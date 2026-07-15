Meskipun sebagian besar pembicaraan menjelang pertandingan di Atlanta berfokus pada Messi, yang akan menjalani penampilan internasional ke-206-nya, kapten Inggris Harry Kane enggan terlalu memusatkan perhatian pada satu individu saja. Penyerang Bayern Munich itu mendesak rekan-rekan setimnya untuk mengingat bahwa Albiceleste adalah tim yang seimbang, jauh melampaui kehebatan kapten mereka.

"Dia telah menjadi salah satu, jika bukan yang terbaik, pemain di dunia selama hampir 20 tahun," kata Kane. "Semua orang tahu betapa berbahayanya hal itu. Tapi kami bermain melawan Argentina — bukan melawan Messi. Kami akan berhadapan dengan sebuah tim yang hebat, sebuah tim yang luar biasa dengan para pemain yang fantastis. Meskipun sorotan akan terpusat pada Messi dan para pemain bintang lainnya, kami tahu bahwa ini lebih dari sekadar itu. Sungguh luar biasa betapa lama dia bermain di level tertinggi dan belum pernah berhadapan dengan Inggris."



