AFP
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Thomas Tuchel terus meraih kemenangan! FIFA mengubah kebijakan terkait fotografer Piala Dunia setelah adanya keluhan dari pelatih Inggris yang menyatakan 'tidak bisa melihat tim saya'
Tuchel memaksa dilakukannya peninjauan kebijakan
Mantan pelatih Bayern Munich itu tampak sangat kesal akibat pengaturan pinggir lapangan yang sempit di AT&T Stadium sebelum kemenangan seru Inggris 4-2 atas Kroasia. Karena permukaan stadion harus ditinggikan 1,2 meter untuk mengakomodasi lapangan sepak bola sesuai standar, ruang penting di pinggir lapangan pun sangat terbatasi. Kendala logistik ini memaksa sekitar 50 awak media berkerumun tepat di depan pandangan sang manajer, sehingga sepenuhnya menghalangi pandangannya terhadap skuad pada momen yang sangat emosional tersebut.
- Getty Images Sport
Manajer yang frustrasi memohon kepada FIFA
Tuchel tidak menyembunyikan kekecewaannya yang mendalam saat berbicara kepada media setelah pertandingan, sambil menjelaskan bahwa kerumunan di pinggir lapangan merusak momen bersejarah yang telah ia nantikan sejak kecil.
Ia menyatakan: "Saya harus mengatakan sesuatu kepada Anda. Saya memohon kepada FIFA untuk mengubah posisi para fotografer saat lagu kebangsaan dikumandangkan, karena saya tidak bisa melihat tim saya. Itu adalah momen yang sangat istimewa, dan saya berdiri di depan dinding yang terdiri dari 50 fotografer sehingga saya tidak bisa melihat satu pun pemain.
"Hal itu sedikit merusak pengalaman saya. Ini sangat mengharukan. Ketika saya masih muda dan baru mulai melatih, momen seperti ini terlalu besar untuk saya impikan."
Badan pengelola mengubah posisinya
Menanggapi masukan dari pelatih timnas Inggris dan beberapa pejabat turnamen lainnya, FIFA segera menerapkan struktur kompromi yang sebelumnya pernah digunakan di turnamen internasional lainnya. Berdasarkan pedoman yang telah direvisi, para fotografer akan berkumpul rapat lebih dekat ke garis tengah lapangan, bukan tersebar di seluruh area teknis. Selain itu, staf pelatih tidak lagi dibatasi untuk tetap berada di bangku cadangan selama lagu kebangsaan dikumandangkan, sehingga mereka dapat bergerak ke samping untuk mendapatkan pandangan yang tidak terhalang ke lingkaran tengah lapangan.
- AFP
Ketidakpastian masih menyelimuti pertandingan mendatang
Badan pengurus telah menguji coba protokol yang telah disesuaikan ini selama pertandingan Grup A antara Republik Ceko dan Afrika Selatan pada hari Kamis di Atlanta. Menurut BBC Sport, masih harus dilihat apakah pembaruan informasi yang terus berubah ini akan sepenuhnya meredakan kekhawatiran yang masih menghantui sang manajer. Asosiasi Sepak Bola Inggris saat ini sedang mencari kejelasan lebih lanjut dan menunggu diskusi langsung secara resmi dengan para petinggi FIFA sebelum Inggris kembali bertanding dalam laga fase grup berikutnya.