Thomas Tuchel meyakini Inggris siap menyambut Piala Dunia yang 'luar biasa' setelah kemenangan telak atas Kosta Rika

Penampilan di lapangan tersebut menonjolkan keluwesan taktis Inggris saat ini, dengan pemain baru Barcelona, Gordon, dan Noni Madueke dari Arsenal yang terus-menerus menyulitkan pertahanan Kosta Rika.

Menyikapi tekanan besar di babak final, Tuchel menambahkan: “Ini Piala Dunia dan sudah dekat. Begitu bola bergulir dan pertandingan dimulai, kita akan merasakannya… ketegangan akan meningkat, tapi biasanya itulah hal yang paling saya nikmati secara pribadi, saat Anda merasa hidup.”