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Thomas Tuchel meyakini Inggris siap menyambut Piala Dunia yang 'luar biasa' setelah kemenangan telak atas Kosta Rika
Kemenangan telak di Florida
Tim asuhan Tuchel menampilkan performa yang mengesankan dan dominan di Florida, meskipun kick-off tertunda selama satu jam akibat badai petir di daerah setempat. Gol-gol dari Declan Rice, tendangan penalti Anthony Gordon, dan sundulan Ollie Watkins di menit-menit akhir memastikan kemenangan yang meyakinkan, memperpanjang rekor Inggris menjadi sembilan kemenangan beruntun baik saat bertandang maupun di tempat netral. Yang terpenting, tim ini tidak mengalami cedera sama sekali, dengan Jude Bellingham tampil tajam dalam peran nomor 10 menjelang turnamen.
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Tuchel memuji kekompakan tim
Berbicara setelah peluit akhir berbunyi di Orlando, sang manajer mengungkapkan rasa puas yang mendalam atas disiplin taktis dan kekompakan yang ditunjukkan para pemainnya. Menanggapi penampilan gemilang tersebut, Tuchel mengatakan: “Kami telah menetapkan arah hari ini dalam rapat dan para pemain sudah siap. Jika kami benar-benar bisa bermain seperti ini dan berkembang seiring berjalannya turnamen serta mempertahankan kekompakan, persaudaraan, dan semangat tim seperti yang kami tunjukkan hari ini, maka kami akan memiliki ikatan yang luar biasa dengan para penggemar dan semoga ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa.”
Manajer menikmati tekanan turnamen
Penampilan di lapangan tersebut menonjolkan keluwesan taktis Inggris saat ini, dengan pemain baru Barcelona, Gordon, dan Noni Madueke dari Arsenal yang terus-menerus menyulitkan pertahanan Kosta Rika.
Menyikapi tekanan besar di babak final, Tuchel menambahkan: “Ini Piala Dunia dan sudah dekat. Begitu bola bergulir dan pertandingan dimulai, kita akan merasakannya… ketegangan akan meningkat, tapi biasanya itulah hal yang paling saya nikmati secara pribadi, saat Anda merasa hidup.”
- Getty Images Sport
Sentuhan akhir di Kansas
Skuad tersebut kini akan kembali ke West Palm Beach untuk menjalani sesi latihan tambahan serta pertandingan persahabatan tertutup melawan Miami FC guna meningkatkan ketajaman permainan. Setelah masa istirahat singkat, pasukan Tuchel akan bertolak ke markas utama turnamen mereka di Kansas City untuk menyelesaikan persiapan sebelum kompetisi sesungguhnya dimulai. Inggris secara resmi akan memulai perjuangan mereka menuju gelar juara Piala Dunia tepat enam hari dari sekarang, dengan menghadapi tim Kroasia yang tangguh di Dallas pada 17 Juni.