Getty Images Sport
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Thriller delapan gol di Etihad! Dua gol Semenyo membantu Manchester City bertahan dari hat-trick Brian Brobbey dan ancaman Sunderland
Semenyo bersinar saat City mempertahankan tren kemenangan
Tim asuhan Maresca meraih kemenangan kelima beruntun mereka pada musim ini, memastikan mereka tetap menjadi satu-satunya tim di divisi tersebut yang memiliki rekor 100 persen. Semenyo menjadi pembeda, mencetak dua gol untuk meredam harapan Sunderland menciptakan kejutan besar. Tim tuan rumah juga melihat Enzo Fernandez, Rayan Cherki, dan Erling Haaland ikut mencatatkan nama di papan skor dalam laga berintensitas tinggi yang membuat penonton di Etihad terus tegang sepanjang sore.
Hasil ini menandai awal bersejarah kehidupan Maresca di Manchester. Pelatih asal Italia itu kini telah memenangi masing-masing dari lima laga pertamanya di Premier League sebagai pelatih Manchester City, menjadi manajer keenam dalam sejarah kompetisi yang mencapai pencapaian tersebut. Meski tiga poin pada akhirnya berhasil diamankan, cara kemenangan ini diraih akan memberi staf pelatih banyak bahan pemikiran, terutama terkait lini belakang yang kesulitan membendung pendekatan langsung tim tamu.
- Getty Images Sport
Brobbey masuk buku sejarah meski kalah
Meski berakhir di pihak yang kalah, penyerang Sunderland Brian Brobbey menampilkan performa yang layak dikenang sepanjang masa. Sang penyerang mencetak hat-trick sensasional, menjadi pemain pertama Sunderland yang mencatatkan prestasi tersebut di kasta tertinggi sejak Jermain Defoe melakukannya pada 2016. Penyelesaian akhir Brobbey yang klinis dua kali membuat tim tamu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dan 2-2, sebelum ia kembali mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 4-3 pada babak kedua, yang sempat membungkam pendukung tuan rumah.
Aksinya di Manchester menempatkannya dalam kelompok yang sangat eksklusif dalam sejarah kompetisi ini. Menurut data statistik, Brian Brobbey adalah pemain keempat dalam sejarah Premier League yang mencetak hat-trick melawan tim yang memulai hari di puncak klasemen. Ia bergabung dengan daftar bergengsi yang mencakup Robbie Fowler, Dirk Kuyt, dan Romelu Lukaku. Penampilannya menjadi semakin luar biasa mengingat ia gagal mencetak gol dalam seluruh penampilan liga sebelumnya musim ini.
Ancaman di lini belakang dan heroik di garis gawang
Meski skor akhir menunjukkan sore yang nyaman bagi sang juara, kenyataannya jauh lebih menegangkan. Sunderland menciptakan banyak peluang dan bisa dengan mudah meraih lebih banyak dari pertandingan ini andai bukan karena sejumlah aksi bertahan mati-matian. Rúben Dias menjadi penyelamat bagi tuan rumah, dengan menghasilkan sapuan akrobatik luar biasa tepat di garis gawang saat skor berada di angka 4-3. Intervensi itu mencegah gol keempat Sunderland dan bisa dibilang mengubah momentum dalam 20 menit terakhir.
- Getty Images Sport
Haaland akhiri kutukan melawan Sunderland
Bagi Haaland, pertandingan itu memberikan kesempatan yang sudah lama dinantikan untuk melengkapi koleksinya di Premier League. Sebelum kick-off, Sunderland menjadi satu-satunya tim yang pernah ia hadapi di kompetisi tersebut tanpa berhasil mencetak gol.
Sebelumnya ia gagal mencetak gol dalam dua penampilan melawan mereka, tetapi akhirnya ia mengakhiri paceklik itu pada fase akhir pertandingan. Sontekan Haaland di tiang jauh bukan hanya mengubah skor menjadi 5-3, tetapi juga memastikan bahwa kini ia telah mencetak gol ke gawang semua 25 tim Premier League yang pernah dihadapinya.
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