Thomas Tuchel menyebut mengistirahatkan pemain Inggris sebagai 'kegilaan' dan menolak menerima telepon dari manajer Premier League

Berbicara dalam sebuah konferensi pers, Tuchel menegaskan bahwa ia tidak berniat membuat kesepakatan dengan manajer-manajer Premier League terkait menit bermain pemain, seperti dilaporkan oleh The Guardian.

Meski ia mengakui Declan Rice membutuhkan istirahat karena beban kerjanya yang berat dan masalah kebugaran yang telah terdokumentasi dengan baik, Tuchel ingin mempertahankan konsistensi dalam susunan starter-nya. Berbicara tentang tekanan dari klub, Tuchel berkata: "Saya tidak menerima telepon dari manajer Premier League. Saya tidak pernah menelepon pelatih tim nasional mana pun [saat ia berada di sepak bola klub]. Saya tidak bisa mengatur [menit bermain] para pemain. Itu mustahil. Saya tahu sebagai pelatih klub ... jika saya menelepon seorang pelatih di Brasil atau Argentina, mereka tidak akan tahu apa yang saya bicarakan. Para pemain juga tidak akan tahu apa yang saya bicarakan."