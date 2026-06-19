Thomas Tuchel terus meraih kemenangan! FIFA mengubah kebijakan terkait fotografer Piala Dunia setelah adanya keluhan dari pelatih Inggris yang menyatakan 'tidak bisa melihat tim saya'

Tuchel tidak menyembunyikan kekecewaannya yang mendalam saat berbicara kepada media setelah pertandingan, sambil menjelaskan bahwa kerumunan di pinggir lapangan merusak momen bersejarah yang telah ia nantikan sejak kecil.

Ia menyatakan: "Saya harus mengatakan sesuatu kepada Anda. Saya memohon kepada FIFA untuk mengubah posisi para fotografer saat lagu kebangsaan dikumandangkan, karena saya tidak bisa melihat tim saya. Itu adalah momen yang sangat istimewa, dan saya berdiri di depan dinding yang terdiri dari 50 fotografer sehingga saya tidak bisa melihat satu pun pemain.

"Hal itu sedikit merusak pengalaman saya. Ini sangat mengharukan. Ketika saya masih muda dan baru mulai melatih, momen seperti ini terlalu besar untuk saya impikan."