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Thomas Tuchel yakin Inggris akan mampu membungkam Lionel Messi yang 'luar biasa' di semifinal Piala Dunia setelah berhasil menahan Erling Haaland
Tuchel mengadopsi strategi Haaland
Setelah berhasil melewati kemenangan yang menegangkan di babak perempat final melawan Norwegia—di mana Inggris berhasil membungkam striker Norwegia tersebut—Tuchel yakin bahwa tingkat fokus taktis yang serupa dapat mengganggu pergerakan pemain nomor 10 legendaris Argentina itu.
"Sungguh luar biasa bagaimana dia selalu berhasil melakukannya setiap saat - dengan berbagai cara," kata Tuchel saat membahas Messi yang berusia 39 tahun. "Dia menemukan ruang kosong, dia menemukan momen yang tepat, dan yang terpenting adalah seluruh tim mendukung ide tersebut. Kita harus berani saat berhadapan dengannya dan menghentikan dukungan yang diterimanya. Dia adalah pemain yang berbeda dari Erling Haaland, tapi kami tampil baik saat melawan Erling, jadi kami pasti akan menemukan cara untuk mengatasinya."
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Kane memperingatkan agar tidak terlalu terobsesi dengan Messi
Meskipun sebagian besar pembicaraan menjelang pertandingan di Atlanta berfokus pada Messi, yang akan menjalani penampilan internasional ke-206-nya, kapten Inggris Harry Kane enggan terlalu memusatkan perhatian pada satu individu saja. Penyerang Bayern Munich itu mendesak rekan-rekan setimnya untuk mengingat bahwa Albiceleste adalah tim yang seimbang, jauh melampaui kehebatan kapten mereka.
"Dia telah menjadi salah satu, jika bukan yang terbaik, pemain di dunia selama hampir 20 tahun," kata Kane. "Semua orang tahu betapa berbahayanya hal itu. Tapi kami bermain melawan Argentina — bukan melawan Messi. Kami akan berhadapan dengan sebuah tim yang hebat, sebuah tim yang luar biasa dengan para pemain yang fantastis. Meskipun sorotan akan terpusat pada Messi dan para pemain bintang lainnya, kami tahu bahwa ini lebih dari sekadar itu. Sungguh luar biasa betapa lama dia bermain di level tertinggi dan belum pernah berhadapan dengan Inggris."
Taruhan besar bagi Three Lions
Bagi Kane, semifinal ini merupakan puncak dari kariernya yang penuh prestasi. Siap mencatatkan penampilan ke-121-nya—yang akan membuatnya melampaui Wayne Rooney sebagai pemain lapangan dengan penampilan terbanyak di tim nasional—penyerang ini sangat ingin akhirnya meraih trofi internasional besar setelah kekecewaan di Piala Dunia 2018 dan kampanye Kejuaraan Eropa baru-baru ini.
"Sungguh momen yang luar biasa; juara dunia di babak semifinal. Saya teringat kembali saat masih kecil dan bermimpi bermain di pertandingan-pertandingan seperti ini. Ini adalah momen terbesar yang bisa saya alami. Jadi, saya sangat bersemangat. Dan, ya, ini adalah lawan yang sangat tangguh," tambah Kane. Ia juga merefleksikan pencapaian pribadinya ini, dengan mengatakan: "Ini adalah pencapaian istimewa lainnya. Saya telah melampaui beberapa nama besar. Beckham dengan 115 penampilan dan kini Wazza dengan 120 penampilan. Legenda-legenda Inggris."
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Tuchel merasakan adanya perubahan suasana hati
Skuad Inggris mendapat dorongan besar berkat kabar bahwa Declan Rice diperkirakan akan menjadi starter. Gelandang Arsenal itu ditarik keluar pada babak pertama saat kemenangan 2-1 atas Norwegia, sebagian karena sakit, namun tampaknya telah pulih tepat waktu untuk laga krusial ini. Bagi Tuchel, suasana di dalam skuad menunjukkan bahwa mereka siap memanfaatkan momentum ini dan selangkah lebih dekat menuju keabadian dalam dunia sepak bola.
"Inilah saatnya untuk berjuang," tegas Tuchel. "Merasa emosional menjelang pertandingan-pertandingan ini memang penting dan wajar. Saya tetap ingin fokus pada apa yang harus mereka lakukan. Saya merasakan perubahan suasana hati lagi di dalam tim. 'Wah, kita sudah dekat sekarang'." Dengan Messi memimpin perebutan Sepatu Emas dengan delapan gol serta Kane dan Jude Bellingham masing-masing mengoleksi enam gol, panggung telah siap untuk pertarungan bersejarah memperebutkan tempat di final melawan Spanyol.
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