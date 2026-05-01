Secara mengejutkan, pelatih Vincent Kompany memasukkan Alphonso Davies ke dalam susunan pemain inti menggantikan Konrad Laimer pada leg pertama melawan Paris Saint-Germain. Bek kiri asal Kanada berusia 25 tahun itu memang menjadi penyebab penalti yang berujung pada skor 2-3, namun secara keseluruhan ia tampil cukup baik.
Dalam hal ini, pergantian pemainnya pada babak pertama pun cukup mengejutkan. Ketika ditanya mengenai pertandingan seru yang berakhir 4-5 itu, Direktur Olahraga Max Eberl mengelak dan berkata: "Itu adalah keputusan yang diambil oleh staf pelatih." Sementara itu, ia memuji penampilan Davies sebagai "sangat, sangat bagus".
Mungkin ada masalah kesehatan di balik pergantian tersebut. Seperti yang dilaporkan Bild, Davies absen dalam latihan tim pada hari Kamis dan sebagai gantinya melakukan sesi latihan individu bersama pelatih rehabilitasi Simon Martinello: lari dan latihan ringan dengan bola.
Belum jelas apakah penampilan Davies dalam pertandingan Bundesliga melawan 1. FC Heidenheim pada Sabtu dan terutama dalam pertandingan leg kedua melawan PSG pada Rabu terancam. Untuk posisi bek sayap, Kompany masih memiliki Laimer, Josip Stanisic, dan Hiroki Ito sebagai opsi.
FC Bayern: Alphonso Davies belakangan ini sering absen
Davies absen selama berbulan-bulan tahun lalu akibat cedera ligamen silang, sebelum akhirnya kembali bermain pada bulan Desember. Namun, perjalanan kembalinya diwarnai beberapa kemunduran: Pada Januari, ia sempat absen karena sakit, lalu dari Februari hingga Maret karena masalah otot. Di Bundesliga, ia masuk dalam starting eleven pada dua pertandingan terakhir melawan VfB Stuttgart dan FSV Mainz 05, dan dengan penampilannya itu ia layak mendapat kesempatan bermain melawan PSG.
Namun, ada juga kabar baik dari Säbener Straße pada hari Kamis: Lennart Karl dan Tom Bischof, yang baru-baru ini absen karena robekan serat otot, setidaknya sudah kembali berlatih bersama tim untuk sementara waktu. Hal ini meningkatkan harapan bahwa mereka bisa kembali masuk dalam skuad saat melawan PSG.