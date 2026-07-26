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"Tidak ada buku cek!" - Inggris diperingatkan untuk tidak mengejar Pep Guardiola saat Harry Redknapp menggambarkan skenario 'bencana'
Guardiola tidak memiliki 'tongkat ajaib'
Redknapp telah memperingatkan bahwa sepak bola Inggris bisa menghadapi kesulitan serupa seperti yang dialami Italia, sambil menegaskan bahwa Guardiola bukanlah solusi dalam upaya mereka untuk akhirnya meraih trofi. Meskipun pelatih asal Catalunya itu baru-baru ini dikaitkan dengan Azzurri, Guardiola telah menolak tawaran untuk menjadi pelatih kepala tim nasional Italia, yang gagal lolos ke tiga Piala Dunia terakhir.
Mantan manajer Tottenham, Redknapp, mengungkapkan kekhawatirannya kepada The Sun: "Semua orang sepertinya menganggap Pep sebagai semacam tongkat ajaib dalam sepak bola. Pria itu memang jenius taktis sejati, tak diragukan lagi. Namun, Anda tidak bisa begitu saja memindahkan Pep ke skuad Inggris dan tiba-tiba mengharapkan trofi yang pasti. Di level klub, Pep selalu memiliki dana besar untuk dibelanjakan. Di sepak bola internasional, tidak ada buku cek. Tidak ada jendela transfer. Anda hanya bisa mengandalkan pemain yang dihasilkan negara Anda, dan itu saja."
Dia menambahkan: “Italia adalah peringatan yang nyata bagi kita. Sebuah raksasa sepak bola yang gagal lolos ke dua Piala Dunia berturut-turut adalah kegilaan mutlak — benar-benar sebuah kejahatan. Namun, jika kita tidak berhati-hati, kita sedang berjalan dalam tidur menuju bencana yang persis sama. Pasokan talenta muda lokal di Italia telah mengering dan hal itu mulai terjadi di sini.”
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Mendukung Thomas Tuchel
Terlepas dari seruan untuk mengambil arah baru, Redknapp menegaskan bahwa manajer saat ini, Thomas Tuchel, layak mendapatkan dukungan penuh, berkat keberhasilannya membawa Inggris finis di posisi ketiga pada Piala Dunia 2026. Redknapp yakin skuad saat ini cukup berbakat untuk meraih gelar bergengsi jika FA berhenti mencari "penyelamat" dari luar dan fokus pada tugas yang ada.
Redknapp menjelaskan: "Jangan salah paham, sebenarnya kami memiliki skuad pemain yang fantastis saat ini yang lebih dari cukup baik untuk meraih trofi besar. Jadi, lupakan saja mengejar Pep. Mari kita berikan dukungan penuh kepada Tuchel untuk tugas yang menanti. Dan mari kita perbaiki pengembangan pemain muda kita sebelum kita berakhir seperti Italia, menonton Piala Dunia dari sofa di rumah."
- AFP
Sistem akar rumput yang 'telah disterilkan'
Di luar perdebatan seputar manajemen, Redknapp sangat khawatir bahwa pasokan talenta lokal semakin menipis, sama seperti yang terjadi di Italia.
Dia berkata: "Ini benar-benar menyayat hati saya karena setengah dari anak-anak akademi ini sekarang bahkan tidak bisa menyaksikan tim utama berlatih. Mereka terjebak di lapangan yang jauh di balik pagar tinggi. Di West Ham, kami dulu punya anak-anak yang membersihkan tribun, tinggal di lapangan setelah latihan, menendang bola ke dinding, dan menyaksikan para pemain senior. Kini semuanya sudah terlalu steril. Anda tidak bisa menumbuhkan ketangguhan pada anak-anak jika Anda mengisolasi mereka dari sepak bola senior yang sesungguhnya."
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Alasan Mengapa Pelatih Berbahasa Inggris Diperlukan
Redknapp tetap menjadi pendukung setia bagi manajer Inggris yang memimpin tim nasional, dengan mengutip contoh-contoh dari luar negeri di mana pelatih lokal merupakan hal yang lazim. Ia menyoroti kesuksesan manajer seperti Eddie Howe dan mantan pemain seperti Frank Lampard serta Steven Gerrard yang telah mengembangkan karier kepelatihan mereka. Ia memperingatkan bahwa kegagalan untuk mempercayai pelatih Inggris akan mengirimkan pesan negatif kepada generasi berikutnya dari para taktikus yang sedang meniti karier di sistem ini.
Menyikapi hierarki kepelatihan, ia berkata: "Dalam dunia yang ideal, tim nasional Inggris seharusnya dipimpin oleh manajer asal Inggris. Manajer Spanyol adalah orang Spanyol. Manajer Prancis adalah orang Prancis. Manajer Argentina adalah orang Argentina yang pernah bermain untuk West Ham! Kami memiliki manajer-manajer brilian seperti Howe yang memahami budaya kami.
"Ditambah lagi mantan pemain top seperti Lampard dan Gerrard yang telah mengasah kemampuan mereka di bidang kepelatihan. Namun jelas bahwa satu-satunya cara bagi manajer Inggris untuk mendapatkan pekerjaan di Liga Premier biasanya adalah jika mereka dipromosikan dari Championship."
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