut surat kabar Bild, para pengambil keputusan ingin mendengarkan pendapat Nagelsmann sekali lagi. Setelah itu, Neuendorf harus tampil ke depan publik.