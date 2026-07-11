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Thomas Tuchel 'terkejut' dengan komentar Erling Haaland, sementara pelatih timnas Inggris menegaskan bahwa mereka mampu mengatasi tekanan menjelang laga perempat final melawan Norwegia
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Tiga Singa akan menghadapi tim yang tidak diunggulkan
Haaland berusaha mengalihkan tekanan ke pihak Inggris menjelang laga perempat final Piala Dunia di Miami. Meskipun tim negaranya mencatatkan perjalanan yang mengesankan—termasuk menyingkirkan Brasil di babak 16 besar—penyerang tersebut menegaskan bahwa peluang timnya untuk meraih kemenangan sangat tipis.
Penyerang asal Norwegia itu dengan tegas menegaskan status negaranya sebagai tim underdog dalam wawancara prapertandingan dengan NRK, dengan menyatakan: "Kemungkinan kami menang sangat kecil. Saya pikir kalian semua sebaiknya mengalihkan seluruh tekanan kepada Inggris."
Tuchel mempertanyakan taktik sang penyerang
Komentar-komentar tersebut benar-benar mengejutkan manajer Inggris, Tuchel, yang mengakui keterkejutannya bahwa seorang bintang global sekelas Haaland justru secara aktif berusaha menghindari sorotan media menjelang pertandingan krusial seperti ini.
Berbicara kepada NRK, pelatih asal Jerman itu mengungkapkan kebingungannya terhadap taktik psikologis sang penyerang, sambil menegaskan bahwa The Three Lions telah sepenuhnya siap menghadapi beban ekspektasi publik yang sangat besar di Miami Stadium. Ia berkata: "Saya terkejut Erling mengatakan hal itu, karena saya selalu berpikir bahwa ia menyukai tekanan dan justru tampil maksimal di bawah tekanan. Saya terkejut ia justru melimpahkan tekanan itu kepada kami."
Ia menambahkan: "Kami menyukai tekanan. Begitulah adanya. Saya tidak menghabiskan satu menit pun untuk memikirkan siapa favoritnya dan di mana letak tekanannya. Saya tahu betul bahwa di dalam tim, mereka sedang mempersiapkan diri untuk memenangkan pertandingan. Mengapa tidak?"
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Haaland membidik rekor gol
Pernyataan Haaland yang rendah hati menjelang pertandingan sangat kontras dengan penampilannya yang mengesankan di lapangan, di mana ia telah mencetak tujuh gol hanya dalam empat penampilan pertamanya di Piala Dunia. Penyerang tajam ini berpotensi menyamai rekor pencetak gol legendaris di turnamen tersebut milik James Rodriguez dan Gerd Muller jika ia berhasil menembus barisan pertahanan Inggris.
Sebaliknya, Inggris harus berjuang untuk mengatasi kutukan historis mereka, mengingat mereka berulang kali gagal saat menghadapi lawan-lawan dari Eropa di babak gugur turnamen internasional besar.
Para raksasa bertarung memperebutkan tempat di semifinal
Pemenang pertandingan ini di Miami akan melaju ke semifinal untuk menghadapi pemenang pertandingan perempat final paralel antara Argentina dan Swiss di Kansas City Stadium. Sebelum bisa bermimpi lolos ke empat besar, tim Inggris yang saat ini tak terkalahkan dalam tujuh pertandingan berturut-turut harus menunjukkan ketangguhan pertahanan untuk menetralisir serangan agresif Norwegia yang dipimpin oleh Haaland.
Saat ditanya mengenai siapa yang berada di bawah tekanan terbesar, Stale Solbakken mengatakan dalam konferensi pers pada hari Jumat: “Saya pikir Inggris menghadapi tekanan yang lebih besar daripada kami, tetapi kami juga menuntut performa terbaik dari diri kami sendiri. Dan saat pertandingan berlangsung, para pemain tidak terlalu memikirkan tekanan tersebut. Ini adalah pertarungan 11 lawan 11. Hal ini lebih banyak dibicarakan sebelum pertandingan dimulai.”
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