"Tidak ada buku cek!" - Inggris diperingatkan untuk tidak mengejar Pep Guardiola saat Harry Redknapp menggambarkan skenario 'bencana'

Redknapp telah memperingatkan bahwa sepak bola Inggris bisa menghadapi kesulitan serupa seperti yang dialami Italia, sambil menegaskan bahwa Guardiola bukanlah solusi dalam upaya mereka untuk akhirnya meraih trofi. Meskipun pelatih asal Catalunya itu baru-baru ini dikaitkan dengan Azzurri, Guardiola telah menolak tawaran untuk menjadi pelatih kepala tim nasional Italia, yang gagal lolos ke tiga Piala Dunia terakhir.

Mantan manajer Tottenham, Redknapp, mengungkapkan kekhawatirannya kepada The Sun: "Semua orang sepertinya menganggap Pep sebagai semacam tongkat ajaib dalam sepak bola. Pria itu memang jenius taktis sejati, tak diragukan lagi. Namun, Anda tidak bisa begitu saja memindahkan Pep ke skuad Inggris dan tiba-tiba mengharapkan trofi yang pasti. Di level klub, Pep selalu memiliki dana besar untuk dibelanjakan. Di sepak bola internasional, tidak ada buku cek. Tidak ada jendela transfer. Anda hanya bisa mengandalkan pemain yang dihasilkan negara Anda, dan itu saja."

Dia menambahkan: “Italia adalah peringatan yang nyata bagi kita. Sebuah raksasa sepak bola yang gagal lolos ke dua Piala Dunia berturut-turut adalah kegilaan mutlak — benar-benar sebuah kejahatan. Namun, jika kita tidak berhati-hati, kita sedang berjalan dalam tidur menuju bencana yang persis sama. Pasokan talenta muda lokal di Italia telah mengering dan hal itu mulai terjadi di sini.”