"Tiba-tiba, piala itu hilang!" - Vincent Kompany mengaku kehilangan trofi Bundesliga, sementara pelatih Bayern membagikan cerita di balik perayaan akhir musim

Meskipun Bayern sudah terbiasa merayakan gelar juara, perayaan Bundesliga terbaru mereka justru diwarnai momen kepanikan yang mendebarkan bagi Kompany. Mantan kapten Manchester City itu mengungkapkan bahwa di tengah euforia kemenangan gelar, ia tanpa sengaja meninggalkan trofi bergengsi tersebut di rumah, tepatnya di dapurnya.

Berbicara tentang insiden tersebut setelah perayaan mereda, Kompany menjelaskan kebingungannya dalam pernyataan yang dimuat oleh Bild: "Kami berada di sini dan tiba-tiba trofi itu hilang! Lalu saya ingat: 'Oh, itu ada di rumah kami'. Trofi itu tergeletak di dapur. Saya bahkan sudah tidak ingat lagi bahwa seseorang memberikannya kepada saya malam sebelumnya dan berkata: 'Vinnie, bawalah besok.'"