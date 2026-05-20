"Tiba-tiba, piala itu hilang!" - Vincent Kompany mengaku kehilangan trofi Bundesliga, sementara pelatih Bayern membagikan cerita di balik perayaan akhir musim
Mimpi buruk di dapur bagi Kompany
Meskipun Bayern sudah terbiasa merayakan gelar juara, perayaan Bundesliga terbaru mereka justru diwarnai momen kepanikan yang mendebarkan bagi Kompany. Mantan kapten Manchester City itu mengungkapkan bahwa di tengah euforia kemenangan gelar, ia tanpa sengaja meninggalkan trofi bergengsi tersebut di rumah, tepatnya di dapurnya.
Berbicara tentang insiden tersebut setelah perayaan mereda, Kompany menjelaskan kebingungannya dalam pernyataan yang dimuat oleh Bild: "Kami berada di sini dan tiba-tiba trofi itu hilang! Lalu saya ingat: 'Oh, itu ada di rumah kami'. Trofi itu tergeletak di dapur. Saya bahkan sudah tidak ingat lagi bahwa seseorang memberikannya kepada saya malam sebelumnya dan berkata: 'Vinnie, bawalah besok.'"
Misi penyelamatan di balai kota
Kesadaran bahwa trofi sepak bola paling bergengsi di Jerman itu ternyata diletakkan di samping pemanggang roti muncul tepat saat tim sedang bersiap untuk upacara penyambutan resmi. Untungnya bagi manajer asal Belgia itu, istrinya, Carla Higgs, berhasil menyelamatkan situasi dengan mengantarkan trofi tersebut ke pusat kota tepat pada waktunya untuk upacara resmi.
Kompany dilaporkan menyadari kesalahan tersebut selama perjalanan ke Marienplatz di Munich. Sementara skuad telah berpindah ke lantai dua Balai Kota Munich untuk menerima penghormatan dari Walikota baru Dominik Krause, trofi tersebut masih dalam perjalanan. Trofi itu akhirnya tiba di Aula Besar tepat saat presiden Bayern, Herbert Hainer, sedang menyampaikan pidatonya kepada para tamu yang hadir.
Suasana emosional memuncak bagi Goretzka
Meskipun terjadi kendala logistik, suasana di antara para pemain tetap meriah. Begitu trofi itu aman di tangan mereka, skuad pun naik ke balkon Balai Kota yang terkenal untuk memamerkannya kepada ribuan penggemar yang berkumpul di bawah. Para pemain menari dan bernyanyi, sementara 'Meisterschale' diteruskan dari satu pemain ke pemain lain saat mereka merayakan keberhasilan musim domestik yang lain.
Bagi Leon Goretzka, hari itu terasa sangat mengharukan. Gelandang yang akan meninggalkan klub pada musim panas ini terlihat terharu oleh sambutan dari para pendukung. Untuk menghormati kepergiannya dan akar kariernya di Bochum, klub memutar lagu kebangsaan terkenal karya Herbert Gronemeyer, "Bochum," sementara para penggemar meneriakkan namanya sebagai perpisahan yang tulus kepada bintang yang telah lama membela klub tersebut.
Sorotan tertuju pada final DFB-Pokal
Perayaan ini menandai puncak musim debut Kompany, meski fokus di Munich segera beralih ke upaya meraih gelar ganda domestik. Drama seputar trofi yang terlupakan dan upaya sabotase oleh para pendukung rival lokal, 1860 Munich, tak banyak meredam semangat tim yang tetap haus akan kesuksesan di bawah asuhan manajer muda mereka.
Perhatian kini beralih ke Berlin, di mana Bayern Munich akan menghadapi Stuttgart dalam final DFB-Pokal pada Sabtu mendatang. Setelah berhasil mengambil kembali trofi Bundesliga dari dapurnya, Kompany berharap dapat menambah satu trofi lagi ke koleksinya - dan mungkin kali ini, ia akan ingat untuk membawanya dalam parade.