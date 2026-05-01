Dalam hal ini, pergantian pemainnya pada babak pertama pun cukup mengejutkan. Ketika ditanya mengenai pertandingan seru yang berakhir 4-5 itu, Direktur Olahraga Max Eberl mengelak dan berkata: "Itu adalah keputusan yang diambil oleh staf pelatih." Sementara itu, ia memuji penampilan Davies sebagai "sangat, sangat bagus".

Mungkin ada masalah kesehatan di balik pergantian tersebut. Seperti yang dilaporkan Bild, Davies absen dalam latihan tim pada hari Kamis dan sebagai gantinya melakukan sesi latihan individu bersama pelatih rehabilitasi Simon Martinello: lari dan latihan ringan dengan bola.

Belum jelas apakah penampilan Davies dalam pertandingan Bundesliga melawan 1. FC Heidenheim pada Sabtu dan terutama dalam pertandingan leg kedua melawan PSG pada Rabu terancam. Untuk posisi bek sayap, Kompany masih memiliki Laimer, Josip Stanisic, dan Hiroki Ito sebagai opsi.