Thomas Tuchel sudah mulai menunjukkan kehebatannya - namun ia masih harus memperbaiki pertahanan Inggris yang rapuh: Pemenang dan pecundang saat bintang-bintang papan atas Harry Kane dan Jude Bellingham tampil gemilang dalam kemenangan pembuka Piala Dunia atas Kroasia

Bagaimanapun juga, apa pun yang dikatakan Tuchel, hal itu berhasil, karena Inggris berhasil mengubah babak pertama yang biasa-biasa saja menjadi babak kedua yang meyakinkan, mencetak dua gol tambahan sekaligus menunjukkan mengapa mereka layak dianggap sebagai salah satu favorit untuk melaju hingga akhir.

Harry Kane sempat membawa Inggris memimpin setelah diberi kesempatan untuk mengulang tendangan penalti yang awalnya diselamatkan oleh Dominik Livakovic, tetapi Kroasia tiba-tiba berhasil membalikkan keadaan.

Keputusan Tuchel untuk tidak memainkan Marc Guehi dan memilih John Stones serta Ezri Konsa sempat menjadi bahan perbincangan, dan mereka yang mempertanyakan keputusan tersebut terbukti benar ketika gelandang Inter, Petar Sucic, melakukan penetrasi ke dalam, Stones terpancing oleh gerakan tipuan, dan bola kemudian diteruskan ke Martin Baturina yang melepaskan tendangan ke sudut atas gawang.

Inggris hanya membutuhkan waktu lebih dari lima menit untuk kembali memimpin, saat Declan Rice membawa keahliannya dalam situasi bola mati dari Arsenal ke panggung internasional dan melepaskan tendangan sudut yang tepat mengarah ke kepala Kane, yang kemudian menyundulnya ke gawang. Namun, Inggris tak mampu mempertahankan keunggulan, saat Mario Pasalic melepaskan umpan lambung melewati barisan pertahanan yang mundur terlalu dalam, sehingga memungkinkan Ivan Perisic menerobos ke belakang pertahanan dan menyundul bola ke arah Petar Musa, yang kemudian melepaskan tendangan voli ke sudut bawah gawang.

Respons Inggris di babak kedua sangat mengesankan. Elliot Anderson, yang kurang menonjol sepanjang sebagian besar babak pertama, melepaskan umpan cerdik ke sisi kanan, dan Jude Bellingham menahan lawan serta mencetak gol ke sudut bawah gawang. Sejak saat itu, Livakovic menjaga Kroasia tetap dalam permainan, melakukan tujuh penyelamatan, sebagian besar secara beruntun sebelum menit ke-60.

Inggris akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-85 saat Bukayo Saka mengoper bola kepada rekan setimnya yang juga masuk sebagai pemain pengganti, Marcus Rashford, yang kemudian mencetak gol ke sudut bawah gawang.

Namun, ini jauh dari penampilan yang sempurna. Pertahanan Inggris terlihat goyah, dan pasti akan ada pertanyaan mengenai kemampuan mereka mengendalikan pertandingan, terutama dengan Rice yang sedang cedera. Namun, daya serang dan respons di babak kedua menunjukkan bahwa, setidaknya, Inggris bisa menjadi tim yang sangat berbahaya selama lima minggu ke depan.

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