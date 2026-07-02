Putusan pengadilan tinggi DFB yang dipimpin oleh Neuendorf masih menunggu pengumumannya; hari-hari Nagelsmann tampaknya sudah terhitung. Pria berusia 38 tahun itu “tidak punya peluang lagi,” demikian dikutip Süddeutsche Zeitung dari sebuah sumber di DFB. Pandangan ini sejalan dengan informasi dari SID. Seorang pejabat menegaskan: “Suasana dan tekanan untuk mengakhiri era Nagelsmann sudah terasa.”

“Contoh dari Belanda” yang ditunjukkan oleh Ronald Koeman dan kepergiannya yang penuh gaya dianggap sebagai teladan, sementara itu muncul kritik tajam terhadap citra Nagelsmann di mata publik. Kata “narsis” pun terlontar. “Segalanya,” tulis SZ, kini mengarah pada Jürgen Klopp sebagai penggantinya.

Langkah ke arah itu terjadi pada hari Kamis. Foto-foto memperlihatkan Nagelsmann di Frankfurt, di markas besar DFB. Di sana, ia diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya mengenai bencana Piala Dunia tersebut. Surat kabar *Bild* melaporkan bahwa ia harus mendengarkan pertanyaan-pertanyaan kritis, antara lain mengenai “suasana seperti keluarga dan teman-teman” di sekitar tempat penginapan di Winston Salem.

Setelah itu, jajaran pimpinan DFB yang terdiri dari Neuendorf (64), Presiden Bundesliga Hans-Joachim Watzke (67), Direktur Olahraga Rudi Völler (66), dan Direktur Eksekutif Andreas Rettig (63) dilaporkan telah menyarankan Nagelsmann untuk mundur secara sukarela. Sebuah pesangon sebesar tujuh juta euro dimaksudkan untuk memberikan jalan keluar yang terhormat bagi sang pelatih, sehingga ia dapat mengundurkan diri dengan kepala tegak. Untuk itu, mantan pelatih Bayern tersebut kini diberi waktu untuk mempertimbangkannya. Menurut Bild, kepastiannya diharapkan akan terungkap paling lambat awal minggu depan.