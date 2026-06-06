Thomas Tuchel meyakinkan para penggemar Inggris bahwa Harry Kane berada dalam 'kondisi prima' dan tidak akan mengalami masalah dengan cuaca 'panas' di Piala Dunia

Tuchel menjelaskan rencananya terkait rotasi skuad selama laga-laga persahabatan mendatang, sekaligus menegaskan bahwa Kane akan bermain selama 45 menit akhir pekan ini serta mengisyaratkan bagaimana para penyerang cadangannya akan diturunkan.

Menjelaskan kedalaman taktisnya, Tuchel menambahkan: "Semua pemain akan bermain selama 45 menit sehingga kami bisa melanjutkan persiapan sepanjang minggu. Kami akan berusaha menjaga kebugaran Harry dan memainkannya sebanyak mungkin, tetapi semoga kami memiliki kesempatan untuk tidak perlu memainkannya dalam setiap pertandingan selama 90 atau 120 menit. Namun, jika pertandingan berlangsung ketat, apakah kami benar-benar akan melakukan ini? Apakah kami akan menarik pemain andalan kami? Mungkin tidak."

Manajer Inggris itu menandakan bahwa Ollie Watkins menempati peran penyerang cadangan di belakang Kane, sementara Ivan Toney memberikan kedalaman bangku cadangan tambahan. Ia menambahkan: "Saya pikir Oli adalah pemain yang kami butuhkan untuk menggantikan Harry jika kami merasa Harry tidak perlu memulai pertandingan. Ia bisa menjaga intensitas dan mempertahankan tekanan, itulah kekuatan Oli. Dan Ivan adalah penuntas bagi kami.

"Mungkin ini tugas khusus untuk mengalihkan perhatian dari Harry. Lalu kami punya penyerang kedua yang sangat, sangat bagus di kotak penalti. Dia penendang penalti yang bagus. Dia berlatih di level tinggi. Saya sangat puas dengannya. Dia baru saja membuktikan bahwa keputusan membawa dia adalah tepat. Dia punya sikap yang brilian. Kami punya beberapa opsi, tapi Harry tentu saja adalah pemain utama di lini depan."