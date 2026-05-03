Tiba-tiba semua orang membicarakan FC Barcelona! Perkembangan yang mengkhawatirkan di FC Bayern menjelang laga penentuan melawan PSG

Meski demikian, para pemain inti Bayern Munich berharap dapat mengulangi rekor tak terkalahkan yang luar biasa seperti dulu; namun, mereka dengan tegas menolak untuk mengubah sistem permainan. Hal ini dapat dimengerti, karena justru gaya bermain inilah yang membawa FC Bayern ke posisi yang sangat menguntungkan saat ini. Juara liga, finalis Piala, peluang realistis untuk lolos ke final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2020, serta berbagai rekor gol. Namun, melawan lawan dengan kualitas serangan individu terbaik seperti Barca atau PSG, bahkan sedikit saja kehilangan konsentrasi dalam gaya permainan ini dapat menimbulkan masalah besar.

Eberl memaparkan pendekatan solusi segera setelah pertandingan spektakuler melawan Paris, ketika ia tidak meminta lebih sedikit gol yang kebobolan untuk leg kedua, melainkan lebih banyak gol. Hal itu setidaknya tampak lebih realistis daripada rangkaian clean sheet seperti saat melawan Barcelona dulu. Setelah Eberl mengingatkan tentang musim gugur 2024, ia juga masih membela gaya sepak bola menyerang Munich (dan Paris) pada hari Sabtu.

"DNA dasarnya tidak ingin diubah," kata Eberl. "Pertandingan melawan Paris pada Selasa itu luar biasa seru, jika boleh saya katakan dengan santai. Itulah yang membuat sepak bola istimewa: serangan. Lalu orang sering berkata: 'Ya, tapi pertahanan.' Kita juga bisa memiliki pertandingan lain di mana pertahanan mendominasi. Lalu skornya berakhir 1-0 dengan gol dari tendangan sudut. Apa yang diinginkan? Kita telah memilih DNA untuk bermain sepak bola secara aktif."