Getty Images Sport
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Thomas Tuchel menyebut mengistirahatkan pemain Inggris sebagai 'kegilaan' dan menolak menerima telepon dari manajer Premier League
Tak ada kompromi untuk tim nasional
Berbicara dalam sebuah konferensi pers, Tuchel menegaskan bahwa ia tidak berniat membuat kesepakatan dengan manajer-manajer Premier League terkait menit bermain pemain, seperti dilaporkan oleh The Guardian.
Meski ia mengakui Declan Rice membutuhkan istirahat karena beban kerjanya yang berat dan masalah kebugaran yang telah terdokumentasi dengan baik, Tuchel ingin mempertahankan konsistensi dalam susunan starter-nya. Berbicara tentang tekanan dari klub, Tuchel berkata: "Saya tidak menerima telepon dari manajer Premier League. Saya tidak pernah menelepon pelatih tim nasional mana pun [saat ia berada di sepak bola klub]. Saya tidak bisa mengatur [menit bermain] para pemain. Itu mustahil. Saya tahu sebagai pelatih klub ... jika saya menelepon seorang pelatih di Brasil atau Argentina, mereka tidak akan tahu apa yang saya bicarakan. Para pemain juga tidak akan tahu apa yang saya bicarakan."
- AFP
Memacu penuh demi kemenangan
Tuchel bertekad menurunkan tim yang kuat, dengan tujuan membangun ritme dan kepercayaan di antara kelompok inti pemainnya. England punya sesuatu yang harus dibuktikan setelah kekalahan 3-2 dari Spanyol di Wembley pada Sabtu. Sang manajer menegaskan bahwa jadwal yang padat bukan alasan yang sah untuk mengambil pendekatan yang lebih lunak.
Menjelaskan sikapnya yang tak kenal kompromi soal rotasi, ia menambahkan: "Mengapa saya harus melakukan ini dan mulai memberi para pemain kesan bahwa tidak apa-apa untuk sedikit mundur, atau berbagi satu babak, atau beristirahat dalam satu pertandingan? Saya tidak akan pernah. Ini gila. Kami ingin memenangkan pertandingan berikutnya. Saya akan senang jika tidak perlu melakukan rotasi, tetapi saya tidak yakin apakah itu memungkinkan. Skenario idealnya adalah terus melanjutkan, dan melanjutkan lagi, dan melanjutkan lagi. Dengan minimal enam atau tujuh pemain yang kembali menjadi starter, untuk memberi mereka tanggung jawab dan agar mereka merasakan kepercayaan itu."
Bellingham membawa api
Meski jadwal pertandingan padat, Jude Bellingham tetap menjadi bagian sentral dalam rencana Tuchel, dengan sang manajer memuji energi tanpa lelah gelandang itu saat melawan juara Eropa. Bellingham mencatatkan satu assist dan memenangkan penalti, sekaligus juga terlibat bentrok dengan Marc Cucurella. Menanggapi kekhawatiran soal Bellingham yang bermain terlalu banyak pertandingan dalam waktu berdekatan, Tuchel menegaskan mereka akan memantau kebugarannya dengan cermat, tetapi memuji gaya agresifnya. "Jude menyukai itu, dia menjadi lebih baik jika itu terjadi," kata Tuchel.
"Lebih baik jika dia bermain dengan sedikit amarah. Itulah yang dia lakukan. Saya pikir terkadang dia mencari momen-momen seperti ini untuk menyalakan apinya. Dia tidak mengenal rekan setim [Madrid] mana pun [dalam pertandingan internasional]. Dia masih berteman dengan mereka, tetapi tidak selama 90 menit."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Inggris?
Inggris akan menghadapi Ceko di Praha pada Selasa saat berupaya kembali ke jalur yang tepat di Nations League. Setelah laga krusial ini, skuad akan bertolak ke Rijeka untuk menghadapi Kroasia pada Sabtu sebelum menutup jeda internasional yang padat ini dengan pertandingan kandang melawan Ceko pada pekan berikutnya.
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