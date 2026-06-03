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Gordon should start over RashfordGetty
Thomas Hindle

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Thomas Tuchel perlu mencontoh langkah Barcelona dan memilih Anthony Gordon, yang bernilai €80 juta, untuk menjadi starter bagi Inggris di Piala Dunia, alih-alih Marcus Rashford

Opinion
England
A. Gordon
M. Rashford
World Cup
Barcelona
FEATURES
England vs New Zealand

Ketika Marcus Rashford pertama kali mencoba berbicara dalam bahasa Spanyol, Lamine Yamal tertawa terpingkal-pingkal. Kejadian itu terjadi saat sesi latihan pertama pemain pinjaman Manchester United di Catalunya—atau setidaknya, sesi pertama yang dipublikasikan—dan setelah berlari-lari mengejar bayangan dalam latihan rondo, Rashford mengucapkan sesuatu yang hampir tak bisa dimengerti oleh calon peraih Ballon d'Or tersebut. Bandingkan hal itu dengan kesan pertama yang ditinggalkan oleh pemain Inggris terbaru Barca, Anthony Gordon, yang kemampuan berbahasa Spanyolnya yang nyaris lancar mengejutkan para penonton yang menyaksikan konferensi pers perkenalannya.

Kepindahan Gordon ke Camp Nou terbilang mahal sekaligus mengejutkan. Keinginan Gordon untuk meninggalkan Newcastle, kebutuhan The Magpies untuk melepas pemain, serta tekad Barcelona untuk mengalahkan Bayern Munich dalam perburuan pemain tersebut membuat kesepakatan itu rampung dalam waktu kurang dari 24 jam sejak kabar pertama beredar di media sosial. Biaya transfernya bisa melonjak hingga angka yang fantastis, yakni €80 juta (£69 juta/$93 juta).

Pindah tersebut telah menambah dinamika menarik pada salah satu dari sedikit perdebatan pemilihan pemain yang mengelilingi tim Inggris menjelang Piala Dunia 2026. Gordon dan Rashford, yang masa depannya kini diragukan setelah Barcelona mengeluarkan dana besar untuk pemain dengan atribut serupa, bersaing untuk posisi sayap kiri, dengan Thomas Tuchel kemungkinan akan memberi keduanya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan selama laga persahabatan mendatang melawan Selandia Baru dan Kosta Rika.

Rashford saat ini menjadi favorit dan merupakan pilihan yang menarik. Permainannya lebih memukau mata dan ia telah mencetak gol untuk Inggris sebelumnya, termasuk tiga gol di Piala Dunia 2022. Ia, pada hari terbaiknya, adalah penyerang elit yang telah membuktikan dirinya berulang kali di level tertinggi.

Namun, Gordon mungkin merupakan pilihan yang lebih cerdas. Dia tidak mencetak gol sebanyak Rashford, dan permainannya tidak sehalus Rashford saat menguasai bola, tetapi pemain baru Barcelona ini adalah tipe pemain Tuchel yang klasik, cocok sempurna dalam skuad ini, dan seharusnya menjadi pilihan utama untuk memulai pertandingan bagi The Three Lions saat mereka memulai misi untuk mengakhiri 60 tahun kekecewaan.

  • Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty Images

    Kebangkitan Rashford

    Pertama-tama, perlu diingat betapa hebatnya Rashford sebagai pesepakbola. Dulu ia adalah pahlawan asli produk akademi United, namun kurang dari dua tahun lalu ia tampak sangat terpuruk setelah berselisih dengan Ruben Amorim, yang membuat Rashford menegaskan bahwa ia "siap untuk tantangan baru." Peminjaman ke Aston Villa memberikan sedikit tanda-tanda bahwa ia mulai kembali ke performa terbaiknya, tetapi jelas bahwa Rashford membutuhkan klub baru secara permanen untuk benar-benar mengembalikan kariernya ke jalur yang benar.

    Barca hanya bersedia meminjamnya, tetapi opsi pembelian senilai €30 juta (£26 juta/$35 juta) yang disepakati dalam kesepakatan tersebut sama sekali tidak memberatkan. Meskipun ia akan bersaing untuk mendapatkan menit bermain dengan Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski, dan Ferran Torres, Rashford memiliki kesempatan yang ia butuhkan untuk memulai dari awal.

    "[Direktur olahraga Barca] Deco dan saya, kami berbicara sebelum musim dimulai tentang apa yang kami butuhkan. Kami membutuhkan pemain seperti dia. Saya sangat senang dia ada di sini di Barcelona," kata Hansi Flick tentang Rashford pada September, dan pemain Inggris itu membalas kepercayaan manajernya dengan 14 gol dan 11 assist, termasuk tendangan bebas luar biasa di Clasico bulan Mei yang membantu mengamankan gelar Liga dengan gemilang.

    Sejak itu, Rashford telah mengungkapkan keinginannya untuk tetap di Camp Nou, sementara banyak rekan setimnya mendesak klub untuk mempermanenkan kontraknya. Performa apiknya memastikan bahwa kesempatan yang diberikan Tuchel pada Maret 2025 tetap terjaga hingga turnamen besar kelimanya.

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  • Anthony Gordon Newcastle 2025-26Getty

    Kurang memuaskan

    Statistik mentah Gordon tidak seimpresif Rashford selama musim 2025-26. Gordon memang berhasil mencetak 17 gol, termasuk 10 gol di Liga Champions, tetapi ia bermain lebih lama daripada rekan setimnya di tim nasional dan hanya memberikan lima assist.

    Performa buruknya di Liga Premier berperan besar dalam penurunan performa The Magpies hingga finis di peringkat ke-12 di Liga Premier, dan pada akhir musim, Gordon sama sekali tidak dimainkan karena semua pihak sudah mengantisipasi perpisahan yang tak terelakkan.

  • Anthony Gordon Newcastle 2025-26Getty Images

    Atribut dasar

    Namun, kontribusi yang bisa diberikan Gordon dan tidak bisa diberikan Rashford tidak tercermin dalam jumlah gol atau assist yang mereka hasilkan. Sepak bola kini semakin berfokus pada sistem, bukan sekadar bakat individu yang fluktuatif, dan hal ini sangat terasa dalam pertandingan internasional, di mana para pemain bintang harus didukung oleh para pemain pendukung yang bersemangat dan setia agar segala sesuatunya berjalan lancar.

    Gordon adalah rekan yang sempurna - secara harfiah. Di lapangan, ia jarang berhenti bergerak, baik saat timnya menguasai bola maupun tidak. Ia sering berlari ke sisi lapangan untuk menerima umpan terobosan, dan meskipun banyak upaya tersebut tidak membuahkan hasil, ia terus menunjukkan kemauannya berulang kali.

    Tanpa bola, Gordon adalah penekan yang tak kenal lelah, terus-menerus mengganggu dan menekan barisan belakang lawan. Dalam satu momen yang sangat menonjol selama musim 2023-24, Gordon merebut bola dari bek kanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold, berlari melewati tiga bek, dan mencetak gol.

    Statistik yang mendasari menunjukkan hal yang hampir sama. Gordon berlari lebih jauh per pertandingan - 7,43 kilometer - daripada Rashford pada musim lalu. Menurut Statsbomb, ia berada di persentil ke-96 untuk aksi-aksi defensif, ke-98 untuk tekanan, dan ke-94 untuk tekanan balik di Liga Premier. Angka-angka tersebut bisa dibilang yang terbaik.

  • Thomas Tuchel Anthony Gordon England 2025Getty Images

    Pas sekali

    Dan dari sudut pandang taktis, kehadiran Gordon sangat masuk akal. Meskipun Phil Foden dan Cole Palmer adalah pemain sepak bola murni yang lebih baik daripada pemain asal Liverpool itu, keduanya tidak cocok dengan gaya permainan yang diinginkan Tuchel sebaik Gordon, sehingga mereka ditinggalkan di rumah musim panas ini.

    Inggris dibangun di sekitar Harry Kane, dan Tuchel bersedia mengakomodasi insting kaptennya yang suka bergerak bebas, mendorongnya untuk menciptakan peluang dari area yang lebih dalam, selama dia tahu ada pemain sayap yang bersedia berlari dan mengisi ruang kosong yang ditinggalkan Kane. Gordon adalah orang yang tepat untuk itu.

    Meskipun ia pernah bermain sebagai No.9 di Everton dan Newcastle, dan mungkin akan melakukannya lagi di Barcelona tergantung siapa yang direkrut untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Lewandowski, Gordon dibesarkan dan dikembangkan sebagai sayap tradisional yang melakukan lari yang sama berulang kali—dan melakukannya dengan benar sebagian besar waktu.

    Dia, karenanya, adalah pelengkap yang sempurna bagi Kane saat Inggris menguasai bola. Dan tanpa bola, kerja kerasnya seharusnya memberi kapten waktu untuk mengistirahatkan kakinya yang lelah. Keduanya juga telah bersinergi dengan baik di lapangan, setelah menghabiskan 528 menit bermain bersama dalam 12 pertandingan. Inggris memenangkan sembilan di antaranya, terutama kemenangan telak 5-0 atas Latvia di mana baik Kane maupun Gordon mencetak gol.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Risiko taktis

    Tentu saja, ini selalu menjadi risiko saat mengambil keputusan seperti itu, tetapi itulah yang telah disepakati Inggris bersama Tuchel. Pelatih asal Jerman ini adalah sosok yang sangat mengutamakan sistem, dan tidak segan-segan menepikan pemain-pemain bintang demi formasi taktis yang padu.

    Dengan menepikan Rashford demi Gordon, Tuchel tampaknya akan melanjutkan tren tersebut - mengutamakan sistem daripada bakat individu. Kita hanya perlu melihat kegagalan timnas Inggris asuhan Sir Gareth Southgate di Euro 2024 untuk mengetahui alasan mengapa pelatih asal Jerman itu berpikir demikian, karena mantan bos tersebut tetap bersikukuh mempertahankan pemain-pemain tertentu meskipun performa mereka tidak membenarkan pemilihan ulang.

    Bukan berarti Gordon tidak bisa memukau saat menguasai bola - ia melakukan lebih banyak dribel per 90 menit daripada pemain Newcastle lainnya musim lalu - namun justru aspek permainannya yang tidak menjadi sorotanlah yang membuatnya lebih cocok untuk tim Inggris ini. Rashford mungkin lebih menarik dan sulit diprediksi, tetapi Tuchel perlu mengambil risiko ini jika The Three Lions ingin melangkah jauh di Amerika Utara.

  • Marcus Rashford England 2026Getty Images

    Penerobos yang ideal

    Meskipun Rashford tidak diturunkan sebagai starter, itu tidak berarti ia tidak akan memiliki peran dalam turnamen ini. Mengingat suhu yang sangat panas yang diperkirakan akan dihadapi Inggris sepanjang turnamen, Tuchel perlu memanfaatkan skuadnya agar para pemain inti tidak kelelahan.

    Dan dengan Palmer, Foden, dan pemain lain yang tidak tersedia bagi manajer, Rashford menjadi salah satu dari sedikit pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan yang bisa dimasukkan dari bangku cadangan dan memberikan dimensi tambahan pada serangan Inggris, jika diperlukan. Sebaliknya, sulit membayangkan Gordon akan seefektif itu, terutama jika Tuchel sedang mengejar ketertinggalan.

    Meskipun masih harus dilihat apakah Barcelona akan memutuskan untuk menjadikan transfer Rashford permanen dan menempatkannya dalam persaingan langsung dengan Gordon untuk waktu bermain di level klub, keputusan yang harus diambil Tuchel jelas: Mainkan Gordon — dia dibeli seharga €80 juta bukan tanpa alasan!

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