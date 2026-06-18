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England Croatia W+Ls GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Thomas Tuchel sudah mulai menunjukkan kehebatannya - namun ia masih harus memperbaiki pertahanan Inggris yang rapuh: Pemenang dan pecundang saat bintang-bintang papan atas Harry Kane dan Jude Bellingham tampil gemilang dalam kemenangan pembuka Piala Dunia atas Kroasia

Winners & losers
England
World Cup
H. Kane
J. Bellingham
T. Tuchel
Croatia
FEATURES
England vs Croatia
Analysis

Thomas Tuchel tidak menjelaskan secara rinci apa yang ia katakan pada jeda babak pertama saat Inggris menang 4-2 atas Kroasia dalam laga pembuka kampanye Piala Dunia 2026 mereka. Skor saat itu imbang 2-2, dan Inggris tidak bermain dengan baik. Tuchel menegaskan bahwa ia menyampaikan beberapa kata-kata yang menenangkan dan meminta timnya untuk bermain dengan keberanian. Namun, kenyataannya mungkin sedikit lebih keras.

Bagaimanapun juga, apa pun yang dikatakan Tuchel, hal itu berhasil, karena Inggris berhasil mengubah babak pertama yang biasa-biasa saja menjadi babak kedua yang meyakinkan, mencetak dua gol tambahan sekaligus menunjukkan mengapa mereka layak dianggap sebagai salah satu favorit untuk melaju hingga akhir.

Harry Kane sempat membawa Inggris memimpin setelah diberi kesempatan untuk mengulang tendangan penalti yang awalnya diselamatkan oleh Dominik Livakovic, tetapi Kroasia tiba-tiba berhasil membalikkan keadaan.

Keputusan Tuchel untuk tidak memainkan Marc Guehi dan memilih John Stones serta Ezri Konsa sempat menjadi bahan perbincangan, dan mereka yang mempertanyakan keputusan tersebut terbukti benar ketika gelandang Inter, Petar Sucic, melakukan penetrasi ke dalam, Stones terpancing oleh gerakan tipuan, dan bola kemudian diteruskan ke Martin Baturina yang melepaskan tendangan ke sudut atas gawang.

Inggris hanya membutuhkan waktu lebih dari lima menit untuk kembali memimpin, saat Declan Rice membawa keahliannya dalam situasi bola mati dari Arsenal ke panggung internasional dan melepaskan tendangan sudut yang tepat mengarah ke kepala Kane, yang kemudian menyundulnya ke gawang. Namun, Inggris tak mampu mempertahankan keunggulan, saat Mario Pasalic melepaskan umpan lambung melewati barisan pertahanan yang mundur terlalu dalam, sehingga memungkinkan Ivan Perisic menerobos ke belakang pertahanan dan menyundul bola ke arah Petar Musa, yang kemudian melepaskan tendangan voli ke sudut bawah gawang.

Respons Inggris di babak kedua sangat mengesankan. Elliot Anderson, yang kurang menonjol sepanjang sebagian besar babak pertama, melepaskan umpan cerdik ke sisi kanan, dan Jude Bellingham menahan lawan serta mencetak gol ke sudut bawah gawang. Sejak saat itu, Livakovic menjaga Kroasia tetap dalam permainan, melakukan tujuh penyelamatan, sebagian besar secara beruntun sebelum menit ke-60.

Inggris akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-85 saat Bukayo Saka mengoper bola kepada rekan setimnya yang juga masuk sebagai pemain pengganti, Marcus Rashford, yang kemudian mencetak gol ke sudut bawah gawang.

Namun, ini jauh dari penampilan yang sempurna. Pertahanan Inggris terlihat goyah, dan pasti akan ada pertanyaan mengenai kemampuan mereka mengendalikan pertandingan, terutama dengan Rice yang sedang cedera. Namun, daya serang dan respons di babak kedua menunjukkan bahwa, setidaknya, Inggris bisa menjadi tim yang sangat berbahaya selama lima minggu ke depan.

GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari Dallas...

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    PEMENANG: Harry Kane

    Nah, tendangan penalti yang gagal itu sudah terlewati di awal...

    Kane belum pernah gagal mencetak gol dari titik penalti untuk Inggris sejak kegagalan terkenal itu melawan Prancis di Piala Dunia 2022, dengan mencetak tujuh gol berturut-turut. Secara teknis, ia menambahnya menjadi delapan pada Rabu lalu, meskipun hanya setelah ia diberi kesempatan kedua oleh wasit setelah Livakovic terlihat bergerak keluar dari garis gawangnya sebelum menepis tendangan penalti penyerang Bayern Munich tersebut.

    Tendangan ulang Kane sangat meyakinkan, dan dia melanjutkan dengan penampilan khas Kane — turun ke lini belakang untuk menghubungkan permainan, masuk ke area berbahaya, dan memancing pelanggaran sesekali. Kerja samanya dengan Noni Madueke sangat mengesankan sepanjang pertandingan, dan dia mencetak gol keduanya dengan sama apiknya. Penjagaan Kroasia memang patut dipertanyakan, tetapi Kane tetap berhasil mencetak gol sundulan itu, mengarahkannya ke sudut bawah gawang.

    Kini ia telah mencetak penalti terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, menjadi pemain Inggris kedua yang mencetak gol di tiga edisi Piala Dunia, dan menyamai rekor Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak asal Inggris di Piala Dunia, sambil memastikan dirinya tidak ketinggalan dalam perburuan Sepatu Emas. Pekerjaan yang sangat baik.

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  • Luka ModricGetty

    PEMENANG: Luka Modric

    Luka Modric, perlu diingat, adalah seorang pesepakbola yang sungguh luar biasa. Ia memecahkan duopoli Lionel Messi-Cristiano Ronaldo dan memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2018, serta termasuk di antara para legenda di posisi gelandang tengah.

    Namun di sini, usianya yang 40 tahun terlihat jelas. Modric kesulitan menemukan ritme permainan sejak menit pertama, dan menyebabkan penalti di awal pertandingan setelah terlambat sepersekian detik dalam perebutan bola 50/50 dengan Madueke. Meskipun ia berhasil menyelesaikan sebagian besar operannya, Modric tak pernah mampu mendominasi jalannya pertandingan.

    Sejujurnya, Kroasia memang kalah jumlah di lini tengah, tetapi dulu ada masa-masa ketika Modric mampu mengatasi situasi seperti itu. Di sini, ia terlihat apa adanya — seorang pemain yang sudah menua dan bisa dikalahkan oleh lawan-lawan yang lebih muda serta lebih dinamis secara fisik darinya.

    Kroasia mengganti kapten mereka sebelum menit ke-60 dengan Mateo Kovacic, yang langsung memberikan energi lebih. Modric memang tidak bisa ditarik keluar — tidak pernah — tetapi ia jelas tidak bisa lagi memimpin tim ini seperti dulu.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Jude Bellingham

    Terlepas dari semua pembicaraan mengenai kehebatan Kane, Bellingham terasa seperti pemain yang benar-benar menentukan nasib Tuchel dan Inggris musim panas ini. Jika pemain Real Madrid itu mampu mencetak gol dan memberikan assist dari lini tengah, hal itu akan memberi dimensi tambahan bagi The Three Lions.

    Sebenarnya, Bellingham sempat kesulitan di awal pertandingan meskipun ia beberapa kali menunjukkan kecepatan yang memukau. Namun, segalanya segera berubah. Sebuah sprint melalui tengah lapangan menunjukkan kemampuannya — meskipun tidak berhasil — dan di babak kedua, ia mencetak gol yang memang pantas ia dapatkan.

    Anderson, pemain lain yang awalnya lambat terlibat, mengirim umpan panjang ke sisi lapangan, Bellingham berlari mengejarnya, dan menyelesaikannya dengan rapi. Ia berdiri dengan penuh percaya diri, tangan terentang, di hadapan para penggemar yang memujanya.

    Kemudian, ia turun ke posisi yang sedikit lebih dalam, berpindah dari nomor 10 ke nomor 8, dan ia juga tampil bagus di sana, bekerja dengan baik sambil memungkinkan Morgan Rogers untuk maju ke depan. Para penggemar Inggris berharap masih banyak hal yang akan datang.

    "Anda bisa mengandalkan Jude di momen-momen seperti ini. Dia menyukai pertandingan-pertandingan yang penuh tekanan," kata Tuchel setelah pertandingan usai.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Pidato Tuchel di ruang ganti

    Tuchel tidak puas pada babak pertama. Itulah kesimpulan paling sederhana yang bisa diambil para penggemar dari pernyataan asisten pelatihnya, Anthony Barry, saat ia mengungkapkan perasaannya dalam wawancara babak pertama dengan ITV.

    "Kami membuat beberapa keputusan di mana energi kami tidak mengalir dengan lancar, bermain panjang saat seharusnya bermain pendek, bermain pendek saat seharusnya bermain panjang, benar-benar tidak memanfaatkan celah-celah sehingga tidak memungkinkan kami mempercepat permainan seperti yang kami inginkan," kata Barry.

    "Dari situ, kami kemudian mengambil beberapa keputusan yang diambil tanpa pemikiran yang jernih, memainkan umpan panjang saat seharusnya pendek, dan sebaliknya, serta benar-benar gagal memanfaatkan celah-celah sehingga tidak memungkinkan kami mempercepat tempo permainan sesuai keinginan. Lalu Anda berpikir penalti itu akan membebaskan kami, memungkinkan kami bermain lebih seperti diri kami sendiri, tapi sekali lagi kami terjebak dalam pola-pola permainan yang penuh ketakutan.

    "Kami mencetak gol kedua lagi. Kami berharap itu adalah momen yang akan memungkinkan kami untuk melaju di pertandingan ini, tapi ya, kami kebobolan gol kedua tak lama setelah itu, dan sekarang kami harus membicarakan hal itu saat istirahat babak pertama."

    Tentu saja kami tidak tahu apa yang dibicarakan saat jeda, tetapi Kane menyebutkan bahwa Tuchel memberikan “pidato”, sementara Rice merasa bahwa kata-kata Tuchel membuktikan mengapa dia adalah “manajer top”. Tuchel sendiri mengatakan bahwa dia dan stafnya “mendorong para pemain untuk berani mengambil inisiatif”.

    Apa pun yang dikatakan pelatih asal Jerman itu, jelas hal itu berhasil. Inggris bermain seperti tim yang sama sekali berbeda setelah jeda, mencetak gol hampir seketika sebelum mengendalikan permainan sepenuhnya.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Pertahanan Inggris

    Tim Inggris ini memang selalu mampu mencetak gol. Mereka memiliki daya serang yang sangat kuat, banyak ide cemerlang di sepertiga akhir lapangan, serta banyak pemain yang mampu membuat perbedaan. Ada juga opsi-opsi cadangan yang siap diturunkan. Tampaknya sangat kecil kemungkinannya Inggris tidak mencetak gol sama sekali sepanjang musim panas ini.

    Tapi bagaimana dengan pertahanannya? Nah, itu terlihat sedikit goyah — jika tidak bisa dibilang benar-benar tidak pasti. Tuchel menurunkan empat bek berupa Reece James, Konsa, Stones, dan Nico O'Reilly, dan tak satu pun dari mereka yang bisa dikatakan tampil bagus dalam hal pertahanan.

    Stones lengah saat gol pertama Kroasia tercipta, Konsa terlalu mundur saat gol kedua mereka tercipta, sementara James hanya mengejar bayangan. O'Reilly tidak banyak melakukan tugas bertahan untuk Manchester City setiap pekannya, dan hal itu juga terlihat di sini.

    Belum waktunya untuk panik — belum. Namun, Tuchel tentu harus memikirkan kembali — baik soal susunan pemain maupun formasi taktis — terkait barisan pertahanannya.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Marcus Rashford

    Menjelang turnamen, Anthony Gordon dan Marcus Rashford bersaing ketat untuk posisi starter di sayap kiri lini serang Inggris. Pada akhirnya, Gordon yang menang, berkat kemampuan menekan lawan dan kontribusinya di lini pertahanan. Meskipun penampilan Gordon di sini tidak buruk, ia masih kurang memiliki ketajaman di depan gawang.

    Rashford menawarkan kualitas yang lebih baik. Ia adalah penyerang elit yang telah menemukan kembali performa terbaiknya selama masa peminjamannya selama satu musim di Barcelona. Cara ia mencetak golnya mencerminkan kepercayaan diri barunya: gerakan kaki yang rapi dan penyelesaian akhir yang mulus, membuat semuanya tampak seolah-olah ia berlari dalam mode autopilot.

    Mungkin begitulah keadaan saat ini: Gordon untuk energi, Rashford untuk gol. Jika memang ada pertukaran peran selama 60 menit, maka itu bukanlah hal yang buruk sama sekali.