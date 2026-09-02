Getty/GOAL
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‘Tidak ada cukup uang di dunia’ - Mantan bos Celtic Gordon Strachan dibuat kagum oleh Martin O’Neill saat ‘legenda’ Parkhead menuju ulang tahunnya yang ke-75
O'Neill kembali ke Parkhead sebagai bos interim
Tonggak itu akan tercapai pada Maret 2027, sebelum musim saat ini berakhir. Ada opsi dalam kontrak O’Neill untuk perpanjangan 12 bulan yang bisa diaktifkan. Masih harus dilihat seperti apa rencana masa depannya.
Setelah menghabiskan lebih dari enam tahun jauh dari kursi pelatih, pemenang Piala Eropa O’Neill menjawab panggilan darurat dari Glasgow pada Oktober 2025. Ia memimpin delapan pertandingan sebagai bos interim Celtic.
Ia kembali ke kursi pelatih, setelah masa jabatan Wilfried Nancy selama 33 hari yang berakhir buruk di ‘Paradise’, pada awal Januari. O’Neill, yang menghabiskan lima tahun menangani Celtic antara 2000 dan 2005, mengawasi keberhasilan Celtic meraih gelar keempat, sembari juga menjuarai Piala Skotlandia.
- Getty/GOAL
Karier di sepakbola telah berlangsung lebih dari 50 tahun
Ganjaran atas upaya tersebut adalah kontrak penuh waktu, dengan pembicaraan soal sosok baru yang mengambil alih kendali segera diredam. Ia tetap menjadi sosok yang penuh energi di tepi lapangan, setelah dikenal luas karena pendekatannya yang penuh gairah dalam melatih selama bertahun-tahun, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat.
O’Neill terus menghadapi banyak tantangan yang dihadapi pelatih Old Firm, saat mereka bekerja di bawah sorotan paling terang, dan tampaknya tidak berniat memutus ikatan profesional dengan sepakbola yang telah membentang lebih dari 50 tahun, sejak karier bermainnya mulai bersinar di Nottingham Forest.
Mantan bos Celtic Strachan tidak iri pada O'Neill
Strachan, yang kini berusia 69 tahun dan sempat menikmati empat tahun sebagai manajer Celtic tepat setelah periode pertama O’Neill berakhir, mengatakan kepada GOAL, saat berbicara dalam kerja sama dengan Grosvenor Sport, ketika ditanya apakah sepakbola bukan sekadar apa yang dilakukan sesama ahli taktik yang awet ini, melainkan siapa dirinya: “Dia sempat mengambil jeda, yang menurut saya sedikit membantunya.
“Tapi memang begitulah dia. Saya rasa hidup Martin tidak sama tanpa sepakbola. Saya juga rasa Martin memang menyukai orang-orang sepakbola. Saya sendiri agak seperti itu juga, tetapi saya punya hal-hal lain yang bisa saya lakukan dalam hidup, dan pikirkan.
“Kadang saya melihat Martin setelah pertandingan dan berkata, ‘ah, syukurlah saya tidak melakukan ini lagi’. Tapi dia punya kecintaan terhadap permainan ini, dia juga mencintai orang-orang. Dia suka ada orang-orang di sekelilingnya. Saya rasa sepakbola memberinya banyak hal, membuatnya tetap terus berjalan.
“Dan dia punya aura itu di Celtic. Saya tidak peduli siapa Anda, begitu Anda tahu siapa dia, maka Anda akan merasakannya. Karena saya rasa ketika dia pertama kali datang ke sana, beberapa pemain dari luar negeri tidak langsung paham siapa dirinya. Dan mereka juga pada awalnya tidak benar-benar memahami humornya, ketika setengah ruang ganti terguling-guling tertawa, karena itu cerdas, dan pada saat yang sama menyampaikan maksud. Jadi saya rasa mereka kemudian mencari tahu sendiri dan menyadari, ‘yah, saya sedang berurusan dengan seorang legenda’.
“Jadi saya mengagumi apa yang dia lakukan, saya benar-benar mengagumi apa yang dia lakukan. Tapi untuk berdiri di area teknis ketika orang-orang berteriak dan menjerit, tidak, saya lebih memilih menonton televisi dan lanjut dengan hidup saya, seperti yang saya lakukan.
“Saat mereka bermain melawan LASK [di play-off Liga Champions], ketika Celtic mencetak gol untuk membuat skor jadi 4-0, saya pergi menonton film bersama Ny. Strachan. Saya pikir, ‘sudah, selesai’. Lalu saya pindahkan lagi siarannya di akhir film dan di sana ada Martin dan Shaun [Maloney], saya berpikir, ‘oh tidak, tidak, tidak, tidak’. Saya tidak akan melakukannya, tidak ada cukup uang di dunia untuk membuat saya mau melakukan itu.
“Jadi salut untuk Martin, atas kecintaannya pada permainan ini. Dia membuat sepakbola menjadi tempat yang lebih baik saat dia ada di dalamnya, jadi lebih menarik.”
- Getty
Jadwal Celtic 2026-27: Tanggal kandang melawan Aberdeen
Celtic, di tengah kolaps luar biasa mereka di Liga Champions, meraih poin sempurna dari tiga laga pembuka Scottish Premiership 2026-27, yang membuat mereka menempati puncak klasemen. Mereka akan kembali beraksi pada Rabu saat menjamu Aberdeen.
O’Neill akan berada di bangku pelatih untuk pertandingan itu, dengan Strachan menyaksikan dari kejauhan, dan ia yakin bahwa dirinya mampu menambah lagi deretan pencapaian gemilang dalam CV-nya sebelum ada pemikiran untuk terus melatih menuju dan melampaui usia 76 tahun.
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