Thomas Tuchel tidak mau mengambil risiko dengan Jude Bellingham, karena pelatih timnas Inggris memutuskan untuk tidak menurunkan bintang Real Madrid itu dalam laga melawan Jepang
Libur internasional yang tenang bagi bintang Madrid
Bellingham akan mengakhiri jeda internasional bulan Maret tanpa sempat bermain satu menit pun untuk negaranya dalam dua pertandingan tersebut. Ia sama sekali tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan yang berakhir imbang 1-1 melawan Uruguay pada Jumat lalu, sehingga banyak yang menduga ia disimpan untuk laga melawan Jepang. Namun, Tuchel memilih untuk memperpanjang masa istirahatnya.
Keputusan untuk menahannya menunjukkan bahwa Inggris memprioritaskan ketersediaannya dalam jangka panjang daripada menit bermain dalam pertandingan persahabatan. Meskipun para pendukung Inggris berharap dapat melihat 'Galactico' Madrid itu beraksi, prioritasnya tetap pada pemulihan penuh di bawah pengawasan ketat staf medis tim nasional dan rekan-rekannya di klub di ibu kota Spanyol.
Tuchel mengutamakan keselamatan
Saat berbicara kepada BBC mengenai keputusan untuk tidak memasukkan pemain berusia 22 tahun itu dalam pertandingan mendatang, Tuchel menjelaskan alasannya dengan jelas. Pelatih asal Jerman itu menjelaskan: "Kami tidak akan mengambil risiko dengan Jude karena dia baru pulih dari cedera otot dan kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi."
Riwayat cedera yang menghantui bintang Madrid
Masalah kebugaran yang menimpa Bellingham bermula pada Februari lalu, saat ia mengalami robekan otot paha belakang di kaki kirinya selama pertandingan liga melawan Rayo Vallecano. Cedera tersebut membuatnya absen dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengganggu musim di mana ia telah menjadi pemain kunci dalam skema taktis Alvaro Arbeloa.
Meskipun ia baru-baru ini kembali bermain untuk Real Madrid, ia melakukannya dengan kapasitas yang terbatas. Ia tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan derby Madrid yang sangat penting melawan Atletico, tetapi terlihat jelas bahwa ia belum bermain 100 persen. Kurangnya ritme dan sifat cedera hamstring yang sensitif inilah yang mendorong Tuchel untuk turun tangan dan mencegah cedera lebih lanjut.
Real Madrid bernapas lega
Di Santiago Bernabeu, kabar bahwa Bellingham akan diistirahatkan pasti disambut dengan rasa lega yang mendalam. Menghadapi jadwal pertandingan yang padat, termasuk fase krusial La Liga dan laga-laga penting Liga Champions, Real Madrid tidak bisa mengambil risiko kehilangan pemain kunci di lini tengah mereka akibat cedera jangka panjang lagi. Komunikasi antara klub dan timnas Inggris tampaknya telah membuahkan hasil dalam mengatur beban pertandingan sang pemain.