Thomas Tuchel menjelaskan mengapa Harry Maguire, Phil Foden, dan Cole Palmer tidak masuk dalam skuad Inggris, karena sang pelatih memprioritaskan 'semangat dan antusiasme' di Piala Dunia
Tuchel menjelaskan alasan di balik absennya beberapa pemain kunci Inggris
Pelatih timnas Inggris itu mengungkapkan beban emosional yang dialaminya saat menentukan skuad untuk Piala Dunia mendatang, khususnya terkait absennya Maguire, Foden, dan Palmer. Para pemain ini telah menjadi pilar penting dalam identitas tim nasional selama beberapa tahun terakhir, namun pelatih asal Jerman itu merasa perubahan arah diperlukan untuk memastikan kesuksesan di panggung dunia.
Tuchel buka-bukaan soal keputusan seleksi yang sulit
Pelatih asal Jerman itu mengatakan bahwa pemilihan skuadnya sangat dipengaruhi oleh pemusatan latihan UEFA Nations League pada bulan September, Oktober, dan November. Ia juga mengakui bahwa memberi tahu para pemain senior bahwa mereka tidak akan ikut serta dalam turnamen tersebut merupakan salah satu bagian tersulit dari pekerjaannya.
Ketika ditanya bagaimana ia menangani keputusan untuk tidak memasukkan nama-nama besar ke dalam daftar, ia menjawab: "Oh, sulit. Panggilan telepon yang sulit karena saya menghormati mereka semua dan menghormati mereka sebagai pemain, sebagai pribadi. Mereka semua telah mengikuti pemusatan latihan bersama kami."
"Mereka semua sangat luar biasa. Mereka semua layak, banyak di antara mereka, dan semua yang Anda sebutkan, layak dipanggil dari daftar 55 pemain ini yang harus dipangkas. Itu sulit, terkadang sangat sulit. Dan bahkan saat menelepon, saya merasakan emosi itu."
"Jadi saya menelepon semua pemain yang berada di kamp bersama kami setidaknya sekali. Saya menelepon mereka, saya ingin menunjukkan setidaknya apresiasi dan rasa hormat atas apa yang telah mereka lakukan. Banyak dari mereka, seperti yang saya katakan, pantas berada bersama kami. Pada akhirnya, kami kembali ke bukti yang kami miliki, dan bukti tersebut ada pada bulan September, Oktober, dan November, di mana kelompok kepemimpinan dan tim itu sendiri, di mana kami membuat beberapa keputusan besar pada September, dan mengulang kamp dengan kelompok yang sama, lalu hanya melakukan sedikit perubahan pada November, yang membuat kami merasa ada sedikit angin segar."
Pelatih Timnas Inggris lebih mengutamakan kekompakan daripada reputasi
Terlepas dari kualitas dan pengalaman para pemain seperti Maguire, Foden, dan Palmer, manajer Inggris meyakini bahwa kesinambungan dari pemusatan latihan sebelumnya memberikan peluang terbaik bagi timnya untuk meraih kesuksesan. Ia menyarankan bahwa Inggris tidak boleh membebani skuad dengan terlalu banyak gelandang serang dan memaksa pemain untuk memainkan peran yang tidak biasa hanya demi mengakomodasi nama-nama besar.
"Kami memiliki pemain muda yang bermain dengan semangat dan antusiasme," tambahnya. "Dan itu adalah perpaduan yang baik antara pemain muda dan tua, kegunaan dan kemitraan senior, dan itu memunculkan yang terbaik dari para pemain.
"Dan ya, kami ingin menciptakan kembali semangat seperti itu. Itulah mengapa kami sangat mengandalkan kelompok itu. Itu adalah mayoritas kelompok yang bersama kami dalam tiga pemusatan latihan ini. Apakah ini berarti para pemain lain yang Anda sebutkan melakukan kesalahan? Tidak. Bagi sebagian dari mereka, ini hanya soal posisi. Kami juga berusaha memiliki skuad yang seimbang dan tidak membawa lima gelandang serang (nomor 10) lalu memaksa mereka bermain di posisi yang tidak sesuai. Siapa yang akan kami untungkan dengan itu? Pemain atau diri kami sendiri? Saya tidak berpikir begitu.
"Jadi ya, seperti yang saya katakan, keputusan-keputusan sulit ini harus diambil sebelum turnamen. Saya pikir tidak membawa mereka sepanjang turnamen, dan meskipun itu menyakitkan, terutama bagi para pemain, dan tidak mudah untuk disampaikan, saya pikir itu adalah keputusan yang tepat untuk diambil."
- AFP
Tuchel mempersiapkan timnas Inggris menghadapi Piala Dunia
Tuchel kini akan berfokus untuk memastikan skuad pilihannya mampu membangun chemistry dan intensitas yang sama seperti yang ditunjukkan selama pemusatan latihan Nations League. Tekanan akan meningkat dengan cepat, terutama mengingat sorotan yang mengiringi keputusan untuk tidak memanggil beberapa pemain ternama.
Taruhan manajer Inggris ini pada akhirnya akan dinilai berdasarkan penampilan tim di Piala Dunia. Di turnamen tersebut, The Three Lions berada di Grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama.