Thriller delapan gol di Etihad! Dua gol Semenyo membantu Manchester City bertahan dari hat-trick Brian Brobbey dan ancaman Sunderland

Tim asuhan Maresca meraih kemenangan kelima beruntun mereka pada musim ini, memastikan mereka tetap menjadi satu-satunya tim di divisi tersebut yang memiliki rekor 100 persen. Semenyo menjadi pembeda, mencetak dua gol untuk meredam harapan Sunderland menciptakan kejutan besar. Tim tuan rumah juga melihat Enzo Fernandez, Rayan Cherki, dan Erling Haaland ikut mencatatkan nama di papan skor dalam laga berintensitas tinggi yang membuat penonton di Etihad terus tegang sepanjang sore.

Hasil ini menandai awal bersejarah kehidupan Maresca di Manchester. Pelatih asal Italia itu kini telah memenangi masing-masing dari lima laga pertamanya di Premier League sebagai pelatih Manchester City, menjadi manajer keenam dalam sejarah kompetisi yang mencapai pencapaian tersebut. Meski tiga poin pada akhirnya berhasil diamankan, cara kemenangan ini diraih akan memberi staf pelatih banyak bahan pemikiran, terutama terkait lini belakang yang kesulitan membendung pendekatan langsung tim tamu.