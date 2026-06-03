Thomas Tuchel perlu mencontoh langkah Barcelona dan memilih Anthony Gordon, yang bernilai €80 juta, untuk menjadi starter bagi Inggris di Piala Dunia, alih-alih Marcus Rashford

Kepindahan Gordon ke Camp Nou terbilang mahal sekaligus mengejutkan. Keinginan Gordon untuk meninggalkan Newcastle, kebutuhan The Magpies untuk melepas pemain, serta tekad Barcelona untuk mengalahkan Bayern Munich dalam perburuan pemain tersebut membuat kesepakatan itu rampung dalam waktu kurang dari 24 jam sejak kabar pertama beredar di media sosial. Biaya transfernya bisa melonjak hingga angka yang fantastis, yakni €80 juta (£69 juta/$93 juta).

Pindah tersebut telah menambah dinamika menarik pada salah satu dari sedikit perdebatan pemilihan pemain yang mengelilingi tim Inggris menjelang Piala Dunia 2026. Gordon dan Rashford, yang masa depannya kini diragukan setelah Barcelona mengeluarkan dana besar untuk pemain dengan atribut serupa, bersaing untuk posisi sayap kiri, dengan Thomas Tuchel kemungkinan akan memberi keduanya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan selama laga persahabatan mendatang melawan Selandia Baru dan Kosta Rika.

Rashford saat ini menjadi favorit dan merupakan pilihan yang menarik. Permainannya lebih memukau mata dan ia telah mencetak gol untuk Inggris sebelumnya, termasuk tiga gol di Piala Dunia 2022. Ia, pada hari terbaiknya, adalah penyerang elit yang telah membuktikan dirinya berulang kali di level tertinggi.

Namun, Gordon mungkin merupakan pilihan yang lebih cerdas. Dia tidak mencetak gol sebanyak Rashford, dan permainannya tidak sehalus Rashford saat menguasai bola, tetapi pemain baru Barcelona ini adalah tipe pemain Tuchel yang klasik, cocok sempurna dalam skuad ini, dan seharusnya menjadi pilihan utama untuk memulai pertandingan bagi The Three Lions saat mereka memulai misi untuk mengakhiri 60 tahun kekecewaan.