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Thomas Tuchel meyakinkan para penggemar Inggris bahwa Harry Kane berada dalam 'kondisi prima' dan tidak akan mengalami masalah dengan cuaca 'panas' di Piala Dunia
Tuchel menepis kekhawatiran terkait iklim
Staf kepelatihan Inggris awalnya merasa khawatir bahwa cuaca panas yang menyengat di Florida pada bulan Juni dapat memengaruhi performa fisik kapten mereka. Namun, penyerang berusia 32 tahun itu telah sepenuhnya menghilangkan keraguan tersebut dengan memimpin intensitas latihan pertahanan dengan tekanan tinggi di West Palm Beach. Kane tiba di pemusatan latihan prakompetisi ini setelah menjalani musim yang luar biasa bersama Bayern Munich, di mana ia mencetak 61 gol.
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Manajer mendukung striker andalan
Pelatih tim nasional itu menekankan bahwa penyerang produktif tersebut telah menunjukkan kesiapan penuh selama sesi-sesi awal tim. Mendukung senjata utama serangannya, Tuchel berkata: "Dia dalam kondisi prima. Dia siap bertanding. Kita tidak perlu khawatir sama sekali tentang dia, meski cuaca panas di bulan Juni. Sepanjang minggu ini dia telah membuktikan kepadaku bahwa dia siap. Dia adalah pemain kunci kami.
"Dia terlihat ramping. Dia terlihat tajam, dan dia berlatih di level tertinggi. Kami melakukan sesi latihan pertahanan hari ini dan dia memimpin intensitasnya. Dia sangat terbiasa dengan tekanan tinggi dari Bayern Munich dan permainan intensif yang mereka mainkan di wilayah lawan. Dia memimpin dengan memberi contoh. Saya pikir dia dalam kondisi terbaik."
Menyerang hierarki yang telah terbentuk sejak awal
Tuchel menjelaskan rencananya terkait rotasi skuad selama laga-laga persahabatan mendatang, sekaligus menegaskan bahwa Kane akan bermain selama 45 menit akhir pekan ini serta mengisyaratkan bagaimana para penyerang cadangannya akan diturunkan.
Menjelaskan kedalaman taktisnya, Tuchel menambahkan: "Semua pemain akan bermain selama 45 menit sehingga kami bisa melanjutkan persiapan sepanjang minggu. Kami akan berusaha menjaga kebugaran Harry dan memainkannya sebanyak mungkin, tetapi semoga kami memiliki kesempatan untuk tidak perlu memainkannya dalam setiap pertandingan selama 90 atau 120 menit. Namun, jika pertandingan berlangsung ketat, apakah kami benar-benar akan melakukan ini? Apakah kami akan menarik pemain andalan kami? Mungkin tidak."
Manajer Inggris itu menandakan bahwa Ollie Watkins menempati peran penyerang cadangan di belakang Kane, sementara Ivan Toney memberikan kedalaman bangku cadangan tambahan. Ia menambahkan: "Saya pikir Oli adalah pemain yang kami butuhkan untuk menggantikan Harry jika kami merasa Harry tidak perlu memulai pertandingan. Ia bisa menjaga intensitas dan mempertahankan tekanan, itulah kekuatan Oli. Dan Ivan adalah penuntas bagi kami.
"Mungkin ini tugas khusus untuk mengalihkan perhatian dari Harry. Lalu kami punya penyerang kedua yang sangat, sangat bagus di kotak penalti. Dia penendang penalti yang bagus. Dia berlatih di level tinggi. Saya sangat puas dengannya. Dia baru saja membuktikan bahwa keputusan membawa dia adalah tepat. Dia punya sikap yang brilian. Kami punya beberapa opsi, tapi Harry tentu saja adalah pemain utama di lini depan."
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