Strachan, yang kini berusia 69 tahun dan sempat menikmati empat tahun sebagai manajer Celtic tepat setelah periode pertama O’Neill berakhir, mengatakan kepada GOAL, saat berbicara dalam kerja sama dengan Grosvenor Sport, ketika ditanya apakah sepakbola bukan sekadar apa yang dilakukan sesama ahli taktik yang awet ini, melainkan siapa dirinya: “Dia sempat mengambil jeda, yang menurut saya sedikit membantunya.

“Tapi memang begitulah dia. Saya rasa hidup Martin tidak sama tanpa sepakbola. Saya juga rasa Martin memang menyukai orang-orang sepakbola. Saya sendiri agak seperti itu juga, tetapi saya punya hal-hal lain yang bisa saya lakukan dalam hidup, dan pikirkan.

“Kadang saya melihat Martin setelah pertandingan dan berkata, ‘ah, syukurlah saya tidak melakukan ini lagi’. Tapi dia punya kecintaan terhadap permainan ini, dia juga mencintai orang-orang. Dia suka ada orang-orang di sekelilingnya. Saya rasa sepakbola memberinya banyak hal, membuatnya tetap terus berjalan.

“Dan dia punya aura itu di Celtic. Saya tidak peduli siapa Anda, begitu Anda tahu siapa dia, maka Anda akan merasakannya. Karena saya rasa ketika dia pertama kali datang ke sana, beberapa pemain dari luar negeri tidak langsung paham siapa dirinya. Dan mereka juga pada awalnya tidak benar-benar memahami humornya, ketika setengah ruang ganti terguling-guling tertawa, karena itu cerdas, dan pada saat yang sama menyampaikan maksud. Jadi saya rasa mereka kemudian mencari tahu sendiri dan menyadari, ‘yah, saya sedang berurusan dengan seorang legenda’.

“Jadi saya mengagumi apa yang dia lakukan, saya benar-benar mengagumi apa yang dia lakukan. Tapi untuk berdiri di area teknis ketika orang-orang berteriak dan menjerit, tidak, saya lebih memilih menonton televisi dan lanjut dengan hidup saya, seperti yang saya lakukan.

“Saat mereka bermain melawan LASK [di play-off Liga Champions], ketika Celtic mencetak gol untuk membuat skor jadi 4-0, saya pergi menonton film bersama Ny. Strachan. Saya pikir, ‘sudah, selesai’. Lalu saya pindahkan lagi siarannya di akhir film dan di sana ada Martin dan Shaun [Maloney], saya berpikir, ‘oh tidak, tidak, tidak, tidak’. Saya tidak akan melakukannya, tidak ada cukup uang di dunia untuk membuat saya mau melakukan itu.

“Jadi salut untuk Martin, atas kecintaannya pada permainan ini. Dia membuat sepakbola menjadi tempat yang lebih baik saat dia ada di dalamnya, jadi lebih menarik.”