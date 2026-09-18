Tuchel secara resmi telah memulai proses membangun kembali tim nasional Inggris dengan memanggil kembali duet papan atas Cole Palmer dan Trent Alexander-Arnold kembali ke dalam skuad untuk jeda internasional mendatang. Kedua pemain itu menjadi absen yang menonjol dari kampanye Piala Dunia baru-baru ini di Amerika Utara, tetapi performa mereka di level domestik telah memaksa manajer asal Jerman itu untuk mempertimbangkan kembali pilihannya. Palmer, yang mengalami akhir musim sebelumnya yang sulit, terlihat kembali bugar di bawah Xabi Alonso musim ini, sementara Alexander-Arnold telah memantapkan dirinya sebagai starter reguler di Real Madrid di bawah Jose Mourinho.

Masuknya para bintang ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan taktis Tuchel saat ia menyiapkan timnya untuk laga melawan Spanyol, Kroasia, dan Ceko. Palmer sudah menyumbang empat gol dan dua assist untuk Chelsea musim ini, membuktikan nilainya sebagai salah satu pengaruh kreatif terbesar di Premier League. Sementara itu, fleksibilitas Alexander-Arnold dan umpan-umpannya dari sisi kanan sangat dirindukan Inggris, terutama mengingat minimnya kedalaman belakangan ini di posisi full-back.