AFP
Diterjemahkan oleh
“Tidak ada batasan!” Charlie Cresswell yang ambisius optimistis dengan peluang Rennes di Liga Europa sembari mengejar impian membela Inggris
Bek Inggris sambut petualangan di Prancis
Cresswell sangat yakin akan peluang klub barunya untuk berlaga di kompetisi Eropa, sembari berambisi menembus skuad senior Inggris. Bek tengah itu memilih pindah ke Prancis pada 2024 dengan bergabung bersama Toulouse setelah hanya tampil 14 kali untuk Leeds, klub yang dibelanya sejak kecil. Ia kemudian pindah ke Rennes dengan status pinjaman pada musim panas 2026. Klub Prancis itu menyepakati kesepakatan awal senilai €2,5 juta yang mencakup kewajiban mempermanenkan transfernya tahun depan seharga €22,5 juta plus bonus.
- AFP
Langkah berani mempercepat kemajuan karier
Keputusan meninggalkan zona nyaman terbukti sangat menguntungkan setelah ia menjadi pemain penting di Prancis. Selama dua musim di Toulouse, ia menjadi starter dalam 57 dari 68 pertandingan Ligue 1 yang mungkin dimainkan. Meski Brighton berminat membawanya kembali ke Inggris pada musim panas lalu, pembicaraan dengan pasangannya memantapkan keputusannya untuk bergabung dengan Rennes, klub yang pernah diperkuat mantan rekan-rekannya di Leeds, Raphinha, Joe Rodon, dan Glen Kamara, serta mantan rekannya di timnas Inggris U-21, Djed Spence.
Mengenang kepergiannya yang emosional dari Elland Road demi mendapat kesempatan bermain secara reguler dan terus berkembang di Eropa, Cresswell mengatakan kepada The Guardian: "Meninggalkan Inggris adalah keputusan yang sangat, sangat menakutkan. Itu keputusan terbesar yang pernah saya ambil dalam sepakbola. Saya penggemar Leeds sejak usia delapan tahun. Saya berada di klub itu sejak usia 10 tahun, tetapi, jika mengingat kembali, saat itu saya berusia 20 tahun dan tidak mendapat kesempatan bermain. Saya harus pergi agar bisa bermain.
"Saya di sini menjalankan tugas, bekerja sekeras mungkin, dan membangun karier. Saya punya pilihan untuk kembali ke Inggris. Di sini ada tuntutan untuk memenangkan pertandingan. Itu penting untuk langkah berikutnya. Di usia 24 tahun, saya harus terus berkembang agar bisa mencapai tujuan saya.
"Saya memilih tempat yang tepat untuk kembali berkembang dan terus meningkatkan kemampuan. Langkah berikutnya bagi saya adalah bermain di Eropa, terutama di tempat yang menuntut kemenangan. Untuk mencapai tujuan saya, saya perlu membangun pemahaman tentang cara memenangkan pertandingan di bawah tekanan. Daya tarik klub ini sudah berbicara sendiri."
Ambisi internasional memperkuat keyakinan di Eropa
Awal kiprah Rennes tanpa kekalahan di Liga Europa, dengan empat poin dari dua pertandingan, semakin menambah optimisme sang bek. Cresswell, yang dua kali menjadi juara Eropa di level U-21, termotivasi oleh dua rekan senegaranya, Jarell Quansah di Bayer Leverkusen dan Trevoh Chalobah di Como, yang masuk dalam pertimbangan untuk tim nasional senior saat bermain di luar negeri.
Menegaskan bahwa tidak ada batasan bagi ambisi mereka di kompetisi Eropa sekaligus mengulangi impiannya sejak kecil untuk membela negaranya, Cresswell menjelaskan: "Tidak ada batasan. Bodoh jika kami membatasi diri sendiri. Kami bisa mengatakan bahwa kami mampu menjuarainya. Sejak kecil, saya selalu mengatakan bahwa bermain untuk negara saya adalah impian terbesar saya. Yang bisa saya lakukan hanyalah terus bekerja keras. Hal itu memberi Anda harapan. Hal itu memberi Anda motivasi bahwa jika Anda tampil bagus di luar negeri, Anda akan dilirik dan diberi kesempatan."
Menekankan bahwa ia berfokus pada penampilan dalam waktu dekat, bukan berspekulasi tentang kemungkinan kembali ke sepakbola Inggris, ia menambahkan: "Saya tidak terlalu memikirkan di posisi mana kami akan finis. Saya memikirkan apa yang akan terjadi pada akhir pekan dan bagaimana kami harus tampil sebaik mungkin dalam pertandingan berikutnya, lalu pertandingan setelah itu. Fokusnya selalu pertandingan berikutnya. Saya tidak memikirkan di mana saya akan berada 10 bulan lagi atau pada akhir musim, karena bukan itu bagian yang menyenangkan.
"Bagian yang menyenangkan adalah prosesnya, berlatih setiap hari dan menikmati pertandingan, bertemu para suporter, serta berada di tengah semua itu. Orang-orang terlalu terpaku pada tujuan akhir alih-alih menikmati prosesnya. Saya sama sekali tidak terburu-buru untuk kembali. Saya tidak memandangnya sebagai 'Saya di sini untuk kembali.' Tidak, saya di sini untuk bekerja dan saya di sini untuk menang."
- AFP
Lawatan ke Turin menjadi ajang pembuktian paling menentukan
Ujian berat menanti Cresswell ketika Rennes bertandang menghadapi raksasa Italia, Juventus, pada matchday ketiga Liga Europa Kamis ini. Laga besar tersebut bisa dibilang menjadi pertandingan terbesar dalam kariernya setelah penampilan gemilang di kompetisi domestik, termasuk saat melawan Paris Saint-Germain. Jika mampu melanjutkan performa apik itu di Turin, ia akan semakin memperkuat peluangnya untuk menembus tim nasional Inggris.
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