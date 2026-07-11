Thomas Tuchel 'terkejut' dengan komentar Erling Haaland, sementara pelatih timnas Inggris menegaskan bahwa mereka mampu mengatasi tekanan menjelang laga perempat final melawan Norwegia

Komentar-komentar tersebut benar-benar mengejutkan manajer Inggris, Tuchel, yang mengakui keterkejutannya bahwa seorang bintang global sekelas Haaland justru secara aktif berusaha menghindari sorotan media menjelang pertandingan krusial seperti ini.

Berbicara kepada NRK, pelatih asal Jerman itu mengungkapkan kebingungannya terhadap taktik psikologis sang penyerang, sambil menegaskan bahwa The Three Lions telah sepenuhnya siap menghadapi beban ekspektasi publik yang sangat besar di Miami Stadium. Ia berkata: "Saya terkejut Erling mengatakan hal itu, karena saya selalu berpikir bahwa ia menyukai tekanan dan justru tampil maksimal di bawah tekanan. Saya terkejut ia justru melimpahkan tekanan itu kepada kami."

Ia menambahkan: "Kami menyukai tekanan. Begitulah adanya. Saya tidak menghabiskan satu menit pun untuk memikirkan siapa favoritnya dan di mana letak tekanannya. Saya tahu betul bahwa di dalam tim, mereka sedang mempersiapkan diri untuk memenangkan pertandingan. Mengapa tidak?"