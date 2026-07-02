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"Tidak ada harapan lagi": Hari-hari Julian Nagelsmann sebagai pelatih tim nasional Jerman konon sudah terhitung
Putusan pengadilan tinggi DFB yang dipimpin oleh Neuendorf masih menunggu pengumumannya; hari-hari Nagelsmann tampaknya sudah terhitung. Pria berusia 38 tahun itu “tidak punya peluang lagi,” demikian dikutip Süddeutsche Zeitung dari sebuah sumber di DFB. Pandangan ini sejalan dengan informasi dari SID. Seorang pejabat menegaskan: “Suasana dan tekanan untuk mengakhiri era Nagelsmann sudah terasa.”
"Contoh dari Belanda" yang ditunjukkan oleh Ronald Koeman dan kepergiannya yang penuh gaya dianggap sebagai teladan, sementara pada saat yang sama muncul kritik tajam terhadap citra Nagelsmann di mata publik. Kata "narsis" pun muncul. "Segalanya," tulis SZ, kini mengarah pada Jürgen Klopp sebagai penggantinya. Dari asosiasi-asosiasi regional juga terdengar harapan agar ada peta jalan terkait masalah pelatih ini.
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Setelah tersingkir secara mengecewakan dari Piala Dunia, Neuendorf tidak ingin begitu saja "kembali ke rutinitas seperti biasa"
Dengan demikian, sorotan kini tertuju pada presiden yang biasanya enggan berada di bawah sorotan saat membahas isu-isu sensitif. Diam-diam, Neuendorf telah meninggalkan tempat kejadian yang mengerikan itu; ia tidak bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai kegagalan tersebut dan konsekuensinya. Konferensi pers penutup, seperti yang biasa diadakan pada turnamen-turnamen sebelumnya, tidak digelar—dan dengan itu, jawaban yang dituntut oleh Jerman pun tak kunjung datang.
Neuendorf memang secara praktis mengesampingkan kemungkinan untuk melanjutkan kerja sama dengan Nagelsmann, ketika dalam pernyataan yang disebarkan oleh DFB ia menekankan bahwa mereka tidak ingin sekadar “kembali ke agenda semula” setelah “pukulan telak” semacam itu. Namun, apakah Nagelsmann harus mundur, apakah Klopp akan ditugaskan untuk menenangkan kemarahan publik sebagai penggantinya, dan apakah akan ada konsekuensi lebih lanjut di jajaran pimpinan DFB, hal itu baru akan diputuskan dalam beberapa hari ke depan.
Kepergian yang tenang ini sejalan dengan gambaran yang ditampilkan Neuendorf seputar turnamen yang diwarnai kontroversi tersebut. Ia tidak banyak berkomentar mengenai manuver Donald Trump dan sikap penguasa tunggal FIFA, Gianni Infantino, namun Neuendorf—yang telah duduk di Dewan FIFA selama tiga tahun dan menerima gaji 250.000 dolar AS per tahun di sana—membela sikapnya yang menahan diri di depan publik. “Anda bisa yakin bahwa saya menangani isu-isu ini,” kata pria berusia 64 tahun itu selama Piala Dunia. Ia menekankan bahwa hal itu membutuhkan “kepekaan dan diplomasi.” Apakah hal yang sama berlaku untuk Nagelsmann?
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Julian Nagelsmann terikat kontrak dengan DFB hingga tahun 2028
Kehati-hatian Neuendorf memiliki latar belakang: Sebagai anggota oposisi Infantino yang setengah hati dari Eropa, ia pernah melakukan perjalanan ke Qatar pada tahun 2022, namun kembali dengan rasa malu sebagai “pendatang baru”, yang telah diberi pelajaran oleh bos FIFA dalam pertarungan kekuasaan “One Love” di hadapan publik dunia. Kegagalan insentif tersebut kemudian berulang kali dijadikan alasan oleh lingkaran Neuendorf sebagai penjelasan atas kegagalan di bidang olahraga. Kali ini, menurut pernyataan para pejabat DFB, isu-isu politik harus dijauhkan dari tim.
Oleh karena itu, harus ada penjelasan lain untuk kegagalan di Foxborough. Dalam beberapa hari ke depan, kata Neuendorf sebelum keberangkatannya dari AS, mereka akan “bersama-sama dan dengan tenang mendiskusikan alasan-alasannya”, “mengapa tim tidak dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya dan tidak memenuhi harapan mereka sendiri maupun harapan dunia sepak bola Jerman”.
Tidak mungkin Neuendorf akan mengambil keputusan sendiri. Bahkan saat menunjuk Rudi Völler, ia telah meminta masukan dari para pakar di bidang ini. Pendapat Wakil Presiden DFB Hans-Joachim Watzke, yang menjalin hubungan persahabatan dengan Klopp berkat masa kerja bersama di BVB, memiliki bobot tersendiri dalam hal ini. Direktur Eksekutif Andreas Rettig juga turut duduk di meja pimpinan DFB, yang memperpanjang kontrak Nagelsmann hingga 2028 setelah tersingkir di perempat final Piala Eropa yang digelar di kandang sendiri. Meskipun situasi di bawah kepemimpinan Neuendorf telah membaik di asosiasi yang dulu sangat kekurangan dana ini, masalah keuangan kemungkinan besar juga akan menjadi pertimbangan.
Menurut surat kabar Bild, para pengambil keputusan ingin mendengarkan pendapat Nagelsmann sekali lagi. Setelah itu, Neuendorf harus tampil ke depan publik.
Perjalanan Karier Julian Nagelsmann sebagai Pelatih Kepala
Periode Tim 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019–2021 RB Leipzig 2021–2023 FC Bayern 2023 - sekarang Jerman