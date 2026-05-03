Tiga gol kebobolan melawan FSV Mainz 05, lima gol kebobolan melawan Paris Saint-Germain, dan kini tiga gol lagi melawan 1. FC Heidenheim. Setelah seminggu kebobolan total sebelas gol, pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai pertahanan Bayern Munich yang rapuh menjelang leg kedua melawan PSG pun tak terhindarkan. Dan para pemain FC Bayern tampaknya telah bersepakat mengenai cara menanggapi hal tersebut.
Tiba-tiba semua orang membicarakan FC Barcelona! Perkembangan yang mengkhawatirkan di FC Bayern menjelang laga penentuan melawan PSG
Satu per satu, mereka mulai membicarakan musim gugur 2024. Direktur Olahraga Max Eberl, Pelatih Vincent Kompany, dan yang menariknya, bahkan kiper Jonas Urbig, yang saat itu belum bergabung dengan FC Bayern, melainkan masih bermain di Bundesliga 2 bersama 1. FC Köln. Pada musim gugur 2024 itu—saat Kompany baru saja memulai kariernya di Munich—FC Bayern kalah 1-4 dalam pertandingan yang sengit melawan FC Barcelona di fase grup Liga Champions. Sebelumnya, mereka bermain imbang 3-3 melawan Eintracht Frankfurt di Bundesliga. Sama seperti hari ini, gaya pertahanan Munich yang berisiko, tinggi, dan berorientasi pada pemain lawan juga dipertanyakan saat itu.
"Saya tidak memikirkannya," jawab Eberl, dan menambahkan dengan kata-kata yang hampir sama dengan Kompany dan Urbig: "Kami sudah mengalami hal itu tahun lalu. Saat itu kami kalah 1-4 di Barcelona dan kemudian mencatatkan delapan pertandingan tanpa kebobolan." Memang, 'roh Barcelona' itu hanya bertahan tujuh pertandingan. Namun, pertandingan ketujuh adalah kemenangan kandang 1-0 melawan (justru!) PSG. Hasil ini setidaknya cukup untuk membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu pada leg kedua Rabu nanti. Namun, berdasarkan kesan dari leg pertama yang berakhir 4-5, skor tipis 1-0 antara dua mesin serangan ini tampaknya sangat tidak mungkin terjadi kali ini.
Meski demikian, para pemain inti Bayern Munich berharap dapat mengulangi rekor tak terkalahkan yang luar biasa seperti dulu; namun, mereka dengan tegas menolak untuk mengubah sistem permainan. Hal ini dapat dimengerti, karena justru gaya bermain inilah yang membawa FC Bayern ke posisi yang sangat menguntungkan saat ini. Juara liga, finalis Piala, peluang realistis untuk lolos ke final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2020, serta berbagai rekor gol. Namun, melawan lawan dengan kualitas serangan individu terbaik seperti Barca atau PSG, bahkan sedikit saja kehilangan konsentrasi dalam gaya permainan ini dapat menimbulkan masalah besar.
Eberl memaparkan pendekatan solusi segera setelah pertandingan spektakuler melawan Paris, ketika ia tidak meminta lebih sedikit gol yang kebobolan untuk leg kedua, melainkan lebih banyak gol. Hal itu setidaknya tampak lebih realistis daripada rangkaian clean sheet seperti saat melawan Barcelona dulu. Setelah Eberl mengingatkan tentang musim gugur 2024, ia juga masih membela gaya sepak bola menyerang Munich (dan Paris) pada hari Sabtu.
"DNA dasarnya tidak ingin diubah," kata Eberl. "Pertandingan melawan Paris pada Selasa itu luar biasa seru, jika boleh saya katakan dengan santai. Itulah yang membuat sepak bola istimewa: serangan. Lalu orang sering berkata: 'Ya, tapi pertahanan.' Kita juga bisa memiliki pertandingan lain di mana pertahanan mendominasi. Lalu skornya berakhir 1-0 dengan gol dari tendangan sudut. Apa yang diinginkan? Kita telah memilih DNA untuk bermain sepak bola secara aktif."
Menurut Urbig, yang sebagai kiper tentu saja paling merasakan dampaknya, banyaknya gol yang kebobolan itu "bukan sesuatu yang membuat kami kebingungan dan berkata: 'Ya Tuhan!'" Pada Rabu nanti, Urbig harus kembali menyerahkan posisinya di gawang Munich kepada kapten Manuel Neuer. Seperti sejumlah pemain inti lainnya, Neuer juga diistirahatkan saat melawan Heidenheim.
Joshua Kimmich setidaknya masuk ke lapangan pada babak kedua, sama seperti Harry Kane, Luis Diaz, dan Michael Olise, yang memaksa gol penyeimbang di menit-menit akhir lewat tendangan jarak jauhnya. Kimmich juga mendukung untuk mempertahankan sistem saat ini, namun ia berpendapat: "Ke depan, saat kita memulai musim baru atau dalam beberapa minggu ke depan, tentu saja akan ada beberapa penyesuaian dan analisis yang dilakukan." Kompany mengakui bahwa timnya saat ini "kebobolan terlalu banyak gol". Meskipun demikian, mereka juga kebobolan lebih banyak daripada yang seharusnya secara statistik. PSG mencetak lima gol dari nilai xG 1,91, sedangkan Heidenheim mencetak tiga gol dari 2,13.
Di PSG, perdebatan serupa juga sedang berlangsung. Dan di sana pun, tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa sistem akan diubah. Pelatih Luis Enrique membalas kritik terhadap performa pertahanan dengan tegas dalam konferensi pers pada hari Jumat: "Pendapat yang tidak berdasar tidak perlu dihormati." Keesokan harinya, timnya tetap setia pada gaya bermainnya dan bermain imbang 2-2 melawan FC Lorient, sama seperti FC Bayern yang menurunkan starting eleven yang berbeda.