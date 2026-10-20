Keputusan meninggalkan zona nyaman terbukti sangat menguntungkan setelah ia menjadi pemain penting di Prancis. Selama dua musim di Toulouse, ia menjadi starter dalam 57 dari 68 pertandingan Ligue 1 yang mungkin dimainkan. Meski Brighton berminat membawanya kembali ke Inggris pada musim panas lalu, pembicaraan dengan pasangannya memantapkan keputusannya untuk bergabung dengan Rennes, klub yang pernah diperkuat mantan rekan-rekannya di Leeds, Raphinha, Joe Rodon, dan Glen Kamara, serta mantan rekannya di timnas Inggris U-21, Djed Spence.

Mengenang kepergiannya yang emosional dari Elland Road demi mendapat kesempatan bermain secara reguler dan terus berkembang di Eropa, Cresswell mengatakan kepada The Guardian: "Meninggalkan Inggris adalah keputusan yang sangat, sangat menakutkan. Itu keputusan terbesar yang pernah saya ambil dalam sepakbola. Saya penggemar Leeds sejak usia delapan tahun. Saya berada di klub itu sejak usia 10 tahun, tetapi, jika mengingat kembali, saat itu saya berusia 20 tahun dan tidak mendapat kesempatan bermain. Saya harus pergi agar bisa bermain.

"Saya di sini menjalankan tugas, bekerja sekeras mungkin, dan membangun karier. Saya punya pilihan untuk kembali ke Inggris. Di sini ada tuntutan untuk memenangkan pertandingan. Itu penting untuk langkah berikutnya. Di usia 24 tahun, saya harus terus berkembang agar bisa mencapai tujuan saya.

"Saya memilih tempat yang tepat untuk kembali berkembang dan terus meningkatkan kemampuan. Langkah berikutnya bagi saya adalah bermain di Eropa, terutama di tempat yang menuntut kemenangan. Untuk mencapai tujuan saya, saya perlu membangun pemahaman tentang cara memenangkan pertandingan di bawah tekanan. Daya tarik klub ini sudah berbicara sendiri."