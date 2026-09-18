Getty Images Sport
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Thomas Tuchel rombak besar-besaran! Trent Alexander-Arnold dan Cole Palmer dipanggil kembali ke skuad Inggris saat Phil Foden dan Jordan Henderson dicoret
Tuchel menyambut kembalinya para bintang yang tersisih untuk Nations League
Tuchel secara resmi telah memulai proses membangun kembali tim nasional Inggris dengan memanggil kembali duet papan atas Cole Palmer dan Trent Alexander-Arnold kembali ke dalam skuad untuk jeda internasional mendatang. Kedua pemain itu menjadi absen yang menonjol dari kampanye Piala Dunia baru-baru ini di Amerika Utara, tetapi performa mereka di level domestik telah memaksa manajer asal Jerman itu untuk mempertimbangkan kembali pilihannya. Palmer, yang mengalami akhir musim sebelumnya yang sulit, terlihat kembali bugar di bawah Xabi Alonso musim ini, sementara Alexander-Arnold telah memantapkan dirinya sebagai starter reguler di Real Madrid di bawah Jose Mourinho.
Masuknya para bintang ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan taktis Tuchel saat ia menyiapkan timnya untuk laga melawan Spanyol, Kroasia, dan Ceko. Palmer sudah menyumbang empat gol dan dua assist untuk Chelsea musim ini, membuktikan nilainya sebagai salah satu pengaruh kreatif terbesar di Premier League. Sementara itu, fleksibilitas Alexander-Arnold dan umpan-umpannya dari sisi kanan sangat dirindukan Inggris, terutama mengingat minimnya kedalaman belakangan ini di posisi full-back.
- Getty
Wajah baru bergabung dengan skuad Inggris
Selain para pemain senior yang kembali, Tuchel menepati janjinya untuk menyegarkan skuad dengan pemain muda. Sensasi Liverpool berusia 18 tahun, Rio Ngumoha, yang tampil mengesankan dalam laga pemanasan Piala Dunia Inggris, mendapat panggilan kompetitif senior pertamanya. Ia ditemani gelandang Bournemouth Alex Scott, yang sedang berada dalam performa gemilang di pesisir selatan.
Daftar 27 pemain itu juga mencakup panggilan pertama di bawah manajemen saat ini untuk bek Everton Jarrad Branthwaite, bersama Lewis Hall dari Newcastle dan talenta remaja Arsenal, Myles Lewis-Skelly. Penyerang Leeds United Dominic Calvert-Lewin juga kembali ke panggung internasional untuk menambah opsi di lini serang.
Nama-nama besar tersingkir dalam pencoretan tanpa ampun
Sementara para wajah baru memunculkan antusiasme, sorotan utama juga tertuju pada mereka yang ditinggalkan. Phil Foden dari Manchester City mungkin menjadi pencoretan paling mengejutkan, karena ia gagal masuk skuad bersama Jordan Henderson dari Chelsea. Pencoretan Henderson menjadi kontras yang mencolok dengan Piala Dunia, ketika keberadaannya dalam skuad memicu perdebatan besar. Selain itu, Tuchel menunjukkan sisi tanpa kompromi dengan mencoret Noni Madueke dari Arsenal dan kapten Chelsea Reece James.
Cedera juga berperan dalam susunan skuad. Bek Inter Milan John Stones menepi karena masalah paha, sementara Jason Steele dari Brighton dipanggil untuk menggantikan Dean Henderson yang cedera di posisi penjaga gawang. Nama-nama lain yang juga absen termasuk penyerang yang berbasis di Arab Saudi, Ivan Toney dan Ollie Watkins, serta Dan Burn dan Djed Spence.
- Getty Images Sport
Daftar lengkap skuad Inggris
Kiper: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United)
Bek: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
Gelandang: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (AFC Bournemouth)
Penyerang: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal)
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