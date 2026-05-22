Thomas Tuchel menjelaskan mengapa Harry Maguire, Phil Foden, dan Cole Palmer tidak masuk dalam skuad Inggris, karena sang pelatih memprioritaskan 'semangat dan antusiasme' di Piala Dunia

Pelatih asal Jerman itu mengatakan bahwa pemilihan skuadnya sangat dipengaruhi oleh pemusatan latihan UEFA Nations League pada bulan September, Oktober, dan November. Ia juga mengakui bahwa memberi tahu para pemain senior bahwa mereka tidak akan ikut serta dalam turnamen tersebut merupakan salah satu bagian tersulit dari pekerjaannya.

Ketika ditanya bagaimana ia menangani keputusan untuk tidak memasukkan nama-nama besar ke dalam daftar, ia menjawab: "Oh, sulit. Panggilan telepon yang sulit karena saya menghormati mereka semua dan menghormati mereka sebagai pemain, sebagai pribadi. Mereka semua telah mengikuti pemusatan latihan bersama kami."

"Mereka semua sangat luar biasa. Mereka semua layak, banyak di antara mereka, dan semua yang Anda sebutkan, layak dipanggil dari daftar 55 pemain ini yang harus dipangkas. Itu sulit, terkadang sangat sulit. Dan bahkan saat menelepon, saya merasakan emosi itu."

"Jadi saya menelepon semua pemain yang berada di kamp bersama kami setidaknya sekali. Saya menelepon mereka, saya ingin menunjukkan setidaknya apresiasi dan rasa hormat atas apa yang telah mereka lakukan. Banyak dari mereka, seperti yang saya katakan, pantas berada bersama kami. Pada akhirnya, kami kembali ke bukti yang kami miliki, dan bukti tersebut ada pada bulan September, Oktober, dan November, di mana kelompok kepemimpinan dan tim itu sendiri, di mana kami membuat beberapa keputusan besar pada September, dan mengulang kamp dengan kelompok yang sama, lalu hanya melakukan sedikit perubahan pada November, yang membuat kami merasa ada sedikit angin segar."



